4 октября 2026, 15:28

«Да, но…»: 16 саркастичных комиксов о ситуациях, в которых узнает себя каждый

«Да, но…»: 16 саркастичных комиксов о ситуациях, в которых узнает себя каждый

Иногда одна короткая фраза способна испортить всю картину: «Да, но…». Именно на этом знакомом каждому принципе построены работы этого иллюстратора. В его комиксах обычные жизненные ситуации внезапно получают продолжение, которое всё меняет. Именно поэтому на его рисунках так легко узнать себя. Вроде бы всё логично и прекрасно - пока не появляется то самое маленькое «но».

Художник умеет замечать абсурд в самых бытовых вещах. Хорошая камера внезапно оказывается нужна совсем не для фотографий, шведский стол приносит неожиданные открытия, а за красивой упаковкой может скрываться совсем другое содержимое. И это только начало. Дальше - ситуации, в которых знакомое «да, но…» звучит особенно убедительно.

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