10 ноября 2026, 18:32 Валерия Леонова/LETA

Глава Банка Латвии: госрасходы растут быстрее доходов - так долго продолжаться не может

Глава Банка Латвии: госрасходы растут быстрее доходов - так долго продолжаться не может

Экономика Латвии развивается слишком медленно, а государственные расходы уже несколько лет растут быстрее доходов. Чтобы изменить ситуацию, стране необходимо не только пересмотреть бюджетные траты, но и создать условия для более быстрого экономического роста.

Об этом заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читайте нас также

Как сообщает агентство LETA, во вторник, 10 ноября, на пресс-конференции, посвященной финансовому положению страны, Казакс подчеркнул, что Латвия располагает возможностями для значительно более динамичного развития экономики.

По его словам, проблемы, на которые обратил внимание премьер-министр Андрис Кулбергс, возникли не сегодня. Начиная с 2019 года роль государства в экономике существенно увеличилась, при этом расходы растут быстрее доходов. Продолжаться бесконечно такая ситуация не может.

Развитие слишком медленное, мы можем и должны развиваться быстрее. Нужно смотреть и в сторону сокращения расходов, и в сторону более быстрого развития

Казакс сообщил, что эксперты центрального банка внимательно изучат предложения премьер-министра, касающиеся сокращения государственных расходов и привлечения дополнительных средств в экономику.

Вместе с тем он обратил внимание на положительные изменения в финансовом секторе. В последние два-три года кредитование в Латвии увеличивается значительно быстрее, чем экономика в целом.

Читайте Mixer
Глава Банка Латвии: госрасходы растут быстрее доходов - так долго продолжаться не может

Скорпионы, Овны, Близнецы и Девы в гороскопе на среду 11 ноября
Глава Банка Латвии: госрасходы растут быстрее доходов - так долго продолжаться не может

Рояль, барабаны или арфа? Тест из 9 инструментов раскроет вашу натуру,…
Глава Банка Латвии: госрасходы растут быстрее доходов - так долго продолжаться не может

Вишнёвая помада оказалась слишком тёмной: три способа носить один оттенок
Глава Банка Латвии: госрасходы растут быстрее доходов - так долго продолжаться не может

Надоела обычная куриная грудка? Попробуйте приготовить ее в сливочном…

По приведенным им данным, объем кредитования предприятий растет примерно на 15% в год, а домохозяйств - на 10%.

Эту тенденцию подтверждает и опубликованный 28 октября отчет Банка Латвии о доступности финансирования. Согласно документу, в первом полугодии 2026 года остаток кредитов предприятиям увеличился на 14,4%, а домохозяйствам - на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По мнению Казакса, активизация кредитования свидетельствует о том, что у латвийской экономики есть потенциал для ускорения роста.

Одним из важнейших направлений он назвал развитие экспорта, который способен обеспечить стране дополнительные возможности для экономического роста.

Среди других необходимых условий глава Банка Латвии выделил наличие рабочей силы, привлечение нового капитала и развитие научной базы.

Казакс подчеркнул, что экономические преобразования должны быть хорошо продуманными, однако затягивать их реализацию нельзя.

google news Подпишитесь на нас
Глава Банка Латвии: госрасходы растут быстрее доходов - так долго продолжаться не может

Рояль, барабаны или арфа? Тест из 9 инструментов раскроет вашу натуру,…
Глава Банка Латвии: госрасходы растут быстрее доходов - так долго продолжаться не может

Надоела обычная куриная грудка? Попробуйте приготовить ее в сливочном…

В мире

Португалия и Испания готовятся к шторму «Чарльз»: ветер может усилиться до 120 км/ч
10 ноября, 17:59
В Испании при взрыве рюкзака погиб полицейский и его служебная собака, тяжело ранен сапер
ВИДЕО
10 ноября, 15:50
Меган Маркл отказалась от речи в Европарламенте на фоне скандала вокруг отца: принц Гарри выступил один
Португалия и Испания готовятся к шторму «Чарльз»: ветер может усилиться до 120 км/ч
10 ноября, 14:00 14:00
Под Германией пробуждается древний вулкан: учёные обнаружили более тысячи подземных толчков - есть ли опасность для Европы?
Покупатель сравнивает телевизоры 2026 года перед распродажей
10 ноября, 12:30 12:30
Телевизоры 2026 года: за какие новые функции стоит платить на распродаже
Португалия и Испания готовятся к шторму «Чарльз»: ветер может усилиться до 120 км/ч
10 ноября, 11:28 11:28
Эстония возьмет на себя 80% расходов на отопление, а что предложит Латвия?
Португалия и Испания готовятся к шторму «Чарльз»: ветер может усилиться до 120 км/ч
10 ноября, 10:58 10:58
«Я действительно ему верю»: Трамп прокомментировал роман Дженсена Хуанга с китаянкой
Португалия и Испания готовятся к шторму «Чарльз»: ветер может усилиться до 120 км/ч
10 ноября, 10:28 10:28
В самой богатой стране ЕС работникам обещают до 4600 евро, но желающих все равно не хватает
Португалия и Испания готовятся к шторму «Чарльз»: ветер может усилиться до 120 км/ч
10 ноября, 08:58 08:58
Почему супруги Макрон вновь обратились в суд из-за скандальных заявлений о первой леди Франции
Португалия и Испания готовятся к шторму «Чарльз»: ветер может усилиться до 120 км/ч
9 ноября, 21:10 21:10
Земля нагревается быстрее прогнозов: ученые предупреждают о новых климатических рекордах
Португалия и Испания готовятся к шторму «Чарльз»: ветер может усилиться до 120 км/ч
9 ноября, 20:40 20:40
FDA бьет тревогу: популярные препараты для похудения могут вызвать редкую форму слепоты
Португалия и Испания готовятся к шторму «Чарльз»: ветер может усилиться до 120 км/ч
9 ноября, 20:05 20:05
Португалия и Испания готовятся к шторму «Чарльз»: ветер может усилиться до 120 км/ч

