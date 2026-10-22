Когда всё пошло не так: 16 случаев, в которых ошибки обошлись очень дорого

Иногда достаточно одного неверного решения или нескольких секунд невезения, чтобы лишиться имущества на тысячи евро. Град уничтожает солнечные панели, перегруженный пикап ломается под тяжестью воды, а попытка объехать трамвай заканчивается повреждением дорогого автомобиля. Собрали 16 случаев, когда обычная оплошность или несчастное стечение обстоятельств привели к впечатляющим разрушениям.

1. Град размером с бейсбольный мяч практически уничтожил солнечную ферму

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Градины размером с бейсбольный мяч падали на солнечные панели со скоростью около 240 км/ч. Стихия практически разрушила солнечную ферму, а её владельцы столкнулись с серьёзными убытками. Восстановление такого объекта может потребовать значительных вложений.

2. Пикап не выдержал тонну воды

Владелец пикапа решил перевезти тонну воды, но кузов не справился с нагрузкой и буквально отломился. Указанная грузоподъёмность Toyota Tacoma составляет 775 кг, поэтому перевозимый груз значительно превышал допустимый предел. В итоге попытка доставить воду обернулась повреждением автомобиля.

3. Lamborghini застрял под прицепом грузовика

Lamborghini Aventador 2018 года на высокой скорости врезался в прицеп грузовика и оказался под ним. Суперкар получил серьёзные повреждения, хотя водитель, согласно опубликованной информации, отделался лёгкими травмами. Для владельца такой машины последствия аварии наверняка оказались дорогостоящими.

4. Boeing 767-300 получил повреждения во время града

Самолёт Delta Airlines попал под сильный град во время полёта над Миланом. После этого на нём обнаружили трещину в лобовом стекле кабины, повреждения носовой части, крыльев и лопастей обоих двигателей. К счастью, никто не пострадал.

5. Ресторанная посуда не выдержала нагрузки

Кухонные полки в одном из ресторанов обрушились под тяжестью посуды. Тарелки и другие предметы оказались на полу, превратив рабочее помещение в место происшествия. Ресторанная посуда стоит недёшево, поэтому владельцам пришлось столкнуться не только с уборкой, но и с возможными расходами на замену разбитых предметов.

6. Porsche оказался зажат между двумя трамваями

В немецком Мангейме водитель Porsche попытался проехать мимо трамвая, но манёвр закончился аварией. Автомобиль оказался зажат между двумя составами, а повреждения получили и машина, и несколько трамваев. Неудачная попытка сэкономить время обернулась дорогостоящим ремонтом.

7. Дорожники заблокировали автомобиль свежим бетоном

В польском городе Лодзь водитель отказался убирать припаркованную машину с дороги, где проводились работы. В результате автомобиль оказался в яме, залитой свежим бетоном. После его высыхания водитель смог выбраться, подложив под колёса несколько деревянных досок.

8. Грузовик разгромил магазин LEGO

Грузовик на полном ходу врезался в магазин Bricks & Minifigs, который продаёт конструкторы LEGO и отдельные детали. Машину остановил столб, но к тому моменту она уже разбила стеклянную стену и снесла несколько полок с товарами. Владельцам магазина предстояло разбираться с повреждённым помещением и испорченным товаром.

9. Тысяча литров краски оказалась на дороге

Водитель Jeep ехал за грузовиком, когда на повороте из кузова выпала ёмкость с белой краской для дорожной разметки. Краска попала на автомобиль и дорожное покрытие, из-за чего участок пришлось перекрыть для уборки. Остальным водителям оставалось искать объезд.

10. Контейнер не выдержал нагрузки

На фотографии, опубликованной в интернете, запечатлён разрушенный контейнер с грузом. Что именно стало причиной происшествия, неизвестно. Возможно, конструкция была старой и проржавевшей, однако подтвердить это по одному снимку нельзя.

11. Автомобиль застрял в свежем бетоне

Водитель умудрился заехать на участок, где укладывали бетон. При этом, по словам автора фотографии, за спиной фотографа находились бочки и большие баррикады, предупреждавшие о препятствии. Машина оказалась в ловушке: покрытие уже выглядело достаточно твёрдым для пешеходов, но не выдержало автомобиль.

12. Кот погрыз экран MacBook Pro

Один из владельцев MacBook Pro показал ноутбук с повреждённым уголком экрана. Виновником оказался домашний кот, который решил попробовать дорогостоящую технику на зуб. Даже небольшое повреждение дисплея может обернуться неприятными расходами на ремонт.

13. Сотни яиц залили салон автомобиля

Один из пользователей Reddit рассказал, как во время рабочей поездки в машине разбилось ведро с яйцами без скорлупы. Ёмкость не закрепили, и её содержимое разлилось по багажнику и другим участкам автомобиля.

«4 дня назад я перевозил вещи на работе из одного места в другое, потому что в том месте отключилось электричество. Кто-то поставил в мою машину ведро с разбитыми яйцами и не закрепил его. Я добрался до места, открыл багажник и увидел, что повсюду было 100-250 яиц. Итак, в тот день я убрал все яйца, всё вымыл, пропылесосил щели, но затем допустил ошибку - я закрыл окна. Теперь я никак не могу избавиться от запаха», - написал автор фото.

Несмотря на тщательную уборку, избавиться от запаха оказалось непросто. История напоминает, что плохо закреплённый груз способен испортить не только вещи, но и несколько последующих дней.

14. Попытка поднять краску на второй этаж закончилась беспорядком

Рабочие решили поставить один поддон с краской на другой, чтобы быстрее перенести материалы на второй этаж. План провалился: краска пролилась, а вместо экономии времени пришлось заниматься уборкой. Теперь понадобятся дополнительные усилия и, возможно, новые материалы.

15. Контейнеры с товарами ушли на дно океана

Морские перевозки не всегда заканчиваются благополучно. Иногда контейнеры падают с судов и тонут вместе с грузом, из-за чего компании теряют товары и вынуждены объяснять покупателям задержки заказов.

Один из комментаторов Reddit рассказал, как на его прежней работе клиентам пришлось сообщать, что их покупки не прибудут вовремя. Компания предлагала полный возврат денег за предварительные заказы, однако некоторые покупатели продолжали возмущаться.

«Однажды на прошлом месте работы, нам действительно пришлось объяснять целой группе клиентов, что их заказы не приходят, потому что контейнеры упали с борта лодки. Дело в том, что у нас была политика полного возврата средств за предварительные заказы, так что любой, кто хотел, мог просто взять свои деньги и уйти. Но некоторые клиенты все еще чувствовали какую-то навязчивую потребность ругаться с нами. Типа, они кричали: «Ну, это просто неприемлемо». Что вы собираетесь делать, чтобы доставить мне мой диван вовремя?» А мой приятель просто стоит и говорит: «Я не знаю, чего вы хотите от меня. Он на дне океана. Хотите, чтобы я достал его оттуда?» - написал один из комментаторов.

16. МРТ притянуло больничную койку и травмировало медсестру

В Калифорнии нарушение правил безопасности при работе с магнитно-резонансным томографом привело к серьёзному происшествию. Аппарат притянул металлическую больничную койку и зажал медсестру по имени Айна Сервантес, которая получила тяжёлые травмы. Пациент упал на пол, но не пострадал.

По опубликованной информации, дверь в кабинет оставалась открытой, томограф работал, а персонала отделения рядом не было. Этот случай показывает, насколько опасным может быть мощное магнитное поле, если в зоне действия аппарата оказываются металлические предметы.