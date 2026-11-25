Брови задают выражение лица сильнее, чем кажется: слишком высокий излом добавляет удивления, слишком прямая линия - тяжести во взгляде. Мода последних лет гонится то за графичным изломом, то за широкой «мальчиковой» бровью, но гармонию даёт не тренд, а форма, которая уравновешивает именно ваши черты. Подбирать её проще всего от типа лица.

Три точки у каждой брови помогают не ошибиться. Начало: приложите карандаш вертикально к крылу носа - там, где он пересекает бровь, линия и должна стартовать. Высшая точка: поверните карандаш так, чтобы он прошёл от крыла носа через зрачок, - здесь уместен изгиб. Конец: проведите карандаш от крыла носа через внешний угол глаза, дальше хвостик уводить не стоит, иначе взгляд будет казаться опущенным. Ниже - пять типов лица и форма, которая им идёт.

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1. Круглому лицу - восходящая бровь с мягким изломом

Мягкому округлому лицу не хватает вертикали, и восходящая бровь с небольшим изломом добавляет её, визуально вытягивая лицо и делая черты чётче. Ведите линию от начала вверх к точке над зрачком, а затем плавно опускайте хвостик - так, чтобы его кончик всё равно оставался выше основания брови.

Избегайте двух крайностей: прямая горизонтальная бровь сделает лицо ещё круглее, а слишком округлая, «радугой», подчеркнёт мягкость, от которой вы уходите. Не делайте брови короткими - недотянутый хвостик укорачивает и без того компактное лицо. Мастеру скажите, что хотите приподнятую линию с лёгким, не резким углом.

2. Квадратному лицу - мягкая дуга со сглаженным изломом

Выраженные скулы и нижняя челюсть уравновешиваются округлой линией: плавная дуга смягчает угловатость, а резкий графичный излом, наоборот, спорит с крупными чертами и утяжеляет лицо. Высшую точку делайте закруглённой, а не острой, и ведите хвостик мягким переходом, слегка приподняв кончик.

Такая форма подходит, если черты крупные и геометричные. Она не нужна тем, у кого лицо и так мягкое и круглое, - там округлая бровь сработает в минус. Избегайте прямых бровей без изгиба: на квадратном лице они повторяют горизонтали лба и челюсти. Средняя плотность волосков смотрится лучше, чем тонкая ниточка.

3. Овальному лицу - естественная линия с лёгким подъёмом

Овал считается сбалансированным типом, и ему идёт почти любая форма, поэтому главная задача - не переделать то, что дано природой. Повторяйте собственную линию роста волосков, добавив едва заметный подъём к высшей точке: он открывает взгляд, не нарушая пропорций.

Эта стратегия хороша тем, что прощает ошибки: достаточно убрать лишнее снизу и чуть подчеркнуть изгиб. Единственное, чего стоит избегать, - слишком тонкие брови: они старят и делают овал более вытянутым. Если сомневаетесь в ширине, попросите мастера оставить естественную плотность и оценить форму через пару дней, когда уйдёт краснота.

4. Вытянутому лицу - горизонтальная линия без высокой арки

Длинному, прямоугольному лицу высокий излом противопоказан: он тянет взгляд вверх и делает лицо ещё длиннее. Нужна более горизонтальная, прямая бровь с мягким, почти незаметным изгибом средней плотности - она зрительно укорачивает лицо и добавляет ему ширины.

Хвостик при этом можно вести чуть дальше обычного, к виску, - вытянутая по горизонтали линия расширяет лицо. Форма подходит тем, у кого лоб и подбородок заметно удлиняют овал. Она не нужна при круглом или квадратном лице, где горизонтальная бровь только усилит ненужную мягкость или угловатость. Не выщипывайте брови узко: тонкая линия удлиняет лицо.

5. Треугольному лицу - плавная дуга средней высоты

Лицу с широким лбом и узким подбородком (его называют сердцевидным) нужна дуга, которая уравновешивает верх и низ: умеренный, плавный изгиб придаёт чертам мягкость и не перетягивает внимание на и без того широкую верхнюю часть. Высоту излома держите средней - слишком высокая арка подчеркнёт контраст между лбом и подбородком, слишком плоская линия сделает лоб визуально тяжелее.

Форма работает, когда подбородок заметно уже лба и скул. Если лицо, наоборот, сужается кверху, эта логика не подходит. Избегайте резких графичных изломов и коротких бровей: первые добавляют жёсткости, вторые укорачивают лицо и усиливают дисбаланс. Мастеру стоит сказать, что вам важнее смягчить черты, а не добавить им строгости.

С чего начать: определите свой тип лица по самой широкой его части и по форме подбородка, а потом карандашом найдите три точки - начало, изгиб и конец брови. Прежде чем выщипывать, наметьте новую линию светлым карандашом и посмотрите на себя при дневном свете: так ошибку легко стереть, а не отращивать месяцами. Не трогайте брови при раздражении или воспалении кожи, а при стойком покраснении или выпадении волосков покажитесь дерматологу. Любая форма выигрывает, когда волоски здоровые и растут в своём направлении, поэтому коррекцию лучше делать реже и аккуратнее, чем часто и агрессивно.