В ноябре, когда за окном все чаще пасмурно и хочется чего-нибудь домашнего к чаю, самое время достать форму для выпечки. Этот апельсиновый пирог как раз для таких дней: готовится без особых хлопот, а аромат свежих цитрусов наполняет всю кухню. Понадобятся всего два апельсина и простые продукты, которые обычно есть под рукой. Сок и цедра придают тесту приятную кислинку, а йогурт или сметана делают мякиш мягким и нежным. Один кусочек с горячим чаем, и обычный ноябрьский вечер становится немного уютнее.
Ингредиенты
Для теста:
2 апельсина;
3 яйца;
180 г сахара;
100 мл растительного масла без запаха;
150 г натурального йогурта или сметаны;
220 г муки;
10 г разрыхлителя;
щепотка соли;
1 ч. л. ванильного сахара.
Для украшения:
сахарная пудра;
апельсиновые дольки или цедра.
Как приготовить апельсиновый пирог
Апельсины тщательно вымойте. С одного плода натрите цедру, не затрагивая белую часть кожуры: она может придать выпечке горечь. Из фруктов выжмите сок. Для рецепта потребуется примерно 100–120 мл.
В глубокой миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром. Масса должна посветлеть и стать пышнее. Добавьте растительное масло, йогурт или сметану, апельсиновый сок и цедру, после чего перемешайте до однородности.
В отдельной посуде смешайте муку, разрыхлитель и соль. Небольшими порциями всыпьте сухие ингредиенты в жидкую смесь. Перемешивайте аккуратно и недолго, чтобы тесто не получилось плотным.
Форму смажьте маслом или застелите пергаментом. Перелейте в нее тесто, разровняйте поверхность и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте 35–45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: если после прокалывания середины на ней не остается сырого теста, пирог можно доставать.
Дайте выпечке немного остыть и только потом извлеките из формы. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Для украшения подойдут тонкие апельсиновые дольки или свежая цедра.
Как сделать выпечку еще ароматнее
В тесто можно добавить измельченные орехи, кусочки темного шоколада или немного корицы. Если хочется более выраженной цитрусовой кислинки, смешайте апельсиновый сок с ложкой лимонного.
Есть и другой способ сделать пирог сочнее. Смешайте 2–3 столовые ложки апельсинового сока с одной ложкой сахара и полейте этой смесью еще теплую выпечку. Пропитка впитается в мякиш и усилит фруктовый аромат.
Для рецепта лучше выбирать спелые апельсины с тонкой кожурой. У них обычно более насыщенный аромат, а цедра получается особенно душистой. Подавать пирог можно слегка теплым: так цитрусовые нотки ощущаются ярче.