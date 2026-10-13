Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр

Для домашней пиццы вовсе не обязательно замешивать тесто, ждать, пока оно поднимется, а потом раскатывать его на столе. Тонкий лаваш отлично справится с ролью основы: края станут хрустящими, моцарелла расплавится, а томатный соус добавит сочности. На подготовку уйдет всего несколько минут.
Ингредиенты на 2 порции
- 2 листа тонкого армянского лаваша
- 150 г моцареллы
- 6–8 помидоров черри
- 2–3 ст. л. томатного соуса или кетчупа
- 1 зубчик чеснока
- щепотка орегано или прованских трав
- оливковое масло по вкусу
- соль и перец по вкусу
- свежий базилик по желанию
Как приготовить пиццу на лаваше
Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите бумагой для выпечки, выложите лаваш и при необходимости разрежьте его на удобные кусочки.
Теперь приготовьте соус. Смешайте томатную основу с измельченным чесноком, добавьте немного оливкового масла и орегано, затем равномерно распределите смесь по лавашу.
Помидоры черри разрежьте пополам. Моцареллу нарежьте кружочками или разделите руками на небольшие кусочки, после чего разложите сыр и томаты поверх соуса.
Отправьте пиццу в духовку на 7–10 минут. Ориентируйтесь на внешний вид: сыр должен расплавиться, а края лаваша - подрумяниться и стать хрустящими.
Готовую пиццу украсьте свежим базиликом и сразу подавайте к столу. Она особенно хороша горячей, пока сыр остается мягким, а тонкая основа приятно похрустывает.