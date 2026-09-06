Велодорожки против торговли? Журналист предупреждает о последствиях реконструкции центра Риги

Реконструкция улицы Дзирнаву в Риге вызвала резкую критику со стороны автора NRA Ритумса Розенбергса. В своей статье он утверждает, что дальнейшее сокращение пространства для автомобильного движения в центре города может ударить не только по водителям, но и по бизнесу - магазинам, торговым точкам и предприятиям сферы услуг.

Как замечает автор статьи, изменения на Дзирнаву - лишь часть более широкой тенденции. Он перечисляет другие улицы центра Риги, где дорожное пространство уже было перераспределено, и считает, что городская политика всё заметнее ориентируется на велосипедистов за счёт автомобилистов.

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Особое недовольство автора вызывает схема движения после реконструкции Дзирнаву. Как пишет Розенбергс, на улице предусмотрены велосипедные полосы по обеим сторонам, тогда как пространство для автомобилей становится уже. Саму новую организацию движения он описывает в подчеркнуто ироничной манере, задаваясь вопросом, насколько удобно смогут сосуществовать в одном ограниченном пространстве автомобилисты и велосипедисты.

Однако главная претензия автора статьи касается даже не пробок.

Как отмечает Розенбергс, ухудшение автомобильной доступности центра может постепенно сделать его менее привлекательным для клиентов. По его мнению, это особенно опасно для предпринимателей, которые зависят от постоянного потока посетителей: магазинов, торговых центров, салонов, офисов услуг и других заведений.

Автор статьи фактически ставит вопрос так: если до магазина, ресторана или офиса становится всё труднее доехать на автомобиле и припарковаться поблизости, часть клиентов может просто выбрать другое место - например, торговый центр за пределами центра города, куда удобнее добраться на машине.

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Как критикует автор статьи, городские власти, создавая всё больше инфраструктуры для велосипедистов, рискуют не учитывать экономическую сторону таких преобразований. В его интерпретации центр Риги может постепенно потерять часть коммерческой активности и превратиться преимущественно в район проживания и велосипедного транзита.

Розенбергс также задаётся вопросом, насколько востребованной окажется масштабная велосипедная инфраструктура в холодное время года. В статье он иронизирует, что летом поток велосипедистов ещё можно представить, тогда как осенью и зимой интенсивность такого движения неизбежно будет ниже.

При этом речь идёт именно о позиции автора NRA, а не об установленном факте: в публикации не приводятся расчёты, показывающие, насколько конкретно реконструкция Дзирнаву повлияет на обороты магазинов или посещаемость торговых объектов.

Тем не менее поднятая им тема касается давнего спора о развитии центра Риги: как найти баланс между удобством для пешеходов и велосипедистов, общественным транспортом, автомобильной доступностью и интересами бизнеса.

Именно в этом, пожалуй, и заключается главный вопрос, который ставит статья NRA: станет ли центр Риги после таких преобразований более удобным и живым городским пространством - или часть покупателей и предпринимателей начнёт постепенно уходить туда, куда проще добраться на автомобиле.