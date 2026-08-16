16 августа 2026, 13:12

Искушение глянцем и бездной в таллинском Fotografiska

Искушение глянцем и бездной в таллинском Fotografiska

Культурный туризм выходного дня – лучшее противоядие от рутины и быта. А уж прокатиться до таллинского креативного квартала Теллискиви – это устроить себе настоящий праздник вкуса и эстетики. Там-то, среди барчиков, пабов и городского мурала найдёте музей и центр современного фотоискусства Fotografiska, который в этом сезоне подготовил для своего зрителя шикарные выставки.

Первая - «исторический блокбастер» «Сила фотографии: делая миры видимыми». Вторая - презентация актуального молодого искусства «Новые имена 2026: Балтия и Финляндия». И особенно приятно: в «новых именах» настоящий триумфальный прорывпринадлежит Латвийской художественной школе. Не это ли ещё одна причина спланировать роуд-трип? Но давайте по порядку.

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Конечно, главный магнит - грандиозная выставка «Сила фотографии», собравшая под одной крышей работы ста двадцати семи культовых мастеров, от Хельмута Ньютона и Ричарда Аведона до Дэвида Лашапеля и Джеймса Нахтвея. Идеальный учебник по истории визуальной культуры, который наглядно демонстрирует, откуда растут корни, ноги и концептуальные метафоры современного искусства. Здесь получаешьуникальную возможность проследить, как рождались визуальные каноны, которые молодые авторы неизбежно повторяют, цитируют или сознательно деконструируют и сегодня. Но прелесть таллинской экспозиции в том, что соседство классиков и неофитов не принижает последних, а напротив, гармонично вписывает их в глобальный контекст.

И в этом смысле Латвия заработала беспрецедентный успех - нашу страну представляют пять авторов из одиннадцати отобранных международным жюри.

Здесь и невероятные работы Филипа Шмита из его знаковой серии «Давайте поцелуемся на солнце». Крупноформатный «тяжелый люкс» на фоне панельныхмногоэтажек - чистейшая, виртуозно исполненная «пасхалка», отсылающая к Дэвиду Лашапелю. Шмит берёт эстетику его глянцевого китча, безупречную коммерческую избыточность и переносит ее в суровые постсоветские декорации рижского спального района. В этом же зале его герои нежатся под солнцем на вершине огромной ржавой спутниковой тарелки - ироничное и одновременно тоскливое переосмысление шведской классики социального репортажа Ларса Тунбьёрка. Шмит делает то, что на Западе оттачивали десятилетиями, но заворачивает это в наш локальный архитектурный код.

Не менее театрально и кинематографично выступает и Аннемария Гулбе. Сцена с красным кабриолетом БМВ, плывущим на деревянном плоту в Лигатне – это вторичность, но сложная, дорогая, звучащая манифестом: латвийское фотоискусство может свободно чувствовать себя в глобальном постмодернизме.

Особое, медитативное удовольствие - параллельная ретроспектива Инты Руки «Места, которые называют домом». Сетки черно-белых портретов латвийских хуторян на терракотовых стенах погружают в быт и культуру исчезающих поколений.

Обратите внимание на отдельный снимок в серии фоторабот «Мои земляки» -  деревенский мальчик в поношенных кедах, сидящий на кровати. Подпись гласит: «Эдгар Таварс». Тогда ещё сельский мальчик латгальской глубинки, сегодня – депутат Сейма.  И так бывает. Но Инта Рука действительно бережно укореняет своих героев в их привычную среду, согревая их личной теплотой. Классический методфотохудожника - медленная работа с камерой Rolleiflex на штативе и использование исключительно естественного света. И тем, что эти провинциальные сюжеты не только занимают стены одного из главных балтийских фотоцентров наряду с Аведоном, но и занимают эти стены абсолютно заслуженно – мы действительно можем гордиться.

Так стоит ли эта «овчинка» поездки? Однозначно, да. Таллинская Fotografiska демонстрирует эталонные стандарты экспонирования и превращает просмотр фотографий в настоящее приключение.

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