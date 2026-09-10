Главная премьера Apple: складной iPhone Duo за €1999 и новый iPhone 18 Pro

Apple представила сразу несколько новых устройств - iPhone 18 Pro и Pro Max, AirPods 5 и Apple Watch Series 12. Главные изменения коснулись камеры смартфонов, автономности и возможностей искусственного интеллекта, а часы получили новые функции для отслеживания состояния организма.

Apple наконец показала складной iPhone

Главной интригой презентации стал первый складной iPhone - модель Duo. В разложенном виде он напоминает небольшой iPad, а в сложенном превращается в широкий смартфон. Apple говорит, что дизайн устройства «навеян айпадом», при этом компания старалась не повторять решения конкурентов, где складной аппарат фактически воспринимается как два соединённых телефона.

Читайте нас также Google News Facebook

Duo стал самым большим и одновременно самым дорогим iPhone в истории Apple. В США его цена начинается с $1999 и в зависимости от конфигурации доходит до $3199 - это примерно €1999–€3199. Разработка складного смартфона заняла у Apple несколько лет, а непосредственное отношение к проекту имеет новый гендиректор Джон Тернус, который до назначения руководил подразделением компании по разработке аппаратного обеспечения.

Для Apple это не просто новый форм-фактор, но и серьёзная ставка на изменение привычного представления об iPhone. Аналитики предупреждают, что устройство стоимостью около $2000 может остаться дорогим имиджевым продуктом, а не стать массовым хитом. Сейчас складные смартфоны Samsung и Huawei вместе занимают лишь около 2% мировых продаж смартфонов, а в CCS Insight ожидают, что в течение следующего десятилетия доля таких устройств вырастет лишь до 4%.

При этом ставка Apple может сработать иначе. Компания рассчитывает привлечь пользователей, которым интересен большой экран в компактном корпусе, а появление складного iPhone способно заметно повысить интерес ко всему сегменту. Но покупателям придётся привыкать не только к новому устройству, но и к другому способу взаимодействия с привычной системой iPhone.

iPhone 18 Pro получил новую камеру

Главным нововведением iPhone 18 Pro стала переменная диафрагма основной камеры. Для iPhone это первая такая технология: объектив на 48 Мп теперь может самостоятельно менять количество света, поступающего на сенсор. В условиях плохого освещения диафрагма открывается шире, а при необходимости пользователь сможет выбрать один из четырёх вариантов вручную.

Смартфоны будут выпускаться в четырёх цветах - чёрном, серебристом, холодном голубом и новом бордовом. Размеры экранов при этом не изменились: 6,3 дюйма у iPhone 18 Pro и 6,9 дюйма у Pro Max. Dynamic Island стал меньше и теперь способен одновременно отображать до трёх Live Activities.

Apple также увеличила автономность. Pro Max может работать до 30 часов при обычном использовании на одном заряде. У моделей без физической SIM-карты показатели ещё выше: до 36 часов воспроизведения видео у iPhone 18 Pro и до 45 часов у Pro Max.

Скорость зарядки тоже выросла. До 50% смартфон можно зарядить примерно за 15 минут. Для Pro Max пяти минут у розетки, по данным Apple, достаточно примерно для семи часов просмотра видео.

Новый чип должен решить проблему нагрева

Обе модели получили процессор A20 Pro. Apple утверждает, что его графическая часть до 40% быстрее, чем у A19 Pro, а пропускная способность памяти выросла на 50%.

Компания также увеличила систему охлаждения - её площадь стала в три раза больше по сравнению с iPhone 17 Pro. Это должно помочь смартфону эффективнее справляться с нагревом при продолжительной нагрузке.

Siri AI станет частью iPhone

iPhone 18 Pro и Pro Max будут работать на iOS 27 и получат новую Siri AI. Ассистент сможет искать информацию в сообщениях, почте и фотографиях, анализировать содержимое экрана и выполнять связанные с ним действия.

Читайте

Кроме того, Siri сможет отвечать на вопросы о том, что пользователь видит перед собой через камеру.

Бета-версия Siri AI появится 14 сентября. Сначала функция будет доступна на английском языке, а в октябре Apple обещает добавить французский, японский, корейский, португальский и испанский.

AirPods 5 сделали тише внешний мир

Вместе с iPhone компания показала AirPods 5. По данным Apple, активное шумоподавление теперь способно устранять до 50% больше внешнего шума по сравнению с предыдущим поколением.

Наушники также получили Live Translation и поддержку Siri AI. Управлять ассистентом можно будет не только голосом: наушники распознают кивок или покачивание головой.

AirPods 5 стоят от €129, а версия с беспроводным зарядным кейсом - €149. Последняя позволяет регулировать громкость свайпом по ножке наушника. С включённым шумоподавлением на одном заряде они работают до пяти часов, а вместе с кейсом - до 22 часов.

Продажи начнутся 18 сентября.

Apple Watch Series 12 следят за состоянием организма

Apple Watch Series 12 получили новый чип S11 и обновлённую систему датчиков. Часы измеряют пульс каждые пять секунд, а вариабельность сердечного ритма отслеживают до 24 раз чаще.

Появилась и оценка готовности по шкале от 0 до 10. Она учитывает физическую активность, нагрузку, показатели организма и качество сна.

При этом заявленное время автономной работы осталось прежним - до 24 часов. Во время тренировок часы способны работать до 10 часов, а 15 минут зарядки обеспечивают до 12 часов работы.

Цена Apple Watch Series 12 в США начинается с $399, что соответствует примерно €399. В продажу часы поступят 18 сентября.

Цены и сроки выхода iPhone 18 Pro

В США iPhone 18 Pro будет стоить от $1199, а Pro Max - от $1299. Для европейского рынка это ориентир примерно в €1199 и €1299 соответственно.

Покупателям предложат версии с накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и впервые - 2 ТБ. Предзаказы начнут принимать 12 сентября, а в магазины смартфоны поступят 18 сентября.