Генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке объяснила, почему после подачи годовой декларации часть жителей обнаруживает не переплату, а сумму к уплате. По её словам, причины зависят от вида доходов и того, как в течение года применялись налоговые льготы.

Один из случаев, когда налог нужно рассчитывать самостоятельно, - ведение хозяйственной деятельности. В Латвии более 200 тысяч таких предпринимателей и индивидуальных коммерсантов. При подаче годовой декларации они указывают полученные доходы и рассчитывают налог.

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Доплата может возникнуть и у наёмных работников. Например, если человек трудится у нескольких работодателей, необлагаемый минимум в течение года могли применить на нескольких местах работы. После годового перерасчёта может обнаружиться разница между уже удержанным и подлежащим уплате налогом.

Шмите-Роке также советует проверять данные в налоговой книжке: в частности, информацию о необлагаемом минимуме и льготах за иждивенцев. По её словам, на итоговый расчёт влияют разные условия и исключения, поэтому каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно.

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VID поясняет: доплата появляется, если в течение года подоходный налог с населения удерживали не полностью или если обязанность рассчитать и уплатить его лежит на самом получателе дохода. В последнем случае декларацию необходимо подать обязательно. Это касается, например, людей, ведущих хозяйственную деятельность, и тех, кто сдаёт недвижимость в аренду.

Источники: интервью Байбы Шмите-Роке порталу nra.lv,