Что будет с airBaltic: бывший глава Estonian Air назвал три сценария с участием Lufthansa

У латвийской airBaltic появился еще один шанс решить финансовые проблемы, однако дальнейшая судьба авиакомпании во многом будет зависеть от кредиторов и возможного стратегического инвестора.

Бывший глава эстонской национальной авиакомпании Estonian Air Тоомас Петерсон считает, что нынешний подход Латвии может оказаться разумнее прежних попыток поддержать airBaltic. В своей колонке для Postimees, которую цитирует NRA.lv, он рассматривает три возможных сценария дальнейшего участия Lufthansa - от немедленных крупных инвестиций до ожидания момента, когда долю в airBaltic можно будет приобрести значительно дешевле.

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Важно: речь идет именно об оценке Петерсона. Lufthansa официально не объявляла ни об одном из этих трех планов.

Почему airBaltic снова понадобилась помощь

20 августа Сейм Латвии принял специальный закон о финансовой стабилизации airBaltic.

Говоря простыми словами, он дает государству возможность быстрее участвовать в реструктуризации компании на тех же принципах, что и другие кредиторы и инвесторы.

В частности, государство сможет при необходимости:

приобрести новые облигации airBaltic на сумму до 30 млн евро ;

; превратить в акции требования по уже принадлежащим государству облигациям - максимум на 50 млн евро ;

; капитализировать требования по ранее выданному государственному кредиту;

продлить срок погашения государственного займа.

Правительство при этом должно не реже одного раза в квартал сообщать бюджетной комиссии Сейма, как проходит финансовая стабилизация компании.

То есть речь идет не просто о выдаче airBaltic очередного государственного займа. Часть долгов компании потенциально может быть превращена в акции, что позволит снизить долговую нагрузку и изменить структуру собственности.

Главная проблема - дорогие долги

Финансовое положение airBaltic остается напряженным.

В 2024 году авиакомпания разместила облигации общей стоимостью 380 млн евро с крайне высокой процентной ставкой - 14,5% годовых. Срок их погашения наступает в 2029 году.

Такая ставка означает огромные расходы только на обслуживание долга. 14,5% от 380 млн евро - это более 55 млн евро процентов в год, если считать по первоначальной ставке.

Дополнительным тревожным сигналом стало снижение кредитных рейтингов компании. Fitch присвоил airBaltic рейтинг CCC-, что соответствует очень высокому кредитному риску, и летом поставил рейтинг на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Авиакомпания также не смогла пополнить специальный резервный счет по облигациям примерно на 21 млн евро. В результате ставка по очередному процентному периоду увеличилась с 14,5% до 16,5%.

В августе держатели облигаций согласились дать airBaltic передышку: два ближайших процентных платежа не будут выплачиваться наличными, а добавятся к основной сумме долга. Это уменьшает давление на компанию сейчас, но само по себе проблему долга не решает.

Где здесь Lufthansa

Немецкая Lufthansa уже является акционером airBaltic.

В 2025 году Lufthansa договорилась инвестировать 14 млн евро и получить долю до 10% в латвийской авиакомпании, а также место в ее наблюдательном совете.

По мнению Тоомаса Петерсона, именно Lufthansa могла бы сыграть ключевую роль в следующем этапе реструктуризации.

Он рассматривает три варианта.

Сценарий первый: Lufthansa вкладывает деньги сейчас

Наиболее благоприятным для airBaltic Петерсон считает вариант, при котором Lufthansa уже сейчас делает крупную инвестицию - например, 100–200 млн евро.

В обмен немецкая группа получила бы значительно большую долю в компании, а airBaltic после реструктуризации фактически получила бы нового мощного стратегического партнера.

Петерсон считает этот вариант наиболее логичным.

Однако важно отметить: сумма в 100–200 млн евро - не предложение Lufthansa, а пример, который приводит сам автор.

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Сценарий второй: сначала Латвия и кредиторы проводят реструктуризацию

Lufthansa может и не спешить вкладывать новые деньги.

В таком случае основную работу сначала придется провести государству и кредиторам airBaltic: часть долгов может быть превращена в акции, расходы - сокращены, а сама авиакомпания станет меньше.

Новый бизнес-план airBaltic действительно предусматривает существенное сокращение флота. По опубликованным данным, к концу 2026 года компания рассчитывает использовать примерно 36 самолетов Airbus A220, тогда как сейчас их значительно больше.

Если после такой реструктуризации финансовое положение стабилизируется, Lufthansa сможет увеличить свою долю позднее - и, вероятно, дешевле.

Сценарий третий: Lufthansa просто ждет

Самый жесткий вариант Петерсон называет циничным, но экономически вполне возможным.

Lufthansa может вообще не участвовать в спасении компании на нынешнем этапе и дождаться, пока Латвия и кредиторы сами проведут болезненную реструктуризацию.

Если стоимость airBaltic после этого значительно снизится, немецкая группа сможет решить, стоит ли увеличивать свою долю уже на гораздо более выгодных условиях.

В этом случае основные финансовые риски и расходы на стабилизацию компании сначала понесут государство и кредиторы.

Почему сейчас нельзя говорить, что Lufthansa «покупает airBaltic»

Именно здесь важно отделять факты от предположений.

На сегодняшний день подтверждено, что Lufthansa является миноритарным акционером airBaltic и тесно сотрудничает с латвийской авиакомпанией. Значительная часть самолетов airBaltic также выполняет рейсы для компаний Lufthansa Group.

Но официального решения Lufthansa приобрести контроль над airBaltic или вложить в нее дополнительные 100–200 млн евро нет.

Три варианта, о которых пишет Петерсон, - это его анализ того, как крупный стратегический инвестор может повести себя в нынешней ситуации.

Что все это значит для Латвии

По сути, airBaltic сейчас пытается выиграть время.

Компания получила послабления от держателей облигаций, государство создало законодательную возможность участвовать в новой схеме финансирования, а руководство должно одновременно сокращать расходы и искать деньги.

При этом проблема остается очень серьезной: у авиакомпании огромный дорогой долг и недостаточно свободных денежных средств.

Reuters еще в июле сообщал, что airBaltic ищет краткосрочное финансирование и пересматривает всю структуру своего капитала. Fitch тогда предупреждал, что без дополнительного финансирования риск финансового кризиса остается высоким.

Поэтому новый закон сам по себе не означает, что airBaltic уже спасена. Он скорее дает государству инструменты для участия в переговорах с кредиторами и будущими инвесторами.

Главный вопрос теперь в том, удастся ли превратить дорогие долги в более устойчивую финансовую структуру и найти стратегического партнера, готового вложить новые деньги.