То ли случайность, то ли магия: 16 кадров, которые хочется рассматривать дважды

Иногда для хорошего снимка не нужны ни дорогая камера, ни специальная подготовка. Достаточно оказаться в нужном месте в нужную секунду - и обычная прогулка превращается в охоту за чем-то совершенно невероятным. То кот примет позу, достойную мифического чудовища, то птица окажется похожа на человека, а то случайное совпадение заставит усомниться в собственном зрении.

Особенно интересно, что все эти моменты происходят в самой обычной жизни. Никто не пытался специально создавать иллюзии или устраивать фотосессии. Просто окружающий мир иногда выдает такие сюжеты, что остается достать телефон и нажать на кнопку.

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