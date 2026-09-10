10 сентября 2026, 07:58

Главная премьера Apple: складной iPhone Duo за €1999 и новый iPhone 18 Pro

Главная премьера Apple: складной iPhone Duo за €1999 и новый iPhone 18 Pro

Apple представила сразу несколько новых устройств - iPhone 18 Pro и Pro Max, AirPods 5 и Apple Watch Series 12. Главные изменения коснулись камеры смартфонов, автономности и возможностей искусственного интеллекта, а часы получили новые функции для отслеживания состояния организма.

Apple наконец показала складной iPhone

Главной интригой презентации стал первый складной iPhone - модель Duo. В разложенном виде он напоминает небольшой iPad, а в сложенном превращается в широкий смартфон. Apple говорит, что дизайн устройства «навеян айпадом», при этом компания старалась не повторять решения конкурентов, где складной аппарат фактически воспринимается как два соединённых телефона.

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Duo стал самым большим и одновременно самым дорогим iPhone в истории Apple. В США его цена начинается с $1999 и в зависимости от конфигурации доходит до $3199 - это примерно €1999–€3199. Разработка складного смартфона заняла у Apple несколько лет, а непосредственное отношение к проекту имеет новый гендиректор Джон Тернус, который до назначения руководил подразделением компании по разработке аппаратного обеспечения.

Для Apple это не просто новый форм-фактор, но и серьёзная ставка на изменение привычного представления об iPhone. Аналитики предупреждают, что устройство стоимостью около $2000 может остаться дорогим имиджевым продуктом, а не стать массовым хитом. Сейчас складные смартфоны Samsung и Huawei вместе занимают лишь около 2% мировых продаж смартфонов, а в CCS Insight ожидают, что в течение следующего десятилетия доля таких устройств вырастет лишь до 4%.

При этом ставка Apple может сработать иначе. Компания рассчитывает привлечь пользователей, которым интересен большой экран в компактном корпусе, а появление складного iPhone способно заметно повысить интерес ко всему сегменту. Но покупателям придётся привыкать не только к новому устройству, но и к другому способу взаимодействия с привычной системой iPhone.

iPhone 18 Pro получил новую камеру

Главным нововведением iPhone 18 Pro стала переменная диафрагма основной камеры. Для iPhone это первая такая технология: объектив на 48 Мп теперь может самостоятельно менять количество света, поступающего на сенсор. В условиях плохого освещения диафрагма открывается шире, а при необходимости пользователь сможет выбрать один из четырёх вариантов вручную.

Смартфоны будут выпускаться в четырёх цветах - чёрном, серебристом, холодном голубом и новом бордовом. Размеры экранов при этом не изменились: 6,3 дюйма у iPhone 18 Pro и 6,9 дюйма у Pro Max. Dynamic Island стал меньше и теперь способен одновременно отображать до трёх Live Activities.

Apple также увеличила автономность. Pro Max может работать до 30 часов при обычном использовании на одном заряде. У моделей без физической SIM-карты показатели ещё выше: до 36 часов воспроизведения видео у iPhone 18 Pro и до 45 часов у Pro Max.

Скорость зарядки тоже выросла. До 50% смартфон можно зарядить примерно за 15 минут. Для Pro Max пяти минут у розетки, по данным Apple, достаточно примерно для семи часов просмотра видео.

Новый чип должен решить проблему нагрева

Обе модели получили процессор A20 Pro. Apple утверждает, что его графическая часть до 40% быстрее, чем у A19 Pro, а пропускная способность памяти выросла на 50%.

Компания также увеличила систему охлаждения - её площадь стала в три раза больше по сравнению с iPhone 17 Pro. Это должно помочь смартфону эффективнее справляться с нагревом при продолжительной нагрузке.

Siri AI станет частью iPhone

iPhone 18 Pro и Pro Max будут работать на iOS 27 и получат новую Siri AI. Ассистент сможет искать информацию в сообщениях, почте и фотографиях, анализировать содержимое экрана и выполнять связанные с ним действия.

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Кроме того, Siri сможет отвечать на вопросы о том, что пользователь видит перед собой через камеру.

Бета-версия Siri AI появится 14 сентября. Сначала функция будет доступна на английском языке, а в октябре Apple обещает добавить французский, японский, корейский, португальский и испанский.

AirPods 5 сделали тише внешний мир

Вместе с iPhone компания показала AirPods 5. По данным Apple, активное шумоподавление теперь способно устранять до 50% больше внешнего шума по сравнению с предыдущим поколением.

Наушники также получили Live Translation и поддержку Siri AI. Управлять ассистентом можно будет не только голосом: наушники распознают кивок или покачивание головой.

AirPods 5 стоят от €129, а версия с беспроводным зарядным кейсом - €149. Последняя позволяет регулировать громкость свайпом по ножке наушника. С включённым шумоподавлением на одном заряде они работают до пяти часов, а вместе с кейсом - до 22 часов.

Продажи начнутся 18 сентября.

Apple Watch Series 12 следят за состоянием организма

Apple Watch Series 12 получили новый чип S11 и обновлённую систему датчиков. Часы измеряют пульс каждые пять секунд, а вариабельность сердечного ритма отслеживают до 24 раз чаще.

Появилась и оценка готовности по шкале от 0 до 10. Она учитывает физическую активность, нагрузку, показатели организма и качество сна.

При этом заявленное время автономной работы осталось прежним - до 24 часов. Во время тренировок часы способны работать до 10 часов, а 15 минут зарядки обеспечивают до 12 часов работы.

Цена Apple Watch Series 12 в США начинается с $399, что соответствует примерно €399. В продажу часы поступят 18 сентября.

Цены и сроки выхода iPhone 18 Pro

В США iPhone 18 Pro будет стоить от $1199, а Pro Max - от $1299. Для европейского рынка это ориентир примерно в €1199 и €1299 соответственно.

Покупателям предложат версии с накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и впервые - 2 ТБ. Предзаказы начнут принимать 12 сентября, а в магазины смартфоны поступят 18 сентября.

Главная премьера Apple: складной iPhone Duo за €1999 и новый iPhone 18 Pro

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