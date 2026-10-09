17 фотографий, созданных нейросетью, которые люди приняли за настоящие

Искусственный интеллект уже научился создавать изображения, которые с первого взгляда трудно отличить от настоящих фотографий. На них появляются невероятные интерьеры, фантастические животные и удивительные сооружения, а пользователи порой не замечают подвоха и оставляют вполне серьезные комментарии.
Одни восхищаются мастерством выдуманных умельцев, другие мечтают обзавестись необычной вещью, а третьи спорят о том, насколько уместны подобные идеи. Собрали 17 примеров, которые показывают, как легко принять работу нейросети за реальность.
1. Эскалатор в хижине
Один из комментариев: «По крайней мере они держат эскалатор в чистоте».
2. «Я вырезал этого деревянного кота почти год»
Комментарий пользователя: «Это великолепно! Отличная работа 👏👏👏»
3. Всё и сразу
Один из комментариев: «Это правда».
4. Ванна в виде корабля
Один из комментариев: «Я так хочу это!»
5. Фантазийная гитара
Комментарий пользователя: «Вау, как красиво, интересно, какую музыку она играет».
6. Корабль, забытый в море, где построили бейсбольный стадион
Один из комментариев: «Хороший стадион».
7. Выглядит как обычная улица
Один из комментариев: «10 человек вынуждены жить в одной комнате, чтобы позволить себе эту машину».
8. Тренажерный зал
Комментарий пользователя: «Отличный спортзал, правда много людей. Обязательно была бы битва за тренажёры».
9. Рождественский ужин
Один из комментариев: «Это именно то, чего заслуживают все собачки, особенно в нашем доме 🥰»
10. Гигантский мейн-кун
Один из комментариев: «Я хочу одного такого!»
11. Сырный пёсик
Один из комментариев: «Отвратительная трата пищи…»
12. Ух ты, он сделал это своими руками, давайте поддержим его!
Комментарий пользователя: «Отличная работа, продолжай в том же духе!»
13. «На днях меня пригласили на латиноамериканскую свадьбу. Это было красиво!»
Один из комментариев: «Хотел бы я побывать там».
14. Жизнь на грани
Один из комментариев: «Кажется, что люди утратили любовь к жизни».
15. Ходите в спортзал пару раз в неделю - и вы станете такими же
Один из комментариев: «Очень красивая леди 🌸🌸🌸»
16. Мобильная библиотека
Комментарий пользователя: «Это прекрасно! Книги, нужно больше книг! Красивая фотография!»
17. Спасибо всем помощникам Санты
У нейросетей есть удивительная способность создавать изображения, которые кажутся знакомыми и правдоподобными, даже если изображенные на них вещи никогда не существовали. Иногда достаточно удачной подписи, чтобы зрители сами достроили историю и поверили в нее.
Именно поэтому красивые или забавные фотографии в интернете стоит рассматривать с небольшим запасом скепсиса. В эпоху искусственного интеллекта даже самый восторженный комментарий может оказаться реакцией на то, чего в реальности никогда не было.