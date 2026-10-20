20 октября 2026, 13:58

Сначала умиление, потом шок: 15 комиксов с неожиданно чёрным юмором

Сначала умиление, потом шок: 15 комиксов с неожиданно чёрным юмором

На первый взгляд, это обычные комиксы про милых зверушек с простыми рисунками и забавными ситуациями. Но за безобидной внешностью скрываются мрачные шутки, неожиданные повороты и юмор, который способен застать врасплох даже самого подготовленного читателя. Художник Райан Пейджлоу мастерски играет на контрасте между очаровательными героями и совершенно непредсказуемыми финалами.

Особое место в его работах занимает сварливый пёс в инвалидном кресле. Благодаря упрямству, смелости и находчивости он постоянно оказывается в абсурдных ситуациях, где привычная логика уступает место чёрному юмору. Именно этот контраст и делает комиксы такими запоминающимися.

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