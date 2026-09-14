Роботы делают роботов: что меняет новая фабрика в Китае

В китайском Лючжоу открыли фабрику, где роботы участвуют в производстве других роботов. Предприятие UBTECH запустили 12 сентября, его проектная мощность превышает 10 тысяч машин в год. Линия рассчитана на выпуск одного готового робота примерно каждые десять минут. Об открытии сообщило агентство Синьхуа.

Идея понятная: научить машину работать там, где всё устроено под человека, от высоты полок до ширины проходов. Поднять ящик с пола, донести деталь до нужного места, дотянуться до полки. Один из промышленных роботов UBTECH умеет даже самостоятельно менять себе аккумулятор. Но между таким помощником в цехе и универсальным домашним работником остаётся немало сложных задач.

Что означают десять минут на одного робота

Это темп, на который рассчитана производственная линия. Несколько машин могут одновременно проходить разные этапы сборки, поэтому интервал между выходом двух готовых роботов ничего не говорит о том, сколько времени каждый из них провёл на заводе.

С годовым объёмом похожая история. Более 10 тысяч машин обозначают плановую мощность предприятия. Завод только запущен, и эти цифры ещё предстоит подтвердить длительной работой. Здесь будут выпускать несколько моделей из семейств Walker S и Cruzr.

На фабрике по-прежнему нужны люди

Фраза о роботах, которые делают роботов, легко вызывает в воображении полностью пустой цех. В репортаже из Лючжоу описана совместная работа людей и машин. UBTECH включила собственных роботов в производственные операции, но доля работы, которую они выполняют самостоятельно, не раскрыта.

Чтобы наладить массовый выпуск, нужны ещё и согласованные поставки деталей, сборка, испытания, контроль качества. В марте UBTECH объявила о сотрудничестве с Siemens Digital Industries Software. В соглашении предусмотрены цифровые инструменты проектирования, моделирования, планирования и управления производством. Такая работа позволяет связать будущую конструкцию робота с тем, как именно его будут выпускать.

Зачем заводскому роботу человеческая фигура

Полки, проходы, рабочие столы и инструменты часто рассчитаны на человека. Человекоподобную машину пытаются научить пользоваться уже существующим пространством. В этом состоит одно из преимуществ такой конструкции, которое описывает Международная федерация робототехники.

Понятный пример даёт Walker S2. По данным UBTECH, он способен работать с грузом до 15 килограммов и брать предметы на высоте от пола до 1,8 метра. В пересчёте на обычную рабочую смену это означает наклоны, подъём тяжестей и переноску. Именно такие повторяющиеся движения со временем становятся физически утомительными для человека.

При этом человеческая форма полезна не везде. Под конкретную операцию можно подобрать специализированную машину, которой не требуется ходить или сохранять равновесие на двух ногах. У гуманоидов своя задача: освоить несколько видов работы в среде, где уже трудятся люди.

Самая практичная способность: поменять себе батарею

Walker S2 использует две батареи. Пока одну меняют, другая поддерживает питание. По заявлению UBTECH, робот может самостоятельно выполнить замену примерно за три минуты, используя станцию с аккумуляторами. Возможность описана на официальной странице модели.

Для производства в этом есть прямой смысл: заряжаемый аккумулятор можно оставить на станции, а работу продолжить с другим. Человеку не нужно каждый раз подходить к машине и менять батарейный блок вручную.

Смена батареи избавляет от долгого ожидания зарядки, хотя обслуживание и ремонт машине по-прежнему нужны. Для завода возможность самостоятельно восстановить запас энергии полезна уже тем, что сокращает одну из причин простоя.

Какие задачи им уже доверяли на настоящем заводе

Один из самых наглядных примеров есть у BMW. В июне 2026 года компания рассказала о результатах работы Figure 02 на заводе в американском Спартанберге: за десять месяцев 2025 года он участвовал в производстве более 30 тысяч BMW X3. Это машина другого разработчика, Figure AI.

Figure 02 брал металлические детали и устанавливал их перед сваркой в кузовном цехе. Эту конкретную операцию и проверяли в настоящем производственном ритме. От машины требовались точные движения, которые нужно повторять много раз за смену.

Для работника цеха такой сценарий гораздо понятнее разговоров о замене всех профессий. Автоматизация может забрать часть физических операций, при этом настройка рабочего места, обслуживание оборудования и разбор сбоев остаются самостоятельными задачами. Сколько людей потребуется после внедрения, зависит от устройства конкретного производства.

Почему до домашнего помощника ещё далеко

В цехе можно заранее задать маршрут, одинаково разложить детали и многократно повторить одну операцию. Дома обстановка меняется постоянно: стул передвинули, одежду бросили на пол, на проходе оказался пакет. Роботу приходится разбираться не только с предметами, но и с неожиданностями.

Отсюда важное различие: умение переносить заводской ящик ещё не подтверждает способность безопасно управляться с квартирой. Международная федерация робототехники в своём разборе отдельно отмечает неопределённость сроков массового распространения гуманоидов и возможность долгого ожидания универсальных домашних помощников.

Поэтому пользу таких машин мы вполне можем сначала заметить косвенно: в работе склада, на производстве техники или автомобильных деталей. Это наиболее понятный сценарий по уже показанным промышленным применениям. Для квартиры машине придётся научиться гораздо большему, чем ходить и переносить коробки.

Новая фабрика в Лючжоу позволяет проверить важную для этой отрасли вещь: получится ли выпускать сложных роботов большой серией с предсказуемым качеством. Следом покупателям придётся оценить их в работе: сколько длится полезная смена, как часто нужна помощь и во что обходится обслуживание.

Именно по этим результатам станет понятнее, какие обязанности машины действительно смогут взять на себя. Для нас это может означать меньше тяжёлой ручной работы и новые требования к тем, кто отвечает за оборудование. Но сначала каждому такому помощнику предстоит выдержать обычный рабочий день со всеми его неудобствами.