13 октября 2026, 14:27

Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр

Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр

Для домашней пиццы вовсе не обязательно замешивать тесто, ждать, пока оно поднимется, а потом раскатывать его на столе. Тонкий лаваш отлично справится с ролью основы: края станут хрустящими, моцарелла расплавится, а томатный соус добавит сочности. На подготовку уйдет всего несколько минут.

Ингредиенты на 2 порции

  • 2 листа тонкого армянского лаваша
  • 150 г моцареллы
  • 6–8 помидоров черри
  • 2–3 ст. л. томатного соуса или кетчупа
  • 1 зубчик чеснока
  • щепотка орегано или прованских трав
  • оливковое масло по вкусу
  • соль и перец по вкусу
  • свежий базилик по желанию

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

Как приготовить пиццу на лаваше

Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите бумагой для выпечки, выложите лаваш и при необходимости разрежьте его на удобные кусочки.

Теперь приготовьте соус. Смешайте томатную основу с измельченным чесноком, добавьте немного оливкового масла и орегано, затем равномерно распределите смесь по лавашу.

Помидоры черри разрежьте пополам. Моцареллу нарежьте кружочками или разделите руками на небольшие кусочки, после чего разложите сыр и томаты поверх соуса.

Отправьте пиццу в духовку на 7–10 минут. Ориентируйтесь на внешний вид: сыр должен расплавиться, а края лаваша - подрумяниться и стать хрустящими.

Готовую пиццу украсьте свежим базиликом и сразу подавайте к столу. Она особенно хороша горячей, пока сыр остается мягким, а тонкая основа приятно похрустывает.

Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр

Юмор за день и двойная бухгалтерия
Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр

Гороскоп Таро на 14 октября: Тельцам стоит ценить свои достижения,…
Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр

Почему нельзя надолго оставлять батарейки в пульте и детских игрушках
Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр

Козероги, Скорпионы, Водолеи и Весы в гороскопе Тамары Глобы на среду 14…
Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр

Психологический тест: как выглядит ваш список дел? Он расскажет, как вы…
Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр

Львы, Водолеи, Овны и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 14 октября
Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр

Интернет мемы на утро 13 октября и коммуналка
Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр

Овны, Тельцы, Водолеи и Львы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 13…