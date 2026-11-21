В конце ноября особенно хочется, чтобы дома пахло чем-нибудь вкусным, картофель был нежным, а за столом никто не торопился. Для такого вечера совершенно необязательны дорогая рыба, огромная индейка и салат, ради которого придётся посетить три магазина.
Собрали пять домашних блюд: пюре с запечённым чесноком, фасоль с грибами, румяную курицу, овощную запеканку и яблочный десерт с хрустящей крошкой. Можно приготовить всё для семейного ужина или выбрать пару рецептов на обычный выходной.
1. Картофельное пюре с запечённым чесноком
У запечённого чеснока мягкий, чуть сладковатый вкус. Он добавляет привычному пюре глубины, но не превращает ужин в испытание для всех, кому завтра на работу.
На 4–6 порций:
- картофель - 1 кг;
- чеснок - 1 небольшая головка;
молоко - 180–220 мл;
- сливочное масло - 60 г;
- растительное масло - 1 ч. л.;
- соль, чёрный перец - по вкусу.
Как приготовить
- Срежьте верхушку головки чеснока, чтобы открылись зубчики. Полейте растительным маслом, заверните в фольгу и запекайте при 200 °C около 35–40 минут, до мягкости. Это удобно сделать одновременно с курицей.
- Картофель очистите, нарежьте одинаковыми кусками и залейте холодной водой. Посолите, доведите до кипения и варите примерно 20 минут, пока нож не будет легко входить в мякоть.
- Слейте воду. Верните кастрюлю на слабый огонь на минуту, чтобы испарилась лишняя влага.
- Выдавите из оболочки 4–6 запечённых зубчиков. Добавьте к картофелю вместе со сливочным маслом и разомните толкушкой.
- Постепенно подливайте горячее молоко до желаемой консистенции. Попробуйте, при необходимости добавьте чеснок, соль и перец.
Маленькая хитрость: блендер здесь лучше оставить без работы. Он может сделать пюре клейким, а нам нужна нежная картофельная масса, а не строительная смесь.
2. Зелёная фасоль с грибами и луком
Замороженная фасоль для этого блюда вполне подходит. Главное - хорошо слить воду, а шампиньонам дать подрумяниться: именно обжаренные грибы делают простой гарнир особенно вкусным.
На 4 порции:
- замороженная стручковая фасоль - 400 г;
- шампиньоны - 300 г;
- репчатый лук - 1 шт.;
- чеснок - 1 зубчик;
- растительное масло - 1 ст. л.;
- сливочное масло - 20 г;
- лимонный сок - 1–2 ч. л.;
- соль, перец - по вкусу.
Как приготовить
- Приготовьте фасоль в кипящей воде по инструкции на упаковке, обычно 4–7 минут. Она должна стать мягкой, сохранив форму. Откиньте на дуршлаг и обсушите.
- Шампиньоны нарежьте толстыми пластинками. Разогрейте растительное масло в широкой сковороде и обжаривайте грибы 7–10 минут. Если тесно, готовьте двумя партиями.
- Добавьте сливочное масло и тонко нарезанный лук. Готовьте ещё 5–6 минут, помешивая. Положите измельчённый чеснок на последние 30 секунд.
- Добавьте фасоль, посолите, поперчите и прогрейте 2–3 минуты. В конце влейте лимонный сок.
Не спешите постоянно перемешивать грибы: немного спокойствия на горячей сковороде помогает получить золотистые края. Впрочем, этот принцип иногда полезен и за пределами кухни.
3. Куриные бёдра с горчицей и паприкой
Бёдра удобны для семейного ужина: их легко разделить на порции, а мясо получается сочным. Лук на дне формы пропитывается соком и превращается в готовое дополнение к гарниру.
На 4 порции:
- крупные куриные бёдра на кости с кожей - 4 шт., около 1–1,2 кг;
- мягкая горчица - 1 ст. л.;
- растительное масло - 1 ст. л.;
- сладкая паприка - 1 ч. л.;
- сушёный тимьян - ½ ч. л.;
- репчатый лук - 2 шт.;
- соль, перец - по вкусу.
Как приготовить
- Разогрейте духовку до 200 °C. Курицу промокните бумажным полотенцем.
