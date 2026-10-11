11 октября 2026, 13:29

Дорогой ремонт не понадобился: 18 находок, которые сделали чужие квартиры особенными

Дорогой ремонт не понадобился: 18 находок, которые сделали чужие квартиры особенными

Дом может быть уютным и выразительным без дизайнерской мебели, масштабной перепланировки и внушительных расходов. Иногда достаточно необычного светильника, смелого цветового решения или старой вещи, на которую наконец посмотрели по-новому. Именно из таких деталей складывается интерьер с характером.

В блоге Interiorstellar собраны примеры преображения жилых пространств, которые доказывают: интересные идеи можно найти даже там, где их совсем не ждешь. Мы выбрали 18 фотографий с оригинальными решениями - от цветочных люстр до неожиданных способов разместить растения. Некоторые идеи выглядят забавно, другие хочется немедленно повторить.

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11. Тосты с маслом - теперь и в интерьере

12. Очаровательная лягушка

13. Еще одна милая деталь

14. Неожиданное решение для свободного пространства

15. Растения и кошки: мирное сосуществование возможно

16. Больше цвета - больше настроения

17. Панно, которое притягивает взгляды

18. Идея, достойная внимания

У всех этих примеров есть кое-что общее: интерьер не обязательно должен выглядеть так, будто его собрали по страницам каталога. Индивидуальность часто проявляется в мелочах - необычной форме, любимом цвете, забавном предмете или нестандартном использовании привычной вещи. Иногда именно такой штрих и превращает обычную квартиру в пространство, в котором чувствуется характер хозяев.

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