Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр

Для домашней пиццы вовсе не обязательно замешивать тесто, ждать, пока оно поднимется, а потом раскатывать его на столе. Тонкий лаваш отлично справится с ролью основы: края станут хрустящими, моцарелла расплавится, а томатный соус добавит сочности. На подготовку уйдет всего несколько минут.

Ингредиенты на 2 порции

2 листа тонкого армянского лаваша

150 г моцареллы

6–8 помидоров черри

2–3 ст. л. томатного соуса или кетчупа

1 зубчик чеснока

щепотка орегано или прованских трав

оливковое масло по вкусу

соль и перец по вкусу

свежий базилик по желанию

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Как приготовить пиццу на лаваше

Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите бумагой для выпечки, выложите лаваш и при необходимости разрежьте его на удобные кусочки.

Теперь приготовьте соус. Смешайте томатную основу с измельченным чесноком, добавьте немного оливкового масла и орегано, затем равномерно распределите смесь по лавашу.

Помидоры черри разрежьте пополам. Моцареллу нарежьте кружочками или разделите руками на небольшие кусочки, после чего разложите сыр и томаты поверх соуса.

Отправьте пиццу в духовку на 7–10 минут. Ориентируйтесь на внешний вид: сыр должен расплавиться, а края лаваша - подрумяниться и стать хрустящими.

Готовую пиццу украсьте свежим базиликом и сразу подавайте к столу. Она особенно хороша горячей, пока сыр остается мягким, а тонкая основа приятно похрустывает.