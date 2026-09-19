Субтитры к живому разговору: что умеют новые умные очки

Разговор на незнакомом языке часто приходится вести с телефоном в руках. Нужно открыть переводчик, дождаться результата, показать экран собеседнику, потом снова слушать. RayNeo iO предлагают убрать хотя бы часть этих движений: перевод появляется прямо перед глазами, поверх того, что вы видите через очки. Можно продолжать смотреть на человека и одновременно читать его слова.

Модель представили в августе, а продажи начались 4 сентября. С виду это довольно обычная оправа, хотя внутри спрятаны микрофоны и прозрачные дисплеи. Кроме перевода, очки умеют показывать подсказки во время выступления и делать заметки по разговору. Но именно в деталях становится понятно, насколько такая помощь изменит привычное общение и где телефон всё ещё понадобится.

Как выглядит текст перед глазами

Изображение у iO одноцветное, зелёное. Через прозрачные линзы остаётся виден окружающий мир, а в поле зрения появляется текст. Производитель сравнивает размер виртуального изображения с экраном диагональю 33 дюйма на расстоянии двух метров. При этом сами очки сохраняют форму обычной оправы.

Масса очков составляет 33 грамма, предусмотрена установка линз для коррекции зрения. Но удобство такого устройства складывается из нескольких вещей: насколько хорошо сидит оправа, легко ли читать строки и удаётся ли возвращать внимание к лицу собеседника. Даже лёгкие очки стоит примерить, особенно если планируется носить их часами.

Как устроен разговор с переводом

Для работы нужно связать очки со смартфоном через приложение RayNeo. Перед началом перевода выбирают языки, телефон должен быть подключён к интернету. Речь другого человека выводится на дисплеи очков. А перевод ваших ответов появляется на смартфоне, откуда его можно воспроизвести вслух. Поэтому полностью спрятать телефон при двустороннем разговоре пока не получится.

В настройках можно выбрать, получать перевод по мере распознавания слов или ждать законченного предложения. В первом случае строки могут меняться прямо во время чтения. Во втором результат появляется позже, зато фраза выводится целиком. Это существенно, когда человек говорит быстро и смысл становится ясен только к концу предложения.

В карточке модели RayNeo заявляет перевод на 55 языках, а в справке для режима Live Captions указаны 40. Поддержка русского именно у iO в этих документах отдельно не подтверждена. Поэтому рассчитывать на нужную языковую пару только по общей цифре пока нельзя, её следует уточнить у производителя.

Колёсико Smart Crown на дужке позволяет управлять функциями очков. Изображение: RayNeo. Колёсико Smart Crown на дужке позволяет управлять функциями очков. Изображение: RayNeo.

После разговора можно вернуться к подробностям

Субтитры полезны и тогда, когда язык знаком, но хочется проверить услышанное. Во время сеанса можно прокрутить предыдущие строки маленьким колёсиком на дужке. После разговора сохраняется расшифровка, из которой система может составить краткое содержание. Отдельный режим записи рассчитан в том числе на встречи с несколькими участниками.

У такой возможности есть вполне житейская ценность. Когда обсуждение заканчивается, в памяти обычно остаётся общий смысл, а конкретная дата, последовательность действий или обещанный файл могут потеряться. Запись даёт возможность вернуться к подробностям. При этом автоматически составленные заметки стоит сверять с разговором, особенно если от одной цифры зависит дальнейшая работа.

Очки могут подсказать слова во время выступления

У iO есть телесуфлёр: подготовленный текст выводится в поле зрения и может прокручиваться в темпе речи. Для короткого выступления, поздравления или объяснения сложной темы это позволяет реже опускать глаза к заметкам. Польза особенно понятна там, где нужно выдержать порядок мыслей и не забыть важную деталь.

Для живого выступления короткий план с именами, цифрами и ключевыми словами может оказаться удобнее полного текста. Его легче охватить взглядом и продолжить говорить своими словами. А длинные абзацы потребуют больше внимания к строкам. Очки помогают держать содержание перед глазами, выбор темпа и реакции на слушателей остаётся за человеком.

RayNeo iO в золотистой оправе Dune. Изображение: RayNeo.

Камеры нет, запись звука есть

В RayNeo iO не установлена камера. Снять человека, сфотографировать документ или сохранить происходящее на видео этими очками нельзя. Зато микрофоны позволяют записывать речь. Во время работы микрофона включается световой индикатор, о чём отдельно говорится в инструкции производителя.

Это существенная разница для всех участников разговора. Обычная на вид оправа ещё не означает, что сказанное нигде не сохраняется. Если включаете запись, лучше сказать об этом заранее: собеседник должен понимать, что после встречи останется расшифровка. А для самого владельца полезно решить, какие разговоры действительно нужны в таком архиве.

Два дня работы не означают два дня перевода

В рекламе RayNeo обещает до двух дней обычного использования, но для непрерывного перевода указывает 6,2 часа. Это разные режимы нагрузки. Если очки лишь изредка показывают информацию, заряд расходуется иначе, чем при постоянном распознавании речи и включённых дисплеях. Оба значения заявлены производителем, реальное время зависит от настроек и использования.

По состоянию на 16 сентября базовая версия стоит в официальном магазине 449 долларов по стартовой акции. Для части дополнительных ИИ-моделей предусмотрена подписка за 9,99 доллара в месяц. Это показывает и нынешнее положение таких очков: знакомый повседневный аксессуар постепенно превращается в отдельное электронное устройство со своими платными сервисами.

Самое интересное в таких очках проявляется в обычном разговоре: прочитать непонятую фразу можно, продолжая смотреть на человека. Телефон при этом остаётся частью системы, особенно когда нужно перевести собственный ответ. Но уже само перемещение текста в поле зрения меняет то, как распределяется внимание между собеседником и экраном.

Для постоянного общения такая помощь должна быть почти незаметной. Удобная оправа, хорошо читаемые строки и подходящий режим перевода значат здесь больше количества функций. Технология становится ближе к повседневной жизни в тот момент, когда позволяет легче следить за разговором и меньше думать о самом устройстве.