Apple предупредила пользователей в 110 странах об атаках шпионского ПО

Apple разослала пользователям в 110 странах предупреждения о возможных атаках с использованием шпионского программного обеспечения. Уведомления появляются прямо на экране блокировки iPhone, а также приходят по электронной почте. В компании советуют отнестись к такому сообщению серьезно.

Apple рекомендует владельцам устройств, получившим предупреждение, включить Lockdown Mode - специальный режим, который ограничивает ряд функций iPhone и затрудняет проведение атак с использованием шпионского ПО. По данным компании, ей пока неизвестно ни об одном успешном взломе iPhone, находившегося в этом режиме, сообщает Techcrunch

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Подобные уведомления Apple рассылает с 2021 года. За это время компания предупреждала пользователей о возможных атаках более чем в 150 странах. Речь идет о целевых атаках, для которых обычно используют дорогостоящие шпионские программы.

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Подобное ПО нередко связывают с государственными структурами. В последние годы его все чаще применяют для слежки за критиками властей, журналистами и представителями гражданского общества.

Старший исследователь канадской организации Citizen Lab Джон Скотт-Рейлтон в качестве примера привел ситуацию в Польше. Там выяснилось, что прежнее правительство использовало шпионскую программу Pegasus для слежки за своими политическими противниками.

Если пользователь получил от Apple такое предупреждение, компания рекомендует не игнорировать его и воспользоваться предложенными мерами защиты устройства.