Литовский министр об airBaltic: «Покупать акции - значит покупать эмоции»

Литве не стоит вкладывать государственные деньги в акции латвийской авиакомпании airBaltic. Такое мнение высказал министр транспорта Литвы Юрас Таминскас, сравнив возможную покупку доли в перевозчике с «покупкой эмоций».

Об этом сообщает LETA со ссылкой на литовское информационное агентство BNS.

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По словам Таминскаса, государственные средства следует направлять туда, где они приносят ощутимую пользу налогоплательщикам.

«На мой взгляд, деньги нужно вкладывать туда, где они создают добавленную стоимость для налогоплательщиков: в оборону, дорожную инфраструктуру, зарплаты, учебные заведения, больницы и другие объекты. А не в покупку эмоций - в данном случае акций airBaltic, - которые каждый день будут требовать всё больше и больше средств», - заявил министр.

Он добавил, что выбор для государства достаточно прост: вкладывать деньги в приоритетные сферы или в то, что вызывает прежде всего эмоциональный интерес.

«Вопрос очень простой: куда мы тратим и инвестируем деньги - туда, куда их сейчас действительно необходимо вкладывать в соответствии с нашими приоритетами, или туда, что приносит нам эмоции?» - сказал Таминскас.

По словам министра, нового предложения приобрести акции airBaltic Литва не получала. Ранее Латвия предлагала Литве и Эстонии рассмотреть возможность участия в капитале авиакомпании, однако договоренностей достигнуто не было.

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Таминскас считает, что финансовые проблемы airBaltic должны решать прежде всего сама авиакомпания и правительство Латвии.

«Финансовая ситуация airBaltic - не новость. Она возникла не вчера, не позавчера и не месяц назад. Это вопрос многих лет, который периодически возвращается в публичное пространство».

По его мнению, сейчас настал момент, когда компании и латвийскому правительству следует заново оценить бизнес-модель перевозчика.

«Это уже их сфера ответственности и определённо не вопрос вмешательства Литвы, Эстонии, Польши или других стран», - подчеркнул министр.

При этом речь не идет о том, что Литва заинтересована в уходе airBaltic. Еще в июле Таминскас говорил, что внезапное сокращение рейсов перевозчика создало бы временные проблемы для литовского рынка, и власти готовят запасной план на такой случай. Одновременно министр призывал не драматизировать ситуацию и говорил, что «airBaltic нельзя хоронить, пока она жива».

По данным LETA/BNS, в 2025 году выручка группы airBaltic выросла на 4,2% - до 779,3 млн евро, а убыток сократился до 44,3 млн евро. Авиакомпания перевезла около 5,2 млн пассажиров.