Синий грех Скровени: как Джотто излечил средневековую душу

Чтобы прикоснуться к точке невозврата европейской живописи, придётся пройти деликатную процедуру, которая настраивает на почти сакральный лад. Капелла Скровени в Падуе - объект настолько хрупкий, что попасть туда спонтанно - невозможно. Билеты бронируются за недели, а сам визит подчинен хоть и комфортному, но строгому ритуалу.

Перед тем как войти в капеллу, посетителей приглашают в стеклянный павильон -своеобразный технологичный «аквариум». Здесь вы проводите пятнадцать минут, погружаясь в атмосферу будущего зрелища за просмотром фильма, пока невидимые системы климат-контроля бережно выравнивают температуру и влажность одежды и тела гостей. На сегодня это единственный способ сохранить идеальный микроклимат внутри часовни, чтобы сохранить уникальные семисотлетние фрески

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Когда стеклянные двери мягко откроются – в вашем запасе только пятнадцать минут. Время начинает обратный отсчет, но его катастрофически не хватает, чтобы впитать в себя красоту, яркость, самобытность каждого фрагмента.

Первое, что обрушивается на сознание, - густой, светящийся ультрамариновый купол над головой. Этот синий цвет обладает странным, почти гипнотическим воздействием. В начале четырнадцатого века лазурит, из которого Джотто ди Бондоне добывал пигмент, везли из далекого Афганистана; он ценился дороже золота, но заказчик не поскупился, покрыв им весь свод капеллы.

Спустя шесть столетий именно эта падуанская синева лишит сна французского авангардиста Ива Кляйна. Приехав в капеллу, Кляйн был поражен тем, как Джотто стёр границу между рукотворным потолком и бесконечностью космоса. Он понял, что чистый цвет способен говорить с душой напрямую, минуя образы. Вернувшись во Францию, Кляйн потратил годы на поиски химического состава, который позволил бы воспроизвести эту матовую, бархатистую глубину средневекового ультрамарина, и в итоге запатентовал знаменитый оттенок International Klein Blue. Так падуанское небо Джотто протянуло невидимую нить к главному монохрому двадцатого века.

Но за этим эстетическим триумфом капеллы скрывается весьма приземленная драма человеческого страха и огромных денег. Энрико Скровени, богатейший банкир Падуи, выстроил капеллу на руинах древнеримского амфитеатра в попытке откупиться от вечного проклятия. Его отец, Реджинальдо Скровени, прослыл столь беспощадным ростовщиком, что Данте Алигьери в своей «Божественной комедии» без колебаний отправил его в седьмой круг Ада, обрекая носить на шее тяжелый кошель с гербом Скровени. Желая искупить грехи отца и обелить семейное имя, Энрико решает возвести роскошную домовую церковь. Строительство велось с такой помпой, что соседние монахи-эремитаны даже жаловались властям на вызывающую гордыню банкира. Однако именно это тщеславие подарило нам шедевр: для росписи стен Скровени пригласил лучшего мастера Италии.

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Джотто совершил в капелле то, чего до него не делал никто, - очеловечил священную историю. Прежде живопись была застывшей, иератичной, лишённой земного притяжения и живых чувств. Джотто же заставил святых дышать, страдать и любить. Пожалуй, самый пронзительный пример этого - фреска «Встреча у Золотых ворот». Здесь, на фоне строгой архитектуры, происходит невероятное для средневекового искусства событие: немолодые супруги Иоаким и Анна, измученные годами бездетности и долгой разлукой, трепетно обнимают друг друга, застыв в нежном поцелуе. Главная особенность этой сцены - это первый настоящий физический поцелуй в губы в истории европейской живописи. Художник показывает нам не просто символическое соприкосновение лиц, а глубокое, самозабвенное слияние двух душ, уставших от горя. Но даже в этот миг абсолютного счастья Джотто вплетает ноту тревоги: рядом с ликующими женщинами стоит загадочная фигура в черном плаще, словно предчувствие будущих скорбей их дочери Марии.

