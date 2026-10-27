Не все складные iPhone Duo выдержали проверку на прочность - Apple подтвердила дефект

Apple подтвердила неисправность внутренних дисплеев у небольшого числа складных смартфонов iPhone Duo. Владельцы устройств жаловались на хруст при открытии экрана, а некоторые обнаружили трещины, проходящие через весь дисплей. Компания рекомендовала пострадавшим обратиться в сервисные центры AppleCare для замены смартфонов.

Первые сообщения о проблеме появились в Reddit и других социальных сетях. Пользователи рассказывали о необычных звуках при раскладывании устройства и повреждениях внутреннего экрана. В ответ на запрос The Verge представители Apple признали наличие дефекта.

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«На некоторых устройствах образовалась трещина поперек всего экрана. Нам известно о проблеме, затрагивающей внутренний дисплей в небольшом количестве устройств iPhone Duo», - заявили в компании.

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iPhone Duo - первый складной смартфон Apple. Он оснащен двумя дисплеями: внешним для повседневного использования и внутренним, который в раскрытом состоянии позволяет работать с устройством как с планшетом. По заявленным характеристикам, внешний экран может работать до 44 часов без подзарядки, а внутренний - до 31 часа.

В спящем режиме смартфон также можно использовать как календарь или будильник. Базовая версия устройства стоит в США 1900 долларов. На фоне высокой цены даже единичные случаи повреждения экрана могут стать серьезным поводом для беспокойства покупателей.