Сначала умиление, потом шок: 15 комиксов с неожиданно чёрным юмором

На первый взгляд, это обычные комиксы про милых зверушек с простыми рисунками и забавными ситуациями. Но за безобидной внешностью скрываются мрачные шутки, неожиданные повороты и юмор, который способен застать врасплох даже самого подготовленного читателя. Художник Райан Пейджлоу мастерски играет на контрасте между очаровательными героями и совершенно непредсказуемыми финалами.

Особое место в его работах занимает сварливый пёс в инвалидном кресле. Благодаря упрямству, смелости и находчивости он постоянно оказывается в абсурдных ситуациях, где привычная логика уступает место чёрному юмору. Именно этот контраст и делает комиксы такими запоминающимися.

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За деньги да

Он залетел не в тот район

Что посеешь, то и пожнёшь

Хороший выбор

С ветерком

Магия

Весёлое чаепитие

Они такие милые!

Никогда не знаешь, где собака взяла кость

Зато сразу ясно, кто отец

Свинке не стоило этого делать

На вкус как курица

Зачем идти, когда можно ехать

Не перепьёшь