- Смешайте горчицу, масло, паприку, тимьян, соль и перец. Натрите бёдра со всех сторон.
- Лук нарежьте крупными дольками и разложите в форме. Сверху уложите курицу кожей вверх, оставляя промежутки между кусками.
- Запекайте примерно 40–50 минут. Проверяйте готовность термометром: в самой толстой части мяса, без касания кости, температура должна достичь 75 °C и держаться не менее 30 секунд.
- Дайте курице постоять 5–10 минут. Подайте вместе с луком и соком из формы.
Если корочка темнеет раньше, чем приготовилось мясо, прикройте верх фольгой. Ложку сока из формы обязательно оставьте для пюре: ради этого сочетания домашние иногда начинают интересоваться ужином ещё до сервировки.
4. Запеканка из цветной капусты и моркови
Яично-сметанная заливка соединит овощи, а небольшая порция сыра обеспечит ту самую корочку, которую все делят особенно внимательно.
На 4–6 порций:
- цветная капуста - 600 г;
- морковь - 250 г;
- яйца - 3 шт.;
- сметана жирностью 15–20% - 200 г;
- полутвёрдый сыр - 80 г;
- растительное масло для формы - 1 ч. л.;
- соль, перец - по вкусу.
Как приготовить
- Разделите капусту на небольшие соцветия, морковь нарежьте кружочками толщиной 3–4 мм.
- Опустите морковь в кипящую воду на 4 минуты, затем добавьте капусту и варите вместе ещё 4–5 минут. Овощи должны немного размягчиться.
- Тщательно слейте воду и дайте овощам обсохнуть. Смешайте яйца, сметану, половину натёртого сыра, соль и перец.
- Смажьте форму размером примерно 20 × 25 см. Выложите овощи, распределите заливку и посыпьте оставшимся сыром.
- Запекайте при 200 °C около 25–30 минут, пока середина не схватится, а верх не подрумянится. Перед подачей оставьте на 10 минут.
Замороженная капуста тоже подойдёт. Предварительно приготовьте её до полуготовности по инструкции на упаковке и особенно тщательно слейте воду.
5. Яблочный крамбл с хрустящей крошкой
Внизу - мягкие яблоки с корицей, сверху - рассыпчатая масляная крошка. Тесто раскатывать не придётся, поэтому этот десерт особенно понравится тем, кто любит домашнюю выпечку, но предпочитает поддерживать со скалкой дипломатическую дистанцию.
На 4–6 порций:
- яблоки - 700 г до очистки;
- пшеничная мука - 100 г;
- овсяные хлопья - 40 г;
- холодное сливочное масло - 80 г;
- сахар - 70 г;
- корица - 1 ч. л.
Как приготовить
- Разогрейте духовку до 180 °C. У яблок удалите сердцевину, при желании снимите кожуру. Нарежьте мякоть кусочками около 1,5 см.
- Смешайте яблоки с корицей и 20 г сахара. Переложите в форму диаметром около 22 см.
- Соедините муку, хлопья и оставшиеся 50 г сахара. Добавьте нарезанное кубиками холодное масло и быстро перетрите пальцами в неоднородную крошку.
- Рассыпьте крошку поверх яблок, не утрамбовывая. Выпекайте 35–45 минут: верх должен стать золотистым, а начинка - мягкой и слегка пузыриться у краёв.
- Остудите 15 минут. Подавайте ложкой, по желанию добавив густой натуральный йогурт.
Для крамбла хороши яблоки с кислинкой. Если плоды очень сладкие, сахар в начинку можно не добавлять.
Как приготовить ужин с одной духовкой
Сначала испеките крамбл: он спокойно подождёт до десерта. Затем увеличьте температуру до 200 °C и поставьте курицу вместе с чесноком. Пока они готовятся, отварите овощи для запеканки и соберите её в форме.
Если есть место на двух уровнях, добавьте запеканку примерно через 20 минут после курицы. Если места мало, испеките её перед курицей и подогрейте перед подачей.
Картофель ставьте вариться примерно за полчаса до готовности мяса. Фасоль с грибами готовьте ближе к подаче, пюре разминайте последним. И обязательно оставьте себе время сесть за стол: семейный ужин всё-таки предполагает присутствие того, кто его приготовил.