Латвия

Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое
10 ноября, 17:29
В День Лачплесиса с 17 часов до полуночи будет закрыта для движения набережная 11 Ноября
10 ноября, 14:55
«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях
Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое
10 ноября, 11:58 11:58
Латвия может стать самой быстрорастущей экономикой Балтии, но есть один неприятный нюанс
Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое
10 ноября, 09:59 09:59
Латвия больше не готова платить за Rail Baltica: денег не хватает даже при помощи ЕС
Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое
10 ноября, 09:28 09:28
Пиратские сайты могут начать блокировать быстрее: чего добиваются представители отрасли в Латвии
Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое
10 ноября, 08:29 08:29
В 2027 году жители Латвии останутся без дополнительных длинных выходных
Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое
10 ноября, 07:59 07:59
Синоптики рассказали, какой будет погода в Латвии 10 ноября
Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое
9 ноября, 23:27 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое
9 ноября, 19:40 19:40
В Германии пропала жительница Даугавпилса: полиция просит помощи в поисках
Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое
9 ноября, 19:05 19:05
airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов
Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое
9 ноября, 18:05 18:05
Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое

ЧП

От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
ВИДЕО
10 ноября, 13:23
Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
9 ноября, 08:28
Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
8 ноября, 19:47
Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет
10 ноября, 16:30
В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»
Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет
10 ноября, 15:56
«Нет культуры - нет будущего»: работники культуры вышли на протест в центре Риги из-за низких зарплат
Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет
10 ноября, 15:09
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не собирается смотреть нового «Гарри Поттера» и не хочет давать советы своему преемнику
ФОТОВИДЕО
10 ноября, 14:40
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
10 ноября, 12:58
Впервые в истории Букеровскую премию получил писатель-фантаст - ему 81 год
8 ноября, 18:20
Новый Джеймс Бонд: Роберт Паттинсон и Николас Холт неожиданно вступили в борьбу за роль агента 007
6 ноября, 20:58
Голос, который невозможно забыть: спустя 38 лет вышли неизвестные концертные записи Джорджа Майкла
6 ноября, 13:35
Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет

Mixer

Мясные треугольники из лаваша с сыром: хрустящая корочка и сочная начинка
10 ноября, 18:10
Скорпионы, Овны, Близнецы и Девы в гороскопе на среду 11 ноября
Мясные треугольники из лаваша с сыром: хрустящая корочка и сочная начинка
10 ноября, 16:58
Рояль, барабаны или арфа? Тест из 9 инструментов раскроет вашу натуру, даже если вы сами пока не разобрались
Мясные треугольники из лаваша с сыром: хрустящая корочка и сочная начинка
10 ноября, 16:16
Вишнёвая помада оказалась слишком тёмной: три способа носить один оттенок
10 ноября, 15:59
Надоела обычная куриная грудка? Попробуйте приготовить ее в сливочном соусе с чесноком
10 ноября, 15:27
Игра слов: юмор, который превращает обычный текст в лингвистическую ловушку
10 ноября, 15:15
Школьная арифметика для взрослых: два квадрата в скобках и деление на четыре
10 ноября, 14:58
Тест на душевный комфорт: выберите одно из 9 растений и узнайте, где заканчивается ваше терпение
10 ноября, 14:28
Мясные треугольники из лаваша с сыром: хрустящая корочка и сочная начинка

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
10 ноября, 17:04
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
9 ноября, 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
2 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро

Спорт

«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 21:00
Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 19:40
Тренера сборной Египта уволили после драки его жен
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 16:58
Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
7 ноября, 11:39
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
6 ноября, 08:37
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
5 ноября, 20:30
53 красные карточки за один матч: в Бразилии установлен мировой футбольный рекорд
ВИДЕО
5 ноября, 14:57
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас