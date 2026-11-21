В конце ноября особенно хочется, чтобы дома пахло чем-нибудь вкусным, картофель был нежным, а за столом никто не торопился. Для такого вечера совершенно необязательны дорогая рыба, огромная индейка и салат, ради которого придётся посетить три магазина.

Собрали пять домашних блюд: пюре с запечённым чесноком, фасоль с грибами, румяную курицу, овощную запеканку и яблочный десерт с хрустящей крошкой. Можно приготовить всё для семейного ужина или выбрать пару рецептов на обычный выходной.

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1. Картофельное пюре с запечённым чесноком

У запечённого чеснока мягкий, чуть сладковатый вкус. Он добавляет привычному пюре глубины, но не превращает ужин в испытание для всех, кому завтра на работу.

На 4–6 порций:

картофель - 1 кг;

чеснок - 1 небольшая головка;

молоко - 180–220 мл;

молоко - 180–220 мл; сливочное масло - 60 г;

растительное масло - 1 ч. л.;

соль, чёрный перец - по вкусу.

Как приготовить

Срежьте верхушку головки чеснока, чтобы открылись зубчики. Полейте растительным маслом, заверните в фольгу и запекайте при 200 °C около 35–40 минут, до мягкости. Это удобно сделать одновременно с курицей. Картофель очистите, нарежьте одинаковыми кусками и залейте холодной водой. Посолите, доведите до кипения и варите примерно 20 минут, пока нож не будет легко входить в мякоть. Слейте воду. Верните кастрюлю на слабый огонь на минуту, чтобы испарилась лишняя влага. Выдавите из оболочки 4–6 запечённых зубчиков. Добавьте к картофелю вместе со сливочным маслом и разомните толкушкой. Постепенно подливайте горячее молоко до желаемой консистенции. Попробуйте, при необходимости добавьте чеснок, соль и перец.

Маленькая хитрость: блендер здесь лучше оставить без работы. Он может сделать пюре клейким, а нам нужна нежная картофельная масса, а не строительная смесь.

2. Зелёная фасоль с грибами и луком

Замороженная фасоль для этого блюда вполне подходит. Главное - хорошо слить воду, а шампиньонам дать подрумяниться: именно обжаренные грибы делают простой гарнир особенно вкусным.

На 4 порции:

замороженная стручковая фасоль - 400 г;

шампиньоны - 300 г;

репчатый лук - 1 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

растительное масло - 1 ст. л.;

сливочное масло - 20 г;

лимонный сок - 1–2 ч. л.;

соль, перец - по вкусу.

Как приготовить

Приготовьте фасоль в кипящей воде по инструкции на упаковке, обычно 4–7 минут. Она должна стать мягкой, сохранив форму. Откиньте на дуршлаг и обсушите. Шампиньоны нарежьте толстыми пластинками. Разогрейте растительное масло в широкой сковороде и обжаривайте грибы 7–10 минут. Если тесно, готовьте двумя партиями. Добавьте сливочное масло и тонко нарезанный лук. Готовьте ещё 5–6 минут, помешивая. Положите измельчённый чеснок на последние 30 секунд. Добавьте фасоль, посолите, поперчите и прогрейте 2–3 минуты. В конце влейте лимонный сок.

Не спешите постоянно перемешивать грибы: немного спокойствия на горячей сковороде помогает получить золотистые края. Впрочем, этот принцип иногда полезен и за пределами кухни.

3. Куриные бёдра с горчицей и паприкой

Бёдра удобны для семейного ужина: их легко разделить на порции, а мясо получается сочным. Лук на дне формы пропитывается соком и превращается в готовое дополнение к гарниру.

На 4 порции:

крупные куриные бёдра на кости с кожей - 4 шт., около 1–1,2 кг;

мягкая горчица - 1 ст. л.;

растительное масло - 1 ст. л.;

сладкая паприка - 1 ч. л.;

сушёный тимьян - ½ ч. л.;

репчатый лук - 2 шт.;

соль, перец - по вкусу.

Как приготовить

Разогрейте духовку до 200 °C. Курицу промокните бумажным полотенцем. Смешайте горчицу, масло, паприку, тимьян, соль и перец. Натрите бёдра со всех сторон. Лук нарежьте крупными дольками и разложите в форме. Сверху уложите курицу кожей вверх, оставляя промежутки между кусками. Запекайте примерно 40–50 минут. Проверяйте готовность термометром: в самой толстой части мяса, без касания кости, температура должна достичь 75 °C и держаться не менее 30 секунд. Дайте курице постоять 5–10 минут. Подайте вместе с луком и соком из формы.

Если корочка темнеет раньше, чем приготовилось мясо, прикройте верх фольгой. Ложку сока из формы обязательно оставьте для пюре: ради этого сочетания домашние иногда начинают интересоваться ужином ещё до сервировки.

4. Запеканка из цветной капусты и моркови

Яично-сметанная заливка соединит овощи, а небольшая порция сыра обеспечит ту самую корочку, которую все делят особенно внимательно.

На 4–6 порций:

цветная капуста - 600 г;

морковь - 250 г;

яйца - 3 шт.;

сметана жирностью 15–20% - 200 г;

полутвёрдый сыр - 80 г;

растительное масло для формы - 1 ч. л.;

соль, перец - по вкусу.

Как приготовить

Разделите капусту на небольшие соцветия, морковь нарежьте кружочками толщиной 3–4 мм. Опустите морковь в кипящую воду на 4 минуты, затем добавьте капусту и варите вместе ещё 4–5 минут. Овощи должны немного размягчиться. Тщательно слейте воду и дайте овощам обсохнуть. Смешайте яйца, сметану, половину натёртого сыра, соль и перец. Смажьте форму размером примерно 20 × 25 см. Выложите овощи, распределите заливку и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте при 200 °C около 25–30 минут, пока середина не схватится, а верх не подрумянится. Перед подачей оставьте на 10 минут.

Замороженная капуста тоже подойдёт. Предварительно приготовьте её до полуготовности по инструкции на упаковке и особенно тщательно слейте воду.

5. Яблочный крамбл с хрустящей крошкой

Внизу - мягкие яблоки с корицей, сверху - рассыпчатая масляная крошка. Тесто раскатывать не придётся, поэтому этот десерт особенно понравится тем, кто любит домашнюю выпечку, но предпочитает поддерживать со скалкой дипломатическую дистанцию.

На 4–6 порций:

яблоки - 700 г до очистки;

пшеничная мука - 100 г;

овсяные хлопья - 40 г;

холодное сливочное масло - 80 г;

сахар - 70 г;

корица - 1 ч. л.

Как приготовить

Разогрейте духовку до 180 °C. У яблок удалите сердцевину, при желании снимите кожуру. Нарежьте мякоть кусочками около 1,5 см. Смешайте яблоки с корицей и 20 г сахара. Переложите в форму диаметром около 22 см. Соедините муку, хлопья и оставшиеся 50 г сахара. Добавьте нарезанное кубиками холодное масло и быстро перетрите пальцами в неоднородную крошку. Рассыпьте крошку поверх яблок, не утрамбовывая. Выпекайте 35–45 минут: верх должен стать золотистым, а начинка - мягкой и слегка пузыриться у краёв. Остудите 15 минут. Подавайте ложкой, по желанию добавив густой натуральный йогурт.

Для крамбла хороши яблоки с кислинкой. Если плоды очень сладкие, сахар в начинку можно не добавлять.

Как приготовить ужин с одной духовкой

Сначала испеките крамбл: он спокойно подождёт до десерта. Затем увеличьте температуру до 200 °C и поставьте курицу вместе с чесноком. Пока они готовятся, отварите овощи для запеканки и соберите её в форме.

Если есть место на двух уровнях, добавьте запеканку примерно через 20 минут после курицы. Если места мало, испеките её перед курицей и подогрейте перед подачей.

Картофель ставьте вариться примерно за полчаса до готовности мяса. Фасоль с грибами готовьте ближе к подаче, пюре разминайте последним. И обязательно оставьте себе время сесть за стол: семейный ужин всё-таки предполагает присутствие того, кто его приготовил.