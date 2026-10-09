9 октября 2026, 10:28

Работать три дня и жить на одну зарплату: Безос рассказал, как ИИ изменит нашу жизнь

Работать три дня и жить на одну зарплату: Безос рассказал, как ИИ изменит нашу жизнь

Основатель Amazon Джефф Безос считает, что развитие искусственного интеллекта может позволить людям работать всего три дня в неделю, а некоторым семьям - обходиться одним доходом вместо двух. По его мнению, рост производительности изменит рынок труда, причем последствия могут оказаться противоположными прогнозам о массовой безработице.

Безос полагает, что внедрение ИИ скорее приведет к нехватке работников, чем к исчезновению рабочих мест. Он также допустил, что семьи, в которых сейчас трудятся оба супруга, в будущем смогут отказаться от второго заработка. Об этом сообщает Forbes.

Читайте нас также
Читайте Mixer
Работать три дня и жить на одну зарплату: Безос рассказал, как ИИ изменит нашу жизнь

12 странных способностей человеческого тела, о которых редко задумываются
Работать три дня и жить на одну зарплату: Безос рассказал, как ИИ изменит нашу жизнь

Близнецы, Тельцы, Козероги и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на субботу…
Румяные кубики запечённой репы в лимонной глазури с розмарином на светлом керамическом блюде

Репа не останется жёсткой: сначала запекаю, потом добавляю лимонную глазурь
Работать три дня и жить на одну зарплату: Безос рассказал, как ИИ изменит нашу жизнь

Юмор на утро пятницы и душный коллектив

Сокращение около 30 тыс. сотрудников Amazon за последний год миллиардер объяснил последствиями активного найма и резким увеличением штата после пандемии COVID-19. По его словам, эти увольнения не стоит рассматривать как доказательство того, что искусственный интеллект уже вытесняет людей с рынка труда.

При этом Безос признал, что вокруг ИИ может формироваться промышленный пузырь. Он назвал технологию «реальной» и подчеркнул, что даже возможный крах рынка не обесценит сами изобретения. По его оценке, несмотря на вероятные финансовые потери инвесторов, развитие ИИ и вложения в технологические проекты способны принести обществу пользу.

google news Подпишитесь на нас
Работать три дня и жить на одну зарплату: Безос рассказал, как ИИ изменит нашу жизнь

12 странных способностей человеческого тела, о которых редко задумываются
Работать три дня и жить на одну зарплату: Безос рассказал, как ИИ изменит нашу жизнь

Близнецы, Тельцы, Козероги и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на субботу…

В мире

В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны
9 октября, 09:28
Сегодня Землю накроет магнитная буря умеренного уровня G2
9 октября, 08:59
Названы 20 самых безопасных авиакомпаний Европы в 2026 году: кто оказался впереди конкурентов
В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны
8 октября, 21:23 21:23
Пол Маккартни выпустил новые песни и необычную версию дуэта с Ринго Старром
В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны
8 октября, 20:57 20:57
Aerosmith возвращаются на сцену после двухлетнего перерыва: объявлены два больших концерта
В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны
8 октября, 20:29 20:29
В Эстонии бывшую машину скорой помощи превратили в салон красоты для собак
В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны
8 октября, 19:57 19:57
Еж, шмель, сова и тупик вместо Черчилля и Тьюринга: как изменятся британские банкноты
В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны
8 октября, 19:28 19:28
В Великобритании задержаны двое граждан Латвии за проникновение на военную базу
В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны
8 октября, 18:27 18:27
В Бельгии студенческие протесты переросли в беспорядки: почти 200 задержанных
В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны
ВИДЕО
8 октября, 17:06 17:06
Селин Дион упала на сцене во время концерта в Париже
В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны
8 октября, 16:27 16:27
Умерла Маргарет Гамильтон - программистка, чья работа помогла людям высадиться на Луну
В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны
8 октября, 15:59 15:59
В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны

Латвия

В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания
9 октября, 09:58
Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель
9 октября, 08:28
41 мандат и риск раскола: с каким испытанием столкнется «Объединенный список»
В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания
9 октября, 07:58 07:58
В Латвии усилили штормовое предупреждение: на побережье ожидаются порывы ветра до 29 м/с
В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания
8 октября, 18:59 18:59
Осенняя буря в Риге: в пятницу жителей просят не посещать парки и детские площадки
В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания
8 октября, 17:59 17:59
Инфляция в Латвии может приблизиться к 4%: что подорожает сильнее - прогноз экономистов
В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания
8 октября, 12:00 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания
8 октября, 10:35 10:35
Дело о смерти матери и ребенка при домашних родах в Елгаве: трое обвиняемых получили реальные тюремные сроки
В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания
8 октября, 10:04 10:04
В Риге локализовали пожар повышенной опасности: огонь охватил 145 кв. метров
В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания
8 октября, 09:29 09:29
В Валмиере за 2,3 млн евро продлят набережную Гауи: новый участок станет частью большой прогулочной зоны
В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания
7 октября, 19:30 19:30
В четверг в Латвии потеплеет до +20 градусов
В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания
7 октября, 17:34 17:34
В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания

ЧП

В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
8 октября, 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме
8 октября, 21:23
Пол Маккартни выпустил новые песни и необычную версию дуэта с Ринго Старром
Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме
8 октября, 20:57
Aerosmith возвращаются на сцену после двухлетнего перерыва: объявлены два больших концерта
Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме
ВИДЕО
8 октября, 17:06
Селин Дион упала на сцене во время концерта в Париже
8 октября, 15:04
Куртку Майкла Джексона из Thriller выставят на аукцион - её оценили более чем в $10 млн
8 октября, 14:28
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2026 года
8 октября, 13:03
Косой переулок на Оксфорд-стрит: в Лондоне откроют крупнейший в Британии магазин «Гарри Поттера»
8 октября, 08:30
Джоан Роулинг выпустит две новые книги о героях «Гарри Поттера»
7 октября, 18:35
Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме

Mixer

Раки, Овны, Тельцы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на субботу 10 октября
9 октября, 10:19
Львы, Близнецы, Тельцы и Овны в ультракоротком гороскопе на субботу 10 октября (+совет)
Раки, Овны, Тельцы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на субботу 10 октября
9 октября, 09:53
12 странных способностей человеческого тела, о которых редко задумываются
Раки, Овны, Тельцы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на субботу 10 октября
9 октября, 09:47
Смартфон обещает AI: как проверить, будет ли он работать на вашем языке и в вашей стране
9 октября, 09:21
Не засматривайтесь на собаку: на картинках есть три отличия
9 октября, 09:01
Близнецы, Тельцы, Козероги и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 10 октября
9 октября, 08:48
Репа не останется жёсткой: сначала запекаю, потом добавляю лимонную глазурь
9 октября, 08:14
Юмор на утро пятницы и душный коллектив
9 октября, 08:01
Раки, Овны, Тельцы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на субботу 10 октября

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии

Спорт

Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
6 октября, 19:57
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
5 октября, 18:30
Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас