Без фильтров и фотошопа: 20 знаменитостей показали себя с неожиданной стороны

Красная дорожка любит безупречность: идеальные укладки, профессиональный макияж, выгодный свет и наряды, которые обсуждают еще несколько дней после мероприятия. Но стоит убрать привычный глянец, и знаменитости предстают в другом свете. Именно такие снимки привлекли внимание после гала-вечера в Музее Академии.

Мероприятие прошло 17 октября в Лос-Анджелесе. На нем собрались звезды кино, музыки и модной индустрии, среди которых Памела Андерсон, Шарлиз Терон, Кейт Хадсон и Хейли Бибер. Пока официальные фотографии расходились по СМИ и социальным сетям, в интернете появились кадры, позволяющие рассмотреть знаменитостей без привычной обработки.

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Впрочем, фотографии без ретуши не обязательно означают отсутствие макияжа или работы стилистов. На восприятие влияют освещение, ракурс и выражение лица в конкретный момент. Даже самый эффектный образ на снимке может выглядеть иначе, если условия съемки меняются.

В нашей подборке - 20 знаменитостей, запечатленных на гала-вечере в Музее Академии. Здесь и признанные голливудские звезды, и представители молодого поколения, и знаменитости, чьи образы регулярно обсуждают в интернете. Посмотрим, как они выглядят за пределами привычных глянцевых кадров.

1. Памела Андерсон

2. Кейт Хадсон

3. Сигурни Уивер

4. Шарлиз Терон

5. Кайли Миноуг

6. Аманда Сейфрид

7. Анна Кендрик

8. Майя Хоук

9. Кара Делевинь

10. София Вергара

11. Александр Скарсгард

12. Приянка Чопра

13. Эдди Редмэйн

14. Сара Пиджон

15. Джои Кинг

16. Хейли Бибер

17. Эмили Ратаковски

18. Миа Гот

19. Эндрю Гарфилд

20. Рея Сихорн