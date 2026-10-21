Фотошоп или реальность? 15 фотографий, которые отказываются подчиняться законам физики

Иногда обычная фотография выглядит так, будто кто-то решил отменить законы физики. Лед зависает над землей, вода словно отказывается подчиняться гравитации, а привычные предметы складываются в совершенно невероятные конструкции. Но стоит присмотреться, и некоторые из этих загадок начинают выглядеть еще интереснее.

В этой подборке собраны 15 снимков, в которых необычные ракурсы, случайные совпадения и человеческая изобретательность превращают повседневные сцены в настоящие головоломки. Здесь найдется место и животным, которые будто живут по собственным правилам, и ситуациям, объяснение которых хочется узнать немедленно.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Лед, который словно завис в воздухе

2. Зачем нужны пальцы, если и так все под контролем?

3. Песочная скульптура, которая обманывает взгляд

4. Физика - это весело!

5. Ворона решила подпрыгнуть в самый подходящий момент

6. Сколько попыток потребовалось для такого результата?

7. Пять минут без присмотра - и законы физики больше не действуют

8. Триумфальное достижение

9. Врач наверняка захочет узнать подробности

10. Круизный лайнер, который будто наклонил саму воду

11. Собака из другого измерения

12. Кажется, кого-то ждет неприятный разговор

13. Не повторяйте этот трюк в боулинге

14. Почему нельзя вытаскивать предмет, которым вы поранились

15. А существует ли этот куб на самом деле?