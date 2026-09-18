Снять танец, тренировку или рецепт: чем удивляет новый телефон HONOR

Снять себя во время тренировки обычно сложнее, чем снять человека рядом. Нужно найти опору для телефона, отойти, проверить, попали ли ноги в кадр, затем снова вернуться к экрану. Стоит переместиться в сторону, и можно оказаться у края изображения. Та же проблема возникает, когда хочется записать приготовление блюда, танец или занятие с ребёнком.

HONOR встроила в смартфон подвижную камеру на маленькой механической руке. Модель называется Robot Phone, её представили 12 августа 2026 года. Камера разворачивается и может следовать за выбранным человеком. Для домашней съёмки это любопытная перемена: у телефона появляется возможность самому сопровождать действие, пока его владелец занят.

Камера действительно меняет направление

У Robot Phone объектив установлен на выдвижном механизме, который умеет поворачиваться и наклоняться. Производитель заявляет автоматическое слежение за человеком; выбрать его можно двойным касанием лица или тела на экране. Телефон при этом остаётся на месте.

Разницу с обычным увеличением картинки легко понять: цифровое приближение показывает более крупный фрагмент того, что уже попало в объектив. Механический поворот меняет само направление съёмки. Если человек отошёл в сторону, камера может повернуться вслед за ним. Именно эта свобода движения делает конструкцию интересной для повседневного видео.

Проще снять себя в движении

Самый понятный сценарий для такой камеры: показать действие от начала до конца, когда рядом нет помощника. Например, записать упражнение для тренера или снять танцевальную связку. При удачной работе слежения можно сосредоточиться на движении и реже проверять, осталось ли лицо в кадре.

Место для телефона всё равно нужно выбрать заранее. Расстояние до человека и высота установки определяют, что поместится в кадр: лицо, руки над столом или фигура целиком. После этого подвижная камера может сопровождать движение в пределах доступного ей обзора. Хорошо выбранная точка съёмки здесь остаётся основой результата.

Так выглядит смартфон, когда механизм камеры сложен. Изображение: HONOR.

Обе руки можно оставить свободными

На кухне ценность такой конструкции особенно понятна: человек перемещается между столом и рабочей поверхностью, руки заняты, а касаться телефона каждый раз неудобно. В семейном видео появляется возможность самому участвовать в происходящем, пока аппарат стоит рядом. Можно продолжать готовить или играть с ребёнком, пока телефон снимает.

Управление жестами HONOR тоже заявляет: можно развернуть камеру и сделать снимок без прикосновения к устройству. Но для съёмки рук над столом ракурс придётся выбирать отдельно. Автоматическое сопровождение лица само по себе не объясняет камере, что в эту минуту зрителю важнее увидеть способ нарезки или мелкую деталь поделки.

Меньше дрожания во время съёмки

Внутри телефона находится механический стабилизатор, работающий по трём осям. Его задача состоит в том, чтобы компенсировать движения аппарата и сделать видео плавнее. HONOR предлагает несколько режимов, позволяющих по-разному удерживать направление камеры во время съёмки.

Стабилизация пригодится и для видео с прогулки, когда вместе с человеком движется сам телефон. При просмотре меньше отвлекает дрожание кадра, лучше видны детали. Насколько заметным окажется выигрыш по сравнению с привычной камерой, покажут записи в одинаковых условиях. Демонстрация производителя даёт представление о движениях механизма, но для оценки качества нужны сами ролики.

Подвижный узел камеры крупным планом. Изображение: HONOR.

С видеозвонками есть важная подробность

Автоматический поворот особенно заманчив во время разговора по видео. Можно отойти от стола, показать собеседнику комнату или вещь, которую неудобно держать одной рукой. Но здесь возможности камеры зависят ещё и от приложения.

На официальной странице HONOR прямо называет видеозвонки в WeChat и трансляции в Douyin. Из этого не следует, что камера таким же образом работает во всех привычных мессенджерах. Если именно звонки представляют главный интерес, совместимость с нужным приложением стоит выяснить до покупки. Для такого устройства это важнее длинного списка характеристик.

Удобство придётся сопоставить с ценой

Robot Phone уже получил официальный коммерческий анонс. HONOR назначила начало продаж в Китае на 18 августа, указав цену от 9 999 юаней за версию с 512 ГБ памяти. Международные сроки и цены в этом анонсе не названы, поэтому саму презентацию нельзя считать подтверждением доступности телефона в любом магазине.

Главный вопрос к подвижному механизму связан с повседневным использованием. Камеру будут многократно выдвигать и складывать, сам телефон окажется в карманах и сумках. Насколько удобно обращаться с такой конструкцией и как долго она сохраняет точность движений, станет понятно по опыту владельцев.

Интерес к Robot Phone легко объяснить: камера берёт на себя часть движений, которые раньше выполнял человек, державший телефон. Для тех, кто часто записывает себя, это может сократить подготовку и количество неудачных дублей. Особенно там, где важен непрерывный процесс, который неудобно прерывать ради смены ракурса.

Такая перемена может оказаться полезной и для семейных записей. Человек, который обычно остаётся за камерой, получает больше шансов участвовать в том, что потом будут пересматривать близкие. Ради этого уже интересно наблюдать за развитием подвижных камер, даже когда менять свой телефон пока совсем не хочется.