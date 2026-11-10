Глава Банка Латвии: госрасходы растут быстрее доходов - так долго продолжаться не может

Экономика Латвии развивается слишком медленно, а государственные расходы уже несколько лет растут быстрее доходов. Чтобы изменить ситуацию, стране необходимо не только пересмотреть бюджетные траты, но и создать условия для более быстрого экономического роста.

Об этом заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

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Как сообщает агентство LETA, во вторник, 10 ноября, на пресс-конференции, посвященной финансовому положению страны, Казакс подчеркнул, что Латвия располагает возможностями для значительно более динамичного развития экономики.

По его словам, проблемы, на которые обратил внимание премьер-министр Андрис Кулбергс, возникли не сегодня. Начиная с 2019 года роль государства в экономике существенно увеличилась, при этом расходы растут быстрее доходов. Продолжаться бесконечно такая ситуация не может.

Развитие слишком медленное, мы можем и должны развиваться быстрее. Нужно смотреть и в сторону сокращения расходов, и в сторону более быстрого развития

Казакс сообщил, что эксперты центрального банка внимательно изучат предложения премьер-министра, касающиеся сокращения государственных расходов и привлечения дополнительных средств в экономику.

Вместе с тем он обратил внимание на положительные изменения в финансовом секторе. В последние два-три года кредитование в Латвии увеличивается значительно быстрее, чем экономика в целом.

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По приведенным им данным, объем кредитования предприятий растет примерно на 15% в год, а домохозяйств - на 10%.

Эту тенденцию подтверждает и опубликованный 28 октября отчет Банка Латвии о доступности финансирования. Согласно документу, в первом полугодии 2026 года остаток кредитов предприятиям увеличился на 14,4%, а домохозяйствам - на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По мнению Казакса, активизация кредитования свидетельствует о том, что у латвийской экономики есть потенциал для ускорения роста.

Одним из важнейших направлений он назвал развитие экспорта, который способен обеспечить стране дополнительные возможности для экономического роста.

Среди других необходимых условий глава Банка Латвии выделил наличие рабочей силы, привлечение нового капитала и развитие научной базы.

Казакс подчеркнул, что экономические преобразования должны быть хорошо продуманными, однако затягивать их реализацию нельзя.