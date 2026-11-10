Секреты для макияжа с очками: cоветы визажистов

Как подчеркнуть взгляд и сохранить гармонию образа - советы визажистов, которые помогут создать выразительный макияж, даже если вы носите очки.
Очки сегодня - это не только средство коррекции зрения, но и важный элемент стиля. Однако многие сталкиваются с вопросом: как сделать макияж так, чтобы глаза оставались выразительными и не «терялись» за линзами? Важно знать несколько приёмов, которые помогут подчеркнуть природную красоту и сохранить баланс в образе.
Макияж с очками: основные принципы
Актриса Энн Хатауэй.
Чтобы глаза выделялись даже за стёклами очков, макияж должен быть гармоничным и адаптированным под форму оправы и особенности лица.
При выборе очков обращайте внимание на тип лица:
Квадратное лицо хорошо сочетается с округлыми или овальными оправами.
Круглому лицу подходят прямоугольные формы, визуально вытягивающие пропорции.
Треугольное лицо смягчают овальные и тонкие оправы.
Так же, как и очки, макияж должен быть индивидуальным. Оттенки подбирайте в зависимости от цвета кожи, волос и глаз. Светлой коже подойдут тёплые, землистые или зелёные тона, а тёмным волосам и карим глазам - серебристые, серые или тёмно-синие оттенки.
Советы для макияжа с очками
1. Начните с консилера.
Он поможет скрыть тёмные круги и следы усталости, особенно заметные под линзами. Наносите консилер лёгкими похлопывающими движениями и фиксируйте пудрой.
2. Уделите внимание бровям.
Очки акцентируют верхнюю часть лица, поэтому форма бровей должна быть аккуратной. Используйте карандаш или тени естественного оттенка, избегая слишком резких линий.
3. Лёгкий тон и фиксация.
Тональный крем стоит наносить тонким слоем, особенно в области носа, где очки могут оставлять следы. Припудрите кожу для стойкости.
4. Тени и подводка.
При близорукости выбирайте светлые, матовые тени - они визуально увеличивают глаза. При дальнозоркости можно использовать более насыщенные оттенки. Подводка поможет подчеркнуть линию ресниц и сделать взгляд выразительным.
5. Тушь - завершение образа.
Тщательно прокрашенные ресницы открывают взгляд. Лучше избегать чрезмерного объёма, чтобы ресницы не касались стёкол очков.
Чтобы макияж был стойким и естественным, подберите несколько базовых средств, подходящих именно вам.
Главный секрет макияжа с очками - умеренность и внимание к деталям. Правильно подобранные оттенки и лёгкие акценты подчеркнут естественную красоту и сделают ваш взгляд по-настоящему выразительным.