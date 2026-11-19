Мужчины выбрали женские духи, которые считают самыми привлекательными. Первое место досталось французскому аромату Delina от Parfums de Marly: в нем сочетаются сочный личи, свежий ревень и нежная турецкая роза. Второе и третье места тоже заняли известные парфюмерные композиции.

Рейтинг составили по итогам Fragrantica Community Awards. В конкурсе участвуют любители парфюмерии со всего мира, а в одной из номинаций мужчины голосуют за любимые женские ароматы.

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Delina от Parfums de Marly: первое место

Победителем стала Delina, выпущенная в 2017 году. Над композицией работал парфюмер Квентин Биш. За прошедшие годы аромат не потерял популярности и по-прежнему привлекает своей свежестью и романтичным характером. Сначала раскрываются сочные ноты ревеня, личи и бергамота с легким оттенком мускатного ореха. Затем к ним присоединяются турецкая роза, пион и ландыш. Завершают композицию кашмеран, мускус и ветивер, придающие аромату мягкость и теплоту. Получается цветочный парфюм с фруктовыми акцентами. Он одновременно нежный и выразительный, без излишней сладости.

Amouage Guidance 46: второе место

Серебро досталось Guidance 46 от Amouage. Любопытно, что его, как и Delina, создал Квентин Биш. Это парфюмерный экстракт с концентрацией ароматических масел 46%. Для сравнения: в обычной парфюмерной воде их содержание чаще всего составляет около 15–20%. Высокая концентрация отчасти объясняет и внушительную стоимость этого аромата.

Libre Le Parfum от Yves Saint Laurent: третье место

Третью строчку занял Libre Le Parfum от Yves Saint Laurent. Это самая интенсивная версия в линейке Libre, построенная на контрасте разных ароматических оттенков. В композиции лаванда, которую чаще можно встретить в мужской парфюмерии, соседствует с чувственным цветком апельсина. Такое сочетание придает аромату выразительный характер. Все три парфюма вошли в число фаворитов мужской аудитории. Но выбирать духи все-таки стоит по собственному вкусу. Если аромат нравится еще и окружающим, это приятный бонус.