«Да, но…»: 16 саркастичных комиксов о ситуациях, в которых узнает себя каждый

Иногда одна короткая фраза способна испортить всю картину: «Да, но…». Именно на этом знакомом каждому принципе построены работы этого иллюстратора. В его комиксах обычные жизненные ситуации внезапно получают продолжение, которое всё меняет. Именно поэтому на его рисунках так легко узнать себя. Вроде бы всё логично и прекрасно - пока не появляется то самое маленькое «но».

Художник умеет замечать абсурд в самых бытовых вещах. Хорошая камера внезапно оказывается нужна совсем не для фотографий, шведский стол приносит неожиданные открытия, а за красивой упаковкой может скрываться совсем другое содержимое. И это только начало. Дальше - ситуации, в которых знакомое «да, но…» звучит особенно убедительно.

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Вот для чего на самом деле нужна крутая камера

Боль всей жизни

Жаль, но нет

Главное не смотреть, что там сзади

Радости шведского стола

Для кого-то одноразовая, а для кого-то постоянная

Во всём виноват котик

Обманчивая упаковка

Не выложила - не было

… и снаружи

Зато палочками

А ещё с голыми щиколотками

Кому вообще нужны эти стулья

Долетел и идёт по делам

Иду, бегу, лечууу

Ох, уж эти полосы