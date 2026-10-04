Эти наряды невозможно рассмотреть один раз: 12 оптических иллюзий на красной дорожке

Красная дорожка давно перестала быть просто местом, где знаменитости демонстрируют дорогие наряды. Для дизайнеров это настоящий полигон для экспериментов, где ткань может превратиться в воду, силуэт - в рисунок, а обычное платье - в оптический фокус. Некоторые образы настолько необычны, что взгляд буквально не понимает, за что зацепиться. Собрали 12 случаев, когда мода заставляла зрителей смотреть на наряд дважды.

Кира Найтли и талия, которой будто нет

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Платье Chanel, в котором Кира Найтли появилась на показе бренда в Париже, было создано так, чтобы визуально изменить пропорции фигуры. Обтягивающий силуэт и рисунок ткани создавали впечатление невероятно тонкой талии.

Эффект получился почти графическим. Взгляд словно сам сжимает силуэт в середине.

Джоуи Кинг и платье, от которого сложно отвести взгляд

На «Золотом глобусе» в 2020 году Джоуи Кинг появилась в черно-белом платье Iris van Herpen. Сложный рисунок и геометрия наряда создавали ощущение движения, хотя сама актриса оставалась неподвижной.

Получился настоящий визуальный лабиринт. Чем дольше смотришь на платье, тем сильнее оно начинает казаться объемным и почти гипнотическим.

Бьорк и знаменитый лебедь

Некоторые наряды становятся частью истории поп-культуры. Именно это произошло с платьем-лебедем, в котором Бьорк пришла на церемонию «Оскар» 25 марта 2001 года.

Дизайн Мариана Пейоски выглядел настолько неожиданно, что образ мгновенно вышел за рамки обычной вечерней моды. Позже это платье признали одним из самых знаковых нарядов в истории красных дорожек.

Хайди Клум словно оказалась под водой

Для премьеры «Аватара 2: Путь воды» в 2022 году Хайди Клум выбрала наряд Lever Couture со скульптурными рукавами, асимметричной нижней частью и множеством длинных полос тюля.

Они двигались вокруг тела и создавали ощущение текущей воды. Казалось, будто платье продолжает движение даже тогда, когда сама Хайди стоит на месте.

Селин Дион и красный визуальный вихрь

В 2019 году Селин Дион появилась на показе Iris van Herpen во время Парижской недели моды в прозрачном платье с длинными рукавами. Его основу составляли вертикальные волнистые красные элементы с выраженным 3D-эффектом.

Наряд выглядел почти как застывшее движение. Если долго смотреть на него, возникает ощущение, что изображение начинает кружиться.

Эмма Уотсон и платье, которое будто парит

В июне 2023 года Эмма Уотсон появилась в небесно-голубом платье Loewe. Благодаря конструкции и необычному силуэту ткань словно не прилегала к телу, а плавно скользила вокруг него.

Образ получился почти невесомым. Казалось, что платье существует отдельно от фигуры.

Белла Хадид и наряд, созданный прямо на подиуме

Один из самых эффектных экспериментов произошел во время показа Coperni весной/летом 2023 года в Париже. Белла Хадид вышла практически без одежды, после чего представители бренда начали буквально распылять материал прямо на ее тело.

Постепенно жидкость превращалась в полноценное платье. Это уже было не просто дефиле, а демонстрация того, насколько далеко мода может уйти от привычного процесса создания одежды.

Эмма Коррин и золотая рыбка в пакете

На Лондонском кинофестивале 2022 года Эмма Коррин появилась в необычном платье J. W. Anderson. На нем была изображена золотая рыбка внутри прозрачного пакета.

Причудливый дизайн впервые представили на показе коллекции Anderson весна/лето 2023 года. На красной дорожке он выглядел скорее как сюрреалистический арт-объект, чем привычное вечернее платье.

Эльза Хоск и два платья вместо одного

На премьере фильма «Рецепт любви» Эльза Хоск появилась в необычном двойном платье из коллекции Viktor & Rolf весна/лето 2023 года.

Конструкция намеренно преувеличивала привычный образ бального платья. Сам дизайн получил название «Вальс капитализма поздней стадии» и был описан как абсурдный взгляд на стереотипное бальное платье от кутюр XXI века.

Дженнифер Лоуренс и платье с двумя измерениями

На премьере фильма «Без обид» в Мадриде в июне 2023 года Дженнифер Лоуренс появилась в телесном платье Loewe без бретелек.

Спереди наряд выглядел почти плоским, словно изображение на бумаге. Стоило посмотреть сбоку - и силуэт внезапно превращался в объемную конструкцию.

Ким Кардашьян и иллюзия обнаженного тела

Ким Кардашьян однажды выбрала для красной дорожки винтажное платье Жана Поля Готье 1996 года. Дизайн играл с эффектом обнаженного тела и создавал впечатление, будто рисунок и настоящий силуэт сливаются.

Получился тот самый случай, когда одежда одновременно скрывает тело и делает вид, что ее вообще нет. Именно на таком визуальном противоречии и строится эффект наряда.