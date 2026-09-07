Смартфоны заметно подорожали по всему миру с начала 2026 года

Более 40% моделей смартфонов по всему миру подорожали с начала года, а средний рост цен составил около 15%. Для рынка это необычно масштабное повышение: прежде столь широкий рост стоимости устройств не фиксировался.

Сильнее всего цены выросли в Индии - на 21%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе они увеличились на 19%, на Ближнем Востоке и в Африке - на 18%. В Китае рост составил 10%, в Европе - 7%, а в США - 5%, говорится в исследовании Counterpoint.

Читайте нас также Google News Facebook

В отдельных случаях стоимость смартфонов почти удвоилась. Производители объясняют это увеличившимися расходами на комплектующие, причем одним из ключевых факторов стала память.

Читайте

Директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак отметил, что рост стоимости памяти уже влияет на поведение покупателей. Часть из них откладывает замену смартфона, другие ждут крупных распродаж или выбирают подержанные устройства.

Аналитики изучили цены более чем на 4 тыс. моделей. Полученные данные показывают, что подорожание затронуло значительную часть мирового рынка, а не только отдельные бренды или категории смартфонов.