Apple представила HomeView - новый центр управления умным домом с искусственным интеллектом

Apple представила HomeView - свой первый фирменный хаб для управления умным домом. Устройство с семидюймовым сенсорным экраном объединяет управление домашними гаджетами, видеозвонки FaceTime и персональные функции на базе обновленной Siri AI. В США новинка стоит 299 долларов, а продажи начнутся 13 ноября.

В основе HomeView лежит процессор A18. Встроенная камера позволяет совершать видеозвонки, а система распознавания лиц адаптирует интерфейс под каждого члена семьи. После идентификации пользователя на экране появляются личные сообщения, календарь, напоминания и индивидуальные настройки умного дома.

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Главная задача устройства - объединить управление домашней техникой в одном месте. Вместе с партнерами LG и Schneider Electric Apple представила линейку совместимых аксессуаров, включая камеры видеонаблюдения, термостаты и умный замок. HomeView также поддерживает AirPlay, поэтому через него можно управлять воспроизведением музыки на совместимых колонках.

Хаб можно поставить на стол или закрепить на стене. Встроенного аккумулятора у него нет, поэтому устройство необходимо подключать к электросети. За звук отвечают два специально разработанных полночастотных динамика с системой оптимизации звучания в реальном времени.

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Слухи о разработке такого устройства появились еще в 2021 году. Теперь Apple раскрыла характеристики HomeView и открыла предзаказы. Однако европейским покупателям придется подождать: на старте продажи в регионе не запланированы из-за недоступности Siri AI в iOS.

Одновременно компания показала новую приставку Apple TV 4K с процессором A19, колонку HomePod mini 2 и аксессуары Apple Home Collection. Все новинки получили поддержку обновленного голосового помощника Siri AI.