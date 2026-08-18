Мурзик в гостях у Барбоса: найди 3 отличия

Только настоящие детективы смогут найти три отличия за 10 секунд.

Эта головоломка с дедушкой, котом и собакой ставит людей в тупик.

Насколько внимательны вы на самом деле? Эти увлекательные головоломки «найди отличия» предназначены для досуга и тренировки мозга. Сначала две почти идентичные картинки могут показаться одинаковыми, но при внимательном рассмотрении вы заметите хитрые маленькие различия, спрятанные на виду.

Пост от Captain Brain заставил людей ломать голову, пытаясь найти три хитрые разницы между двумя изображениями. Для настоящих детективов это может быть «прогулкой по парку», а вот тем, кто не обладает такими навыками, придётся повнимательнее присмотреться.

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Помимо развлечения, такие головоломки тренируют внимательность, заставляя мозг выйти за привычные шаблоны и посмотреть на то, что вы видите, под другим углом.

В этой задаче вам стоит сосредоточиться на мужчине и собаке. Засеките время и попробуйте найти все отличия!

А под иллюстрацией ниже мы публикуем решение.

Кадр из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса».

РЕШЕНИЕ