В капелле вообще нет случайных деталей; каждая сцена - тончайшая психологическая драма. В знаменитом «Поцелуе Иуды» Джотто строит композицию на невероятном контрасте. В самом центре бушующей толпы, среди поднятых копий, дубин и горящих факелов, сталкиваются два лика: благородный, исполненный стоического спокойствия профиль Христа и уродливое, почти обезьяноподобное лицо предателя. Иуда укутывает Спасителя в свой массивный желтый плащ, визуально поглощая его фигуру, но во взгляде Иисуса нет гнева - лишь бесконечная, всепонимающая грусть. Время внутри этого объятия словно замирает, превращаясь в вечный символ предательства и прощения.

Особое место в пространстве капеллы занимает сцена «Благовещения» на триумфальной арке, где Джотто виртуозно соединяет византийское наследие с дерзким новаторством. Схема размещения Архангела Гавриила и Девы Марии по обе стороны арки, а также сюжет послания ангела восходят к восточнохристианским манускриптам двенадцатого века. И здесь же Джотто устраивает настоящий средневековый театр: образ Бога-Отца он пишет темперой на деревянной дверце, закрывающей нишу в стене. В праздничные дни эту дверцу распахивали, и из глубины стены под восторженные вздохи прихожан вылетала механическая фигурка голубя, скользящая по тросу через весь храм. А чуть ниже, по бокам апсиды, художник создает первые в истории искусства живописные «обманки» - coretti. Это пустые иллюзорные комнаты с нервюрными сводами, написанные с безупречным учетом перспективы, которые визуально расширяют реальное пространство капеллы и уводят взгляд зрителя в глубину нарисованного мира.

Фрески Падуи были не только высоким богословием, но и наглядным кодексом социального поведения для семьи Скровени и их челяди. Джотто виртуозно использует язык тела, транслируя средневековые представления об этикете и благородстве. Святые на его фресках наделены безупречной осанкой и сдержанной жестикуляцией - в ту пору внешняя благопристойность считалась прямым отражением чистоты души. Хаотичные, размашистые движения рук, напротив, остаются уделом отрицательных персонажей или простолюдинов. В «Обручении Марии» юная Дева принимает кольцо робко, с легким колебанием и опущенным взором, в точности копируя манеры, предписанные куртуазными руководствами для невест знатного происхождения. В сцене «Встречи у Золотых ворот» служанка деликатно передает плащ женщине в темном покрывале -обедневшей вдове, стыдящейся своего положения. Это был прямой урок милосердия для знатных дам: помогать нужно тихо, бережно храня чужое достоинство. Даже на пиру в «Браке в Кане» Джотто скрупулезно воспроизводит правила светской трапезы своего времени, рисуя индивидуальные ножи и кубки для гостей. И в то же время сквозь этот строгий придворный этикет то и дело прорывается живая, теплая жизнь - как на фреске «Рождество Богородицы», где простая нянька самым будничным жестом заботливо вытирает младенцу Марии носик.

Когда ваши пятнадцать минут подходят к концу и вы поворачиваетесь к выходу, перед вами открывается грандиозный «Страшный суд», занимающий всю западную стену. Это необъятный финал человеческой истории, рассказанный Джотто с невероятной поэтической силой. В самой верхней части фрески два ангела бережно, словно тяжелый свиток или театральный занавес, сворачивают само небо, убирая материальное время и обнажая сияющие золотом врата Небесного Иерусалима. Этот образ уходящего неба над головами суетящихся внизу людей ошеломляет.

Капелла Скровени - место, где средневековый человек впервые посмотрел в зеркало и увидел там самого себя: со своими страстями, страхом перед вечностью и любовью к живому, насыщенному цвету. Выходя из прохлады капеллы под яркое падуанское солнце, вы уносите этот пронзительный ультрамариновый свет где-то на подкорке. Этипятнадцать минут внутри небольшой часовни навсегда изменили не только историю мирового искусства, но и то, как мы сами теперь смотрим на мир.