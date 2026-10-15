20 забавных фотографий диких животных, которые поймали в самый смешной момент

Иногда животным достаточно одного движения, необычного взгляда или случайной гримасы, чтобы получился кадр, достойный комедийного фильма. И никакого сценария не нужно. Только терпение фотографа и удачно пойманная доля секунды. Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards каждый год собирает снимки дикой природы со всего мира. На них звери оказываются в самых неожиданных ситуациях: смешно кривляются, принимают странные позы и словно совершенно случайно разыгрывают перед камерой целые сценки.

Есть ли у животных чувство юмора - вопрос открытый. Но глядя на эти фотографии, трудно удержаться от улыбки. Мы собрали 40 кадров, на которых природа показывает свою неожиданно забавную сторону.

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1. Фотография Герта Веггена

2. Фотография Яцека Станкевича

3. Фотография Дэйва Миллера

4. Фотография Гарри Коллинза

5. Фотография Кэти Лавек Фостер

6. Фотография Клинта Ральфа

7. Фотография Джорджа Кэткарта

8. Фотография Энрико Пескантини

9. Фотография Симоны Хайнрих

10. Фотография Кента Арнольда

11. Фотография Майкла Доудса

12. Фотография Марка Ниссенбаума

13. Фотография Джо Уилсона

14. Фотография Даниэля Тримома

15. Фотография Ашиша Инамдара

16. Фотография Карлоса Отавио Араужо Гуссони

17. Фотография Мартина Грейса

18. Фотография Дуга Крофта

19. Фотография Дэвида Морриса

20. Фотография Франса Ломбарда