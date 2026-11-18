Ингредиенты

Для теста:

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2 апельсина;

3 яйца;

180 г сахара;

100 мл растительного масла без запаха;

150 г натурального йогурта или сметаны;

220 г муки;

10 г разрыхлителя;

щепотка соли;

1 ч. л. ванильного сахара.

Для украшения:

сахарная пудра;

апельсиновые дольки или цедра.

Как приготовить апельсиновый пирог

Апельсины тщательно вымойте. С одного плода натрите цедру, не затрагивая белую часть кожуры: она может придать выпечке горечь. Из фруктов выжмите сок. Для рецепта потребуется примерно 100–120 мл.

В глубокой миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром. Масса должна посветлеть и стать пышнее. Добавьте растительное масло, йогурт или сметану, апельсиновый сок и цедру, после чего перемешайте до однородности.

В отдельной посуде смешайте муку, разрыхлитель и соль. Небольшими порциями всыпьте сухие ингредиенты в жидкую смесь. Перемешивайте аккуратно и недолго, чтобы тесто не получилось плотным.

Форму смажьте маслом или застелите пергаментом. Перелейте в нее тесто, разровняйте поверхность и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте 35–45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: если после прокалывания середины на ней не остается сырого теста, пирог можно доставать.

Дайте выпечке немного остыть и только потом извлеките из формы. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Для украшения подойдут тонкие апельсиновые дольки или свежая цедра.

Как сделать выпечку еще ароматнее

В тесто можно добавить измельченные орехи, кусочки темного шоколада или немного корицы. Если хочется более выраженной цитрусовой кислинки, смешайте апельсиновый сок с ложкой лимонного.

Есть и другой способ сделать пирог сочнее. Смешайте 2–3 столовые ложки апельсинового сока с одной ложкой сахара и полейте этой смесью еще теплую выпечку. Пропитка впитается в мякиш и усилит фруктовый аромат.

Для рецепта лучше выбирать спелые апельсины с тонкой кожурой. У них обычно более насыщенный аромат, а цедра получается особенно душистой. Подавать пирог можно слегка теплым: так цитрусовые нотки ощущаются ярче.