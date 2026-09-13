Что изменится в вашем iPhone 14 сентября без покупки нового

После презентации новых телефонов легко упустить обновление, которое достанется и тем, кто совершенно доволен своим. На 14 сентября Apple назначила выход iOS 27, новой версии системы для iPhone. За её названием скрываются вполне житейские изменения: удобнее читать экран, собирать фотографии после отпуска и настраивать телефон ребёнка.

Обновление получат в том числе модели, выпущенные несколько лет назад. Однако набор возможностей зависит от самого телефона, языка и страны. Поэтому имеет смысл заранее разобраться, какие изменения пригодятся вам, а какие пока останутся только в рассказах о презентации.

Экран можно сделать удобнее для чтения

Изображение: Apple

Полупрозрачные кнопки эффектно смотрятся на картинке, но поверх пёстрых фотографий надписи бывает неудобно читать. В iOS 27 появится более гибкая настройка их прозрачности. Можно будет сделать кнопки менее прозрачными, чтобы они лучше отделялись от фона.

Это стоит попробовать, если вам приходится всматриваться в кнопки или искать подходящие обои только ради того, чтобы всё было видно. Настройка не меняет размер букв, зато позволяет убрать лишнюю пестроту за ними. Подбирать её лучше на тех экранах, которыми вы пользуетесь каждый день, например в почте.

Семейные фотографии станет проще собрать вместе

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

После поездки лучшие снимки часто остаются на разных телефонах. Один человек фотографировал детей, другой снимал прогулку, третий поймал удачный общий кадр. Пересылка в семейную переписку помогает обменяться впечатлениями, но потом нужное фото приходится искать среди сообщений.

Apple обновляет общие альбомы iCloud: участникам с Android и Windows станет проще присоединяться через сайт iCloud.com и добавлять свои снимки. Появится и обмен снимками в полном размере, с сохранением мелких деталей. Для семьи с разными телефонами это возможность собирать фотографии в одном месте, не заставляя всех пользоваться устройствами одной марки.

Приглашения всё равно нужно отправить, а снимки выбрать. Полезно заранее договориться, какие фотографии вы складываете в общий альбом. Тогда после поездки у каждого останутся нужные кадры, и не придётся несколько раз просить их переслать.

Правила для детского телефона можно настроить понятнее

Изображение: Apple

С обновлением раздела «Экранное время» в iOS 27 Apple предлагает задавать расписание доступа к приложениям. Например, во время занятий оставить нужные для учёбы программы, а игры разрешить позже. Время для развлечений, игр и соцсетей можно будет распределять по категориям.

Ещё одна возможность касается новых сайтов в Safari. При включённой функции Ask to Browse ребёнок запрашивает разрешение, а родитель рассматривает запрос и решает, открывать ли доступ. Для этого нужно настроить детскую учётную запись и семейные ограничения: одна установка обновления не задаст все правила за вас.

Такие настройки полезнее обсуждать вместе. Ребёнку стоит понимать, когда телефон доступен, какие приложения остаются под рукой и к кому обратиться, если ограничение мешает сделать уроки. Технические правила проще соблюдать, когда их смысл известен заранее.

В привычных делах обещают меньше задержек

Фото: Apple

У выхода из дома телефон порой ещё цепляется за слабый Wi-Fi, хотя пора перейти на мобильную связь. Страница перестаёт открываться, и приходится разбираться, что случилось с интернетом. В iOS 27 Apple обещает сделать переключение между сетями более плавным.

Другое улучшение касается поиска в приложении «Почта»: система должна сначала показывать письма, которые точнее соответствуют запросу. Это пригодится, когда нужно найти подтверждение заказа или старую переписку и вы помните лишь часть подробностей.

Оба изменения относятся к обещаниям производителя. Обновление не создаст связь там, где нет покрытия, и не устранит неисправность домашнего роутера. А удобство поиска лучше оценить на собственной почте: хорошо ли находятся именно те письма, ради которых вы его открываете.

Проверьте свой телефон и выберите время для обновления

Фото: Shreyas Chaudhari / Unsplash

В список совместимых устройств входят iPhone 11 и более новые модели, а также iPhone SE второго поколения и новее. При этом не все новинки станут доступны каждому владельцу совместимого телефона. Это касается и нового голосового помощника Siri AI. На старте Siri AI работает на английском и недоступна на iPhone в Евросоюзе. Покупать другой телефон только ради этой функции, не проверив условия, пока нет смысла.

Перед установкой Apple рекомендует сделать резервную копию в iCloud или на компьютере, подключить iPhone к питанию и Wi-Fi. Когда обновление появится, его можно найти в настройках: «Основные», затем «Обновление ПО». Если телефон попросит освободить место, сначала проверьте, что важные данные сохранены.

Для установки выберите спокойное время, когда телефон не нужен немедленно. Начинать её перед выходом в аэропорт, поездкой за рулём или важным звонком неудобно: загрузка и установка требуют времени. Точные сроки зависят от подключения и устройства.

После обновления необязательно изучать каждую новую кнопку. Начните с того, что раньше раздражало: плохо читаемый экран, разбросанные семейные снимки или неудобные ограничения на детском телефоне. Так проще заметить полезные изменения и настроить их под себя.

Решение о покупке нового iPhone можно принимать отдельно. Если нынешний телефон справляется с вашими задачами, сначала посмотрите, насколько удобнее он стал после обновления. А если мешают изношенная батарея, нехватка памяти или повреждённый экран, оценивать эти проблемы стоит по отдельности: новая версия системы не заменяет ремонт.