16 фотографий, которые выглядят так, будто их специально снимали для обложки альбома

Иногда для эффектной фотографии не нужны ни студия, ни сложный свет, ни команда профессионалов. Достаточно случайно поймать правильный момент - и обычный снимок вдруг начинает выглядеть как обложка музыкального альбома. В таких кадрах есть особая атмосфера. Где-то срабатывает свет, где-то композиция, а иногда настолько неожиданно совпадают обстоятельства, что фотография кажется почти постановочной.

Солнце во время затмения

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Солнце выглядывает из-за облаков во время солнечного затмения. Получается почти космическая сцена - минималистичная и немного тревожная.

Ать-два

Обычное движение неожиданно превращается в графичный кадр. В нем есть тот самый ритм, который легко представить на обложке альбома.

Поток мыслей

Фотография выглядит так, будто пытается показать внутренний мир человека без единого слова. Немного сюрреализма - и уже готова концепция для целого музыкального релиза.

Детство

В этом снимке есть ощущение воспоминания, которое случайно сохранилось где-то между прошлым и настоящим. Очень простой сюжет, но настроение у него совсем не простое.

Светофор с длинной выдержкой

Длинная выдержка превращает обычный городской светофор в россыпь световых линий. Город сразу становится похож на декорацию к электронному альбому.

Борцы сумо на поле подсолнухов

Сочетание настолько неожиданное, что его даже не приходится объяснять. Огромное поле подсолнухов и борцы сумо выглядят как сюрреалистичная обложка пластинки, которую невозможно забыть.

Баскетбольная площадка после конца света

Здесь будто только что закончился постапокалиптический фильм, а баскетбольная площадка каким-то чудом осталась на месте. Атмосфера у снимка соответствующая.

Кадр, который уже выглядит как обложка

Иногда фотография настолько точно попадает в нужное настроение, что придумывать ей название почти не требуется. Остается добавить имя исполнителя - и можно выпускать альбом.

Мужчина и собака во время лесных пожаров в Австралии

На снимке - человек и его собака на фоне последствий лесных пожаров. Контраст между двумя фигурами и огромным пространством вокруг делает кадр особенно выразительным.

Свет

Минимум деталей, максимум атмосферы. Свет здесь становится главным героем фотографии.

Уличный фонарь с характером

Обычный фонарь неожиданно приобретает довольно пугающий вид. Стоит изменить привычный ракурс - и знакомый городской объект начинает выглядеть совершенно иначе.

Дети в Чикаго, 1941 год

Старый снимок детей, позирующих перед камерой в Чикаго, переносит в совершенно другую эпоху. В таких фотографиях особенно интересно рассматривать выражения лиц, одежду и детали вокруг.

Рейнир, штат Вашингтон

Гора Рейнир выглядит величественно и немного нереально. Такой пейзаж вполне мог бы стать обложкой атмосферного альбома с музыкой для долгой дороги.

Схема города

Городская структура сверху превращается почти в абстрактный рисунок. Дороги, здания и линии складываются в необычную геометрию.

Цветочные глаза

Цветы превращаются в глаза - и фотография сразу приобретает немного странное, почти сказочное настроение. Такой образ легко представить на обложке экспериментального альбома.

Кошки наблюдают за тем, как горит мир

Финальный кадр выглядит так, будто кошки прекрасно понимают происходящее и просто решили спокойно понаблюдать со стороны. Возможно, именно такой должна была бы выглядеть обложка альбома с максимально невозмутимым названием.