18 необычных идей дизайнеров, после которых мир вокруг кажется немного умнее

Хороший дизайн не всегда бросается в глаза. Иногда это выключатель с понятной маркировкой, питьевой фонтанчик для людей и собак или посудомоечная машина, которая показывает оставшееся время прямо на полу. Такие мелочи избавляют от лишних действий и делают повседневную жизнь комфортнее. А некоторые идеи настолько неожиданны, что их хочется рассматривать отдельно.

В этой подборке собраны 18 примеров нестандартного мышления: от архитектурных решений до забавных бытовых приспособлений. Одни помогают справляться с повседневными неудобствами, другие делают общественные пространства доступнее. Есть и такие, которые просто поднимают настроение.

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1. Библиотека, которая сама стала достопримечательностью

Публичная библиотека Канзас-Сити известна необычным оформлением фасада. Его украсили огромными корешками книг, превратив здание в гигантскую книжную полку. Архитектурная идея одновременно украшает город и напоминает о главном назначении библиотеки.

2. Фонтанчик для людей, собак и бутылок

Один питьевой фонтанчик может обслуживать сразу несколько категорий пользователей. Он доступен для людей на инвалидных колясках, позволяет наполнять бутылки водой и оборудован отдельной миской для собак. Вместо нескольких отдельных устройств здесь предусмотрели разные способы утолить жажду.

3. Как увидеть средневековую башню без виртуальной реальности

В сербской крепости Крушевац установили прозрачную акриловую панель с изображением башни Донжон XIV века. Если смотреть на неё с определённой точки, рисунок совмещается с сохранившимися руинами. Благодаря этому посетители могут представить первоначальный облик сооружения без экранов и технологий дополненной реальности.

4. Выключатели, которые не приходится угадывать

Перепутать выключатели в незнакомой комнате проще, чем кажется. Решение оказалось элементарным: на каждом переключателе указали, какой именно свет он включает. Больше не нужно нажимать кнопки наугад, пытаясь понять, какая из них отвечает за нужную лампу.

5. Фонарь, который держит зонт

Обычный уличный фонарь неожиданно получил дополнительную функцию - он удерживает зонт. Получилось сочетание привычного городского объекта и нестандартной идеи. Даже простая вещь может выглядеть совершенно иначе, если немного изменить подход к её использованию.

6. Скейтборды и мясная лавка под одной вывеской

Рядом расположены магазин скейтбордов и мясная лавка, у которых общая вывеска. Соседство двух совершенно разных бизнесов стало основой необычного дизайнерского решения. Иногда оригинальность заключается не в сложной конструкции, а в неожиданном объединении привычных вещей.

7. Необычный фасад архитектурного бюро

Задняя сторона здания архитектурного бюро тоже привлекает внимание своим оформлением. Даже та часть постройки, которую прохожие обычно замечают реже, может стать самостоятельным дизайнерским объектом. В этом случае архитектура не ограничивается парадным фасадом.

8. Кошелёк, который превращает водительское удостоверение в гаджет Бэтмена

«Жена подарила мне кошелек, в который я вставляю водительское удостоверение, и я выгляжу как Бэтмен»

Иногда функциональный предмет неожиданно приобретает супергеройский вид. Достаточно вставить водительское удостоверение в специальное отделение кошелька - и обычное действие начинает напоминать эффектный трюк. Правда, вместо спасения Готэма придётся ограничиться поездкой по делам.

9. Когда простая идея оказывается гениальной

Не каждому удачному дизайнерскому решению требуется подробное объяснение. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, как небольшое изменение делает привычный предмет удобнее или интереснее. Такие находки напоминают: нестандартное мышление часто начинается с внимательного взгляда на повседневные вещи.

10. Компактный набор столовых приборов

Портативный набор столовых приборов собирается в компактную конструкцию, которую удобно брать с собой. Это практичный вариант для тех, кто часто ест вне дома и хочет обходиться без одноразовых вилок и ложек. Продуманное расположение деталей позволяет объединить несколько предметов в одном небольшом комплекте.

11. Дворник, который превратился в кошачий хвост

У этого автомобиля задний стеклоочиститель украшен хвостом кошки. Когда дворник двигается, хвост повторяет его движения. Практичная автомобильная деталь превращается в забавный аксессуар, который наверняка привлечёт внимание других водителей.

12. Дверная ручка, которую можно открыть предплечьем

В туалете японского ресторана установили ручку, позволяющую открывать дверь предплечьем, а не ладонью. Это особенно удобно, когда руки заняты или хочется сократить контакт с общей поверхностью. Простое изменение конструкции делает привычное действие практичнее.

13. Салфетки, которые предупреждают об окончании

В этой коробке салфеток Kleenex цвет меняется с белого на синий, когда запас подходит к концу. Пользователю не приходится заглядывать внутрь или обнаруживать пустую коробку в самый неподходящий момент. Небольшой визуальный сигнал помогает вовремя понять, что пора достать новую упаковку.

14. Решётка, в которой не застревают каблуки

Металлические решётки на тротуарах могут стать неприятным препятствием для обуви на тонком каблуке. В этом случае проблему решили с помощью стальных вставок в форме отпечатков ног. Они закрывают опасные промежутки и помогают избежать застревания обуви.

15. Держатель для сверл в виде зубных протезов

Зубные протезы неожиданно получили вторую жизнь в качестве держателя для сверл. Внешний вид у такого приспособления довольно абсурдный, зато оно отлично запоминается. Это пример того, как обычный предмет можно использовать совершенно не по назначению.

16. Питьевые фонтанчики с защитой для рта

В Сиднее установили питьевые фонтанчики с защитными накладками на носиках. Они помогают избежать прямого контакта губ с поверхностью, из которой течёт вода. Небольшая деталь меняет способ использования общественного оборудования и делает его более продуманным.

17. Посудомоечная машина, которая показывает время на полу

«Моя новая посудомоечная машина проецирует оставшееся время цикла мойки на пол»

Вместо того чтобы открывать дверцу или искать индикатор на панели, достаточно посмотреть вниз. Оставшееся время отображается прямо на полу перед машиной. Это позволяет быстро оценить, скоро ли закончится мойка, не прерывая работу прибора.

18. Свеча, в которую можно макать хлеб

На первый взгляд это обычная свеча, но вместо воска в ней масло, в которое можно макать хлеб. Предмет, напоминающий элемент декора, оказывается частью закуски. Такой подход объединяет оформление стола и еду, превращая привычную подачу в небольшой сюрприз.