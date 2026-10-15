20 забавных фотографий диких животных, которые поймали в самый смешной момент

Иногда животным достаточно одного движения, необычного взгляда или случайной гримасы, чтобы получился кадр, достойный комедийного фильма. И никакого сценария не нужно. Только терпение фотографа и удачно пойманная доля секунды. Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards каждый год собирает снимки дикой природы со всего мира. На них звери оказываются в самых неожиданных ситуациях: смешно кривляются, принимают странные позы и словно совершенно случайно разыгрывают перед камерой целые сценки.
Есть ли у животных чувство юмора - вопрос открытый. Но глядя на эти фотографии, трудно удержаться от улыбки. Мы собрали 40 кадров, на которых природа показывает свою неожиданно забавную сторону.