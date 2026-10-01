18 смешных комиксов о том, как жизнь добавляет маленькое «но» даже к отличным идеям

В жизни полно вещей, которые на первый взгляд кажутся отличной идеей. Робот-пылесос должен избавить от уборки, тренировки - сделать нас бодрее, навигатор - привести в нужное место, а красивый торт - порадовать именинника. Всё логично. Но реальность любит добавлять небольшую поправку. Именно на таких бытовых противоречиях построена серия комиксов «Да, но». Художник берет знакомую каждому ситуацию и доводит её до момента, когда остается только усмехнуться: формально всё получилось, но что-то явно пошло не по плану.

Именно поэтому эти картинки так легко узнавать. В них нет сложных сюжетов - только обычная жизнь, немного абсурда и то самое маленькое «но», которое способно испортить даже прекрасную задумку.

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1. Готовить можно так же - на выключенной плите

Иногда главное - не сам процесс, а уверенность в том, что всё идет по плану.

2. Да, но сначала надо победить лень

План может быть идеальным. Осталось самое сложное - начать.

3. Робот-пылесос тоже требует заботы

Технологии обещают избавить от бытовых хлопот, но иногда для ухода за одним устройством приходится доставать другое.

4. Особенно хочется именно того, чего сейчас нет

Стоит получить желаемое - и взгляд почему-то сразу переключается на соседний вариант.

5. Без навигатора можно прекрасно знать дорогу. Теоретически

Иногда кажется, что достаточно просто ехать прямо. А потом внезапно обнаруживается удивительная способность автомобиля двигаться по кругу.

6. Первым пришел - последним ушел

Ранний старт еще ничего не гарантирует. Особенно если все остальные обстоятельства решили сыграть против тебя.

7. А можно сделать торт еще более личным

Например, украсить его съедобной фотографией самого именинника. Хотя после такого торта возникает вполне закономерный вопрос: а кто кого сейчас собирается съесть?

8. Осень прекрасна. Особенно на картинках

Природа действительно умеет устраивать невероятные цветовые шоу. Правда, иногда для этого приходится немного пофантазировать.

9. Звуки дождя - прекрасный способ расслабиться

Особенно когда они звучат именно там, где совершенно не хотелось бы слышать дождь.

10. Собаки знают: грязь создана для купания

У человека на этот счет могут быть совсем другие представления. Но собачья логика железная: если лужа существует, её нельзя игнорировать.

11. Видимо, это Петербург

Когда погода и окружающий пейзаж настолько убедительны, дополнительные доказательства уже не требуются.

12. «Попка-булочка» - название, которое действительно не нуждается в пояснениях

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы всё стало понятно.

13. Есть вещи, которые работают всегда

Причем настолько предсказуемо, что остается только смириться и улыбнуться.

14. Кто бы мог подумать?

Хотя, если посмотреть внимательнее, некоторые вещи становятся вполне очевидными.

15. Кусок для друга и кусок, который оставляют тебе

Размер порции иногда очень точно показывает, насколько человек дорожит дружбой. Тут комментарии, кажется, излишни.

16. Знаменитый вид снизу

Есть ракурс, который способен совершенно неожиданно изменить впечатление от знакомой картины.

17. Две крайности одной проблемы

У одной и той же ситуации иногда оказывается сразу два решения - и оба почему-то выглядят не слишком удачными.

18. Да, но руки лучше мыть

Финальная иллюстрация прекрасно напоминает о простой истине: даже самая забавная ситуация не отменяет элементарных правил гигиены.