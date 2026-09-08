Препарат, созданный с помощью ИИ, неожиданно показал эффект против старения

Препарат рентосертиб, молекулярную структуру которого разработали с помощью искусственного интеллекта, показал неожиданный эффект: у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом после 12 недель лечения снизились показатели биологического возраста. Все шесть использованных в исследовании «часов старения» зафиксировали положительную динамику. Но ученые предупреждают: делать вывод о реальном замедлении старения пока рано.

Исследование опубликовано в журнале Nature Biotechnology. Рентосертиб разрабатывала компания Insilico Medicine как препарат для лечения хронического заболевания легких, при котором легочная ткань постепенно рубцуется. Идиопатический легочный фиброз может серьезно сокращать продолжительность жизни.

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Новый результат основан на данных клинического исследования с участием 43 пациентов. После трех месяцев приема препарата исследователи оценили их состояние с помощью шести «часов старения» - моделей, которые используют биологические данные для прогнозирования возраста, а также рисков заболеваний и смертности. Все шесть показали снижение прогнозируемого биологического возраста.

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«Это первое исследование, которое очень ясно показывает, что прогнозируемый биологический возраст может быть снижен», - заявил профессор Гарвардской медицинской школы Вадим Гладышев, участвовавший в создании одних из таких «часов старения».

При этом сами авторы исследования не считают результаты окончательным доказательством омоложения организма. Главная проблема - небольшая выборка. Кроме того, надежность биологических часов как инструмента для оценки старения пока остается предметом научных дискуссий.

Есть и еще одно существенное ограничение. Рентосертиб пока не проверяли на здоровых людях: клинические испытания проводились только среди пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. Поэтому неизвестно, даст ли препарат аналогичный эффект у людей без этого заболевания и означает ли снижение показателей биологического возраста реальное замедление процессов старения.