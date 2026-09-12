Складной iPhone: 7 привычных дел, которые могут стать проще

Сравнить две покупки на телефоне бывает утомительнее, чем кажется. На одной странице нужно запомнить цену и условия доставки, на другой проверить комплектацию, потом вернуться и уточнить то, что уже вылетело из головы. С документами, фотографиями и видеозвонками тоже хватает мелкой возни. Мы настолько привыкли к ней, что редко задумываемся, почему простые действия требуют столько переключений и приспособлений.

Представленный Apple складной iPhone Duo позволяет по-другому устроить несколько таких привычных дел. Внутри у него большой экран, снаружи ещё один, а сам телефон можно поставить на стол в полусложенном положении. Возможности, которые компания показала на презентации, касаются вполне обычной жизни: выбора покупок, семейных снимков, отправки фотографий и разговоров с близкими. Разбираемся, где новая конструкция может оказаться полезной. Продажи начнутся 23 октября, поэтому речь пока о заявленных возможностях, а не о результатах длительного использования.

1. Сравнивать покупки, пока оба предложения перед глазами

На большом экране Duo можно открыть два приложения рядом. Для покупок особенно пригодится возможность вывести два окна Safari: предложения разных магазинов будут видны одновременно. Apple прямо показывает сравнение товаров как один из способов использовать такой режим.

Это полезно, когда разница прячется в деталях. Одна и та же вещь может продаваться с разной комплектацией, условиями возврата или стоимостью доставки. Когда обе страницы перед глазами, проще последовательно сверить важное. Не приходится полагаться на память и каждый раз заново искать строчку, которую вы только что читали.

2. Спокойнее разбираться в документах и мелких подробностях

Открыть документ с телефона обычно легко. Труднее прочитать таблицу, рассмотреть план квартиры или разобраться в инструкции, когда после увеличения приходится двигать страницу то вправо, то влево. Отдельные строки становятся видны лучше, зато общая картина теряется.

Внутренний экран Duo имеет диагональ 7,6 дюйма. Дополнительное место может пригодиться именно для таких задач: крупнее показать содержимое или одновременно оставить перед глазами больше деталей. Результат будет зависеть от документа и приложения. Плохо отсканированную страницу новый экран не исправит, но часть чтения, которое обычно хочется отложить до ноутбука, может стать удобнее прямо на телефоне.

3. Добавлять фотографии в письмо простым перетаскиванием

У двух окон есть и другое применение. Apple показывает, как открыть «Фото» с одной стороны экрана, а «Почту» с другой и перетащить нужный снимок прямо в письмо. Галерея и текст остаются перед глазами одновременно.

Такой способ пригодится, например, когда нужно отправить в магазин фотографии повреждённой вещи и пояснить, что именно случилось. Проще сопоставить пояснение с выбранным кадром, особенно если похожих снимков несколько. Здесь важна возможность видеть весь небольшой процесс целиком. Поддержку такого же действия в других приложениях нужно будет проверять отдельно.

4. Видеть себя ещё до того, как вас сфотографировали

Когда нас снимает другой человек, будущий кадр обычно видит только он. Приходится ждать готовую фотографию, чтобы понять, удачно ли вы встали, куда смотрели и что оказалось на заднем плане. Исправить положение уже после снимка можно только новой попыткой.

Функция Duo Preview выводит изображение с камеры на внешний экран. Человек перед объективом тоже видит кадр и может сам поправить позу или причёску. Это даёт больше контроля во время съёмки. Особенно понятна польза тем, кто часто просит переснять фотографию, потому что представлял себе результат совсем иначе.

5. Попадать на общий снимок вместе со всеми

В семейном фотоархиве нередко не хватает одного человека: того, кто обычно берётся фотографировать. Таймер помогает присоединиться к остальным, но заставляет заранее выбрать отсчёт и успеть занять место. Если кто-то ещё не готов, всё приходится повторять.

В Duo предусмотрена Smart Take. По описанию Apple, телефон распознаёт, когда люди позируют, и автоматически делает снимок. Можно поставить его и присоединиться к компании без гонки с обратным отсчётом. Функция не гарантирует, что никто не моргнёт, зато снимает с одного человека необходимость всё время оставаться по другую сторону камеры.

6. Освободить руки во время видеозвонка

Держать телефон перед собой удобно, пока разговор короткий. Через некоторое время хочется его поставить, и начинается поиск подходящей опоры. Отдельная подставка решает задачу, но её нужно брать с собой.

Duo можно установить на стол в полусложенном положении и разговаривать в FaceTime без удерживания телефона. По тому же принципу Apple показывает просмотр видео под выбранным углом. Польза здесь очень простая: руки свободны, а экран не нужно постоянно придерживать. Устойчивую ровную поверхность, конечно, всё равно придётся найти.

7. Участвовать в семейном звонке с двух сторон телефона

Когда родственникам звонят вдвоём или втроём, телефон часто приходится передавать друг другу. Можно придвинуться к одному экрану, но тогда кто-нибудь оказывается сбоку, не видит собеседника или постоянно выпадает из кадра.

Duo FaceTime позволяет находящемуся рядом человеку присоединиться через внешний экран и его камеру. Оба дисплея участвуют в одном разговоре, поэтому необходимость тесниться вокруг одного становится меньше. Apple описывает этот режим для FaceTime. Будет ли он доступен в других мессенджерах, пока неизвестно.

Что стоит учесть за пределами презентации

Дополнительный экран имеет смысл, если вы регулярно будете им пользоваться. Для коротких сообщений, звонков и музыки раскрывать телефон может просто не понадобиться. При этом Duo весит 254 грамма, а в сложенном виде его толщина составляет 11,3 мм. То, насколько удобно носить его и держать одной рукой, лучше оценивать лично. Для связи используется только eSIM, разъёма под обычную SIM-карту нет.

У Apple в европе цена начинается от 2 299 евро за версию с 256 ГБ памяти. За такую сумму хочется получить пользу именно в своих привычных делах. Поэтому после начала продаж важнее всего будет посмотреть, как работают нужные вам приложения и насколько часто возникает желание раскрыть устройство. По презентации нельзя оценить ни все бытовые нюансы, ни износ конструкции за несколько лет.

Самые убедительные перемены заметны в небольших действиях. Можно сравнить условия, пока обе страницы открыты, увидеть собственную позу до снимка или поставить телефон и спокойно продолжить разговор. Каждое такое удобство само по себе кажется мелочью. Его ценность становится понятнее, если похожая задача возникает у вас постоянно.

Теперь интересно будет увидеть, какие из этих возможностей приживутся после первых недель знакомства. Возможно, чаще всего владельцы будут пользоваться сравнением двух страниц или возможностью спокойно поговорить, освободив руки. Именно в повторяющихся повседневных делах становится понятно, насколько удобна новая вещь. Эффект от презентации проходит быстро, а привычка делать что-то проще остаётся надолго.