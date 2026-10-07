Природа решила пошутить: 20 животных, которые случайно стали звездами Comedy Wildlife Awards 2026

Дикая природа умеет удивлять и без всяких постановок. Стоит животному на секунду сделать что-то неожиданное - и обычный снимок превращается в настоящую комедийную сцену. Именно такие моменты каждый год ищет конкурс Comedy Wildlife Awards, посвященный забавным фотографиям животных в естественной среде. В финал 2026 года вошли 20 кадров, на которых птицы и звери словно забыли о серьезности и устроили перед объективом собственное шоу.
Некоторые фотографии смешны из-за выражения морды, другие - благодаря идеально пойманному движению или совершенно неожиданному совпадению. А отдельные снимки выглядят так, будто природа на пару секунд решила повторить человеческие привычки. Предлагаем посмотреть на финалистов и выбрать кадр, который рассмешил сильнее остальных.
1. «Злая птичка», Ян Виттмер
2. «Я хочу, чтобы ты нарисовал меня, как одну из своих французских девушек», Диего Перес
3. «Озорной маленький слоник», Ханна Дитл
4. «Окно природы», Ли Фрост
5. «Мода приходит и уходит. Перьевые пальто вечны», Тапани Линнанмяки
6. «Две птицы - один взгляд», Линн Эмери
7. «Это моя лучшая сторона», Натали Викманс
8. «Проверка прически перед семейной фотографией», Суби Шридхаран
9. «Дорис в шляпе», Энди Роуз
10. «Другой», Дирк Костер
11. «Уставший барсучий детеныш», Лукас Андре Андерсен
12. «Морские гангстеры», Марек Яковски
13. «Ой, кажется, я сказала лишнее», Кэролин Мур
14. «Тайный поцелуй», Джитендр Чавер
15. «Маленький Годзилла», Удо Хармс
16. «Ты что, шутишь?», Кевин Ломан
17. «Балетная танцовщица», Роберт Нэрн
18. «Привееет, брат!», Чарльз Джансон
19. «Неваляшка», Барбара Зайберл-Старк
20. «Улыбка», Марек Яковски