Корневой сельдерей умеет быть не только добавкой для супа. Если нарезать его толстыми ломтиками, коротко отварить и покрыть хрустящей панировкой, получится самостоятельное горячее блюдо с золотистыми краями и нежной светлой серединой.

Главный приём здесь - не отправлять сырой корень сразу на сковороду. За несколько минут в кипящей воде он успеет размягчиться, а после тщательной обсушки панировка ляжет ровно и не отстанет. Йогуртовый соус с горчицей, лимоном и укропом добавит свежую кислинку и зелёный цветовой акцент.

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Время приготовления: около 35 минут

Порции: 3, по 2 шницеля

Посуда: кастрюля объёмом 2,5–3 л, сковорода диаметром 28 см

Ингредиенты

Для шницелей

корневой сельдерей - 1 средний корень массой 750–850 г, около 600 г после очистки;

яйцо - 1 шт.;

пшеничная мука - 60 г;

панировочные сухари - 100 г;

рафинированное растительное масло - 60 мл, примерно 4 ст. л.;

соль - 1½ ч. л., включая воду для варки;

свежемолотый чёрный перец - ¼ ч. л.

Для соуса

густой натуральный йогурт - 120 г;

зернистая или мягкая горчица - 1 ч. л.;

лимонный сок - 2 ч. л.;

свежий укроп - 10 г;

соль - 1 щепотка.

Приготовление пошагово с фото

1. Очистите и нарежьте сельдерей

Срежьте с корня верх и основание, затем толстым слоем удалите грубую кожуру вместе с углублениями. Ополосните очищенный корень и обсушите. Нарежьте поперёк на 6 ломтиков толщиной около 1,5 см. Если корень очень широкий, разрежьте ломтики пополам: небольшие заготовки легче переворачивать, и они равномернее прогреваются.

2. Коротко отварите ломтики

Вскипятите в кастрюле около 2 л воды и добавьте 1 ч. л. соли. Опустите сельдерей в кипящую воду, дождитесь повторного слабого кипения и варите 6–8 минут. Ломтики должны стать чуть податливее, но не разваливаться: кончик тонкого ножа входит в мякоть на несколько миллиметров с заметным сопротивлением.

Не доводите сельдерей до полной мягкости. Он ещё прогреется на сковороде, а слишком разваренные ломтики трудно запанировать и перевернуть целыми.

3. Очень хорошо обсушите

Откиньте ломтики на дуршлаг и оставьте на 2 минуты. Затем разложите их в один слой на чистом кухонном или бумажном полотенце и промокните сверху. Дайте остыть 4–5 минут. Поверхность должна стать матовой, без капель воды: на влажном сельдерее мука собирается комками, а корочка отслаивается.

4. Смешайте зелёный соус

Мелко нарежьте укроп. Соедините йогурт, горчицу, лимонный сок, укроп и щепотку соли. Перемешайте и уберите соус в холодильник, пока жарятся шницели. Он должен получиться густым и держаться на ложке; жидкий питьевой йогурт для этого рецепта не подойдёт.

5. Запанируйте ломтики

Подготовьте три широкие тарелки. В первую насыпьте муку и смешайте её с оставшейся ½ ч. л. соли и чёрным перцем. Во второй взбейте яйцо до однородности, в третью насыпьте сухари.

Каждый ломтик сначала обваляйте в муке и стряхните излишки, затем полностью окуните в яйцо и покройте сухарями с обеих сторон и по краям. Слегка прижмите панировку ладонью. Оставьте заготовки на доске на 3–4 минуты: за это время покрытие лучше сцепится с поверхностью.

6. Обжарьте до уверенной корочки

Разогрейте сковороду на среднем огне и влейте половину масла. Выложите 3 шницеля, оставляя между ними место. Жарьте 3–4 минуты, пока нижняя сторона не станет равномерно золотисто-коричневой. Аккуратно переверните широкой лопаткой или щипцами и готовьте ещё 3 минуты.

Переложите первую партию на решётку, добавьте оставшееся масло и так же обжарьте вторую. Готовый шницель легко прокалывается тонким ножом в центре, а яичная прослойка под сухарями полностью схватилась и нигде не остаётся влажной или блестящей.

7. Подайте сразу

Дайте шницелям полежать на решётке 2 минуты, чтобы корочка закрепилась. Не складывайте их стопкой и не накрывайте: пар быстро размягчит сухари. Разложите по тарелкам и подайте с холодным йогуртово-горчичным соусом.

Что важно

Толщина ломтиков важнее точного времени. Сельдерей тоньше 1 см легко пересушить, а кускам толще 2 см понадобится более долгая варка. Если используете сухари панко, корочка получится особенно рельефной; обычные мелкие сухари дадут более ровный слой.

В блюде есть яйца, пшеница, молочные продукты и горчица. Пшеничные сухари можно заменить безглютеновой панировкой, а натуральный йогурт - сметаной жирностью 15–20%.

Остывшие шницели уберите в закрытый контейнер и поставьте в холодильник не позднее чем через 2 часа. Храните при температуре не выше 4 °C до 3–4 дней. Лучше разогревать их 8–10 минут в духовке при 200 °C или на сухой сковороде: микроволновка сделает корочку мягкой.

Снаружи получится громко хрустящая золотистая оболочка, внутри - мягкий сельдерей с лёгким ореховым ароматом, а прохладный зелёный соус уравновесит жареную корочку.