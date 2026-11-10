Секреты для макияжа с очками: cоветы визажистов

Как подчеркнуть взгляд и сохранить гармонию образа - советы визажистов, которые помогут создать выразительный макияж, даже если вы носите очки.

Очки сегодня - это не только средство коррекции зрения, но и важный элемент стиля. Однако многие сталкиваются с вопросом: как сделать макияж так, чтобы глаза оставались выразительными и не «терялись» за линзами? Важно знать несколько приёмов, которые помогут подчеркнуть природную красоту и сохранить баланс в образе.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Макияж с очками: основные принципы

Актриса Энн Хатауэй.

Чтобы глаза выделялись даже за стёклами очков, макияж должен быть гармоничным и адаптированным под форму оправы и особенности лица.

При выборе очков обращайте внимание на тип лица:

Квадратное лицо хорошо сочетается с округлыми или овальными оправами.

Круглому лицу подходят прямоугольные формы, визуально вытягивающие пропорции.

Треугольное лицо смягчают овальные и тонкие оправы.

Так же, как и очки, макияж должен быть индивидуальным. Оттенки подбирайте в зависимости от цвета кожи, волос и глаз. Светлой коже подойдут тёплые, землистые или зелёные тона, а тёмным волосам и карим глазам - серебристые, серые или тёмно-синие оттенки.

Советы для макияжа с очками

1. Начните с консилера.

Он поможет скрыть тёмные круги и следы усталости, особенно заметные под линзами. Наносите консилер лёгкими похлопывающими движениями и фиксируйте пудрой.

2. Уделите внимание бровям.

Очки акцентируют верхнюю часть лица, поэтому форма бровей должна быть аккуратной. Используйте карандаш или тени естественного оттенка, избегая слишком резких линий.

3. Лёгкий тон и фиксация.

Тональный крем стоит наносить тонким слоем, особенно в области носа, где очки могут оставлять следы. Припудрите кожу для стойкости.

4. Тени и подводка.

При близорукости выбирайте светлые, матовые тени - они визуально увеличивают глаза. При дальнозоркости можно использовать более насыщенные оттенки. Подводка поможет подчеркнуть линию ресниц и сделать взгляд выразительным.

5. Тушь - завершение образа.

Тщательно прокрашенные ресницы открывают взгляд. Лучше избегать чрезмерного объёма, чтобы ресницы не касались стёкол очков.

Чтобы макияж был стойким и естественным, подберите несколько базовых средств, подходящих именно вам.

Главный секрет макияжа с очками - умеренность и внимание к деталям. Правильно подобранные оттенки и лёгкие акценты подчеркнут естественную красоту и сделают ваш взгляд по-настоящему выразительным.