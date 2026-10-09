Работать три дня и жить на одну зарплату: Безос рассказал, как ИИ изменит нашу жизнь

Основатель Amazon Джефф Безос считает, что развитие искусственного интеллекта может позволить людям работать всего три дня в неделю, а некоторым семьям - обходиться одним доходом вместо двух. По его мнению, рост производительности изменит рынок труда, причем последствия могут оказаться противоположными прогнозам о массовой безработице.

Безос полагает, что внедрение ИИ скорее приведет к нехватке работников, чем к исчезновению рабочих мест. Он также допустил, что семьи, в которых сейчас трудятся оба супруга, в будущем смогут отказаться от второго заработка. Об этом сообщает Forbes.

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Сокращение около 30 тыс. сотрудников Amazon за последний год миллиардер объяснил последствиями активного найма и резким увеличением штата после пандемии COVID-19. По его словам, эти увольнения не стоит рассматривать как доказательство того, что искусственный интеллект уже вытесняет людей с рынка труда.

При этом Безос признал, что вокруг ИИ может формироваться промышленный пузырь. Он назвал технологию «реальной» и подчеркнул, что даже возможный крах рынка не обесценит сами изобретения. По его оценке, несмотря на вероятные финансовые потери инвесторов, развитие ИИ и вложения в технологические проекты способны принести обществу пользу.