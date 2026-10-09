9 октября 2026, 19:05

17 фотографий, созданных нейросетью, которые люди приняли за настоящие

17 фотографий, созданных нейросетью, которые люди приняли за настоящие

Искусственный интеллект уже научился создавать изображения, которые с первого взгляда трудно отличить от настоящих фотографий. На них появляются невероятные интерьеры, фантастические животные и удивительные сооружения, а пользователи порой не замечают подвоха и оставляют вполне серьезные комментарии.

Одни восхищаются мастерством выдуманных умельцев, другие мечтают обзавестись необычной вещью, а третьи спорят о том, насколько уместны подобные идеи. Собрали 17 примеров, которые показывают, как легко принять работу нейросети за реальность.

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1. Эскалатор в хижине

Один из комментариев: «По крайней мере они держат эскалатор в чистоте».

2. «Я вырезал этого деревянного кота почти год»

Комментарий пользователя: «Это великолепно! Отличная работа 👏👏👏»

3. Всё и сразу

Один из комментариев: «Это правда».

4. Ванна в виде корабля

Один из комментариев: «Я так хочу это!»

5. Фантазийная гитара

Комментарий пользователя: «Вау, как красиво, интересно, какую музыку она играет».

6. Корабль, забытый в море, где построили бейсбольный стадион

Один из комментариев: «Хороший стадион».

7. Выглядит как обычная улица

Один из комментариев: «10 человек вынуждены жить в одной комнате, чтобы позволить себе эту машину».

8. Тренажерный зал

Комментарий пользователя: «Отличный спортзал, правда много людей. Обязательно была бы битва за тренажёры».

9. Рождественский ужин

Один из комментариев: «Это именно то, чего заслуживают все собачки, особенно в нашем доме 🥰»

10. Гигантский мейн-кун

Один из комментариев: «Я хочу одного такого!»

11. Сырный пёсик

Один из комментариев: «Отвратительная трата пищи…»

12. Ух ты, он сделал это своими руками, давайте поддержим его!

Комментарий пользователя: «Отличная работа, продолжай в том же духе!»

13. «На днях меня пригласили на латиноамериканскую свадьбу. Это было красиво!»

Один из комментариев: «Хотел бы я побывать там».

14. Жизнь на грани

Один из комментариев: «Кажется, что люди утратили любовь к жизни».

15. Ходите в спортзал пару раз в неделю - и вы станете такими же

Один из комментариев: «Очень красивая леди 🌸🌸🌸»

16. Мобильная библиотека

Комментарий пользователя: «Это прекрасно! Книги, нужно больше книг! Красивая фотография!»

17. Спасибо всем помощникам Санты

У нейросетей есть удивительная способность создавать изображения, которые кажутся знакомыми и правдоподобными, даже если изображенные на них вещи никогда не существовали. Иногда достаточно удачной подписи, чтобы зрители сами достроили историю и поверили в нее.

Именно поэтому красивые или забавные фотографии в интернете стоит рассматривать с небольшим запасом скепсиса. В эпоху искусственного интеллекта даже самый восторженный комментарий может оказаться реакцией на то, чего в реальности никогда не было.

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