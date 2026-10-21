21 октября 2026, 16:58

Фотошоп или реальность? 15 фотографий, которые отказываются подчиняться законам физики

Фотошоп или реальность? 15 фотографий, которые отказываются подчиняться законам физики

Иногда обычная фотография выглядит так, будто кто-то решил отменить законы физики. Лед зависает над землей, вода словно отказывается подчиняться гравитации, а привычные предметы складываются в совершенно невероятные конструкции. Но стоит присмотреться, и некоторые из этих загадок начинают выглядеть еще интереснее.

В этой подборке собраны 15 снимков, в которых необычные ракурсы, случайные совпадения и человеческая изобретательность превращают повседневные сцены в настоящие головоломки. Здесь найдется место и животным, которые будто живут по собственным правилам, и ситуациям, объяснение которых хочется узнать немедленно.

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