Без фильтров и фотошопа: 20 знаменитостей показали себя с неожиданной стороны

Красная дорожка любит безупречность: идеальные укладки, профессиональный макияж, выгодный свет и наряды, которые обсуждают еще несколько дней после мероприятия. Но стоит убрать привычный глянец, и знаменитости предстают в другом свете. Именно такие снимки привлекли внимание после гала-вечера в Музее Академии.
Мероприятие прошло 17 октября в Лос-Анджелесе. На нем собрались звезды кино, музыки и модной индустрии, среди которых Памела Андерсон, Шарлиз Терон, Кейт Хадсон и Хейли Бибер. Пока официальные фотографии расходились по СМИ и социальным сетям, в интернете появились кадры, позволяющие рассмотреть знаменитостей без привычной обработки.
Впрочем, фотографии без ретуши не обязательно означают отсутствие макияжа или работы стилистов. На восприятие влияют освещение, ракурс и выражение лица в конкретный момент. Даже самый эффектный образ на снимке может выглядеть иначе, если условия съемки меняются.
В нашей подборке - 20 знаменитостей, запечатленных на гала-вечере в Музее Академии. Здесь и признанные голливудские звезды, и представители молодого поколения, и знаменитости, чьи образы регулярно обсуждают в интернете. Посмотрим, как они выглядят за пределами привычных глянцевых кадров.