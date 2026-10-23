«Спасибо и до свидания»: Аболиньш предложил отдать Детской больнице деньги на компенсации депутатам

Актер Гундарс Аболиньш резко раскритиковал выплаты депутатам, которых не переизбрали в Сейм. По его мнению, политики заранее знали, что могут лишиться мандата, а предусмотренные для них деньги принесли бы больше пользы Детской больнице.

В программе TV24 «Nedēļa. Post Scriptum» актер заявил, что после окончания депутатских полномочий достаточно сказать парламентариям «спасибо» и «до свидания». Выплачивать им дополнительно три месячные зарплаты он считает неоправданным.

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«Они не знали, что рискуют не быть избранными? Знали. Все знали. Спасибо и до свидания. А эти деньги перечислите Детской больнице», - сказал Аболиньш.

Актер напомнил, что во время работы в парламенте депутаты уже получали высокие зарплаты и различные компенсации. По его мнению, дополнительные выплаты после потери мандата вызывают вопросы прежде всего к самим правилам.

«Там почти миллион придется выплатить. Думаю, Детской больнице эти деньги пригодились бы. А не этим людям - еще и пособие. Ну это наглость! Этот закон нужно менять», - заявил он.

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Аболиньш также задал вопрос, как самим политикам не стыдно принимать такие выплаты.

«Но, видите ли, деньги не пахнут. А платить будем мы», - добавил актер.

Действующий закон предусматривает пособие в размере трех месячных зарплат для депутата, чьи полномочия заканчиваются вместе с полномочиями Сейма и который не избран в следующий созыв. Таким образом, Аболиньш выступает за изменение установленного законом порядка. Названные им «почти миллион» - приблизительная оценка общей суммы выплат.