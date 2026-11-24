«Нельзя не считаться с людьми»: Аугулис выступил за повышение зарплат и пенсий

Повышение зарплат в Латвии необходимо для улучшения благосостояния жителей и стимулирования внутреннего потребления. Такое мнение выразил министр земледелия и исполняющий обязанности министра благосостояния Улдис Аугулис в программе TV24 «Ziņu TOP», сообщает LA.LV.

Отвечая на вопрос, может ли государство позволить себе повышение зарплат в следующем году, министр подчеркнул, что необходимо учитывать покупательную способность населения и растущую стоимость жизни. По его мнению, более высокие доходы необходимы для того, чтобы жители могли больше тратить и тем самым способствовали также экономической активности государства.

Читайте нас также Google News Facebook

«Я думаю, что это необходимо, если мы хотим, чтобы у нас все-таки было это внутреннее потребление, чтобы росло и благосостояние людей», - отметил Аугулис.

По его словам, при принятии бюджетных решений нельзя игнорировать финансовое положение жителей, которые сталкиваются с высокими ценами на топливо и последствиями инфляции.

«Мы видим - у нас и цены на топливо высокие, и инфляция. Этим людям ведь нужно жить в государстве, нельзя не считаться с людьми», - сказал министр.

Особое внимание - самым пожилым пенсионерам

Читайте

Еще одним важным вопросом, который необходимо рассматривать при формировании государственного бюджета, Аугулис назвал минимальные пенсии.

Особое внимание, по его мнению, следует уделить жителям Латвии в возрасте 85 лет и старше, поскольку значительная часть их трудового стажа приходится на период до 1996 года.

«Это также предстоит оценить следующему правительству, следующему Сейму - как и каким образом помочь тем людям, которым 85 и более лет, потому что этим людям помощь нужна больше всего», - подчеркнул Аугулис.

Однако конкретные решения о дополнительном финансировании будут зависеть от приоритетов правительства и возможностей госбюджета. Министр не назвал ни конкретных размеров возможного повышения зарплат и пенсий, ни источников дополнительного финансирования.

Речь пока идет о необходимости решения этих вопросов.