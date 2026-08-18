18 августа 2026, 12:53

Мурзик в гостях у Барбоса: найди 3 отличия

Мурзик в гостях у Барбоса: найди 3 отличия

Только настоящие детективы смогут найти три отличия за 10 секунд.

Эта головоломка с дедушкой, котом и собакой ставит людей в тупик. 

Насколько внимательны вы на самом деле? Эти увлекательные головоломки «найди отличия» предназначены для досуга и тренировки мозга. Сначала две почти идентичные картинки могут показаться одинаковыми, но при внимательном рассмотрении вы заметите хитрые маленькие различия, спрятанные на виду.

Пост от Captain Brain заставил людей ломать голову, пытаясь найти три хитрые разницы между двумя изображениями. Для настоящих детективов это может быть «прогулкой по парку», а вот тем, кто не обладает такими навыками, придётся повнимательнее присмотреться.

Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

Помимо развлечения, такие головоломки тренируют внимательность, заставляя мозг выйти за привычные шаблоны и посмотреть на то, что вы видите, под другим углом.

В этой задаче вам стоит сосредоточиться на мужчине и собаке. Засеките время и попробуйте найти все отличия!

А под иллюстрацией ниже мы публикуем решение.

Кадр из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса». 

РЕШЕНИЕ

Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

Читайте Mixer
Мурзик в гостях у Барбоса: найди 3 отличия

Тест: выберите фонарь и узнайте, что помогает вам сохранять спокойствие -…
Мурзик в гостях у Барбоса: найди 3 отличия

Девы, Раки, Весы и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на среду 19 августа
Мурзик в гостях у Барбоса: найди 3 отличия

Весы, Девы, Львы и Близнецы в гороскопе Анжелы Перл на среду 19 августа
Мурзик в гостях у Барбоса: найди 3 отличия

Прилетели на рассвете, а заселение в два? Забронируйте отель на полдня - и…
Мурзик в гостях у Барбоса: найди 3 отличия

Скоро в школу: найдите 3 отличия за 20 секунд - отличники справятся без…
Мурзик в гостях у Барбоса: найди 3 отличия

Смешные картинки на утро 18 августа и знак примирения
Мурзик в гостях у Барбоса: найди 3 отличия

Стрельцы, Водолеи, Весы и Раки в гороскопе Василисы Володиной на вторник…
Мурзик в гостях у Барбоса: найди 3 отличия

Выберите баклажан и узнайте, какие свои несовершенства вы принимаете…