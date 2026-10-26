Овсяный блин не порвётся на сковороде: даю хлопьям набухнуть пять минут

Овсянный блин (или попросу овсяноблин, чего уж там!) - удобный вариант, когда нужен горячий завтрак без отдельной кастрюли с кашей и долгой возни с тестом. Снаружи он получается румяным, внутри остаётся мягким, а сыр и помидор превращают простую основу в полноценное блюдо.

Главный приём - не отправлять смесь на сковороду сразу. За пять минут хлопья впитают часть жидкости, масса станет гуще и будет легче переворачиваться целым пластом.

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Время приготовления: 15 минут

Порции: 1 большая или 2 небольшие

Посуда: антипригарная сковорода диаметром 24 см с крышкой

Ингредиенты

овсяные хлопья, которые варятся 5–10 минут, - 60 г;

яйца - 2 шт.;

молоко - 50 мл;

полутвёрдый сыр - 60 г;

помидор - 1 средний, около 120 г;

растительное масло без запаха - 1 ч. л.;

соль - ¼ ч. л., чёрный перец - по вкусу.

Приготовление пошагово с фото

Шаг 1. Смешайте основу

Разбейте яйца в миску, влейте молоко, добавьте соль и немного чёрного перца. Размешайте венчиком или вилкой до однородности, затем всыпьте овсяные хлопья.

Перемешайте ещё раз, чтобы сухих участков не осталось. Измельчать хлопья не нужно: после короткого отдыха они свяжут массу и сохранят приятную овсяную текстуру.

Шаг 2. Дайте хлопьям набухнуть

Оставьте смесь на 5 минут при комнатной температуре. За это время она заметно загустеет: след от ложки должен держаться несколько секунд, а хлопья - равномерно распределяться, не оседая плотным слоем на дно.

Пока основа отдыхает, натрите сыр на крупной тёрке. Помидор нарежьте тонкими полукружьями и промокните срезы бумажным полотенцем. Так лишний сок не размочит овсяноблин после складывания.

Шаг 3. Распределите смесь по сковороде

Разогрейте антипригарную сковороду диаметром 24 см на среднем огне. Смажьте дно 1 ч. л. масла и уменьшите нагрев до умеренно слабого. Выложите всю овсяную смесь и быстро разровняйте лопаткой в круг толщиной около 7–8 мм.

Накройте крышкой и готовьте 3–4 минуты. Не пытайтесь сдвинуть блин раньше времени. Он готов к переворачиванию, когда верх станет почти матовым, влажных лужиц не останется, а края будут легко отделяться лопаткой.

Шаг 4. Переверните и добавьте начинку

Проведите широкой лопаткой под овсяноблином от края к центру. Если пласт свободно двигается, аккуратно переверните его одним движением. Удобно использовать две лопатки, если сковорода тяжёлая или блин кажется мягким.

Готовьте вторую сторону 1½–2 минуты без крышки. Затем распределите сыр по одной половине, оставляя около 1 см до края, и разложите сверху обсушенные ломтики помидора. Вторая половина должна остаться свободной.

Шаг 5. Сложите и прогрейте начинку

Накройте начинку свободной половиной овсяноблина. Слегка прижмите верх лопаткой, накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне ещё 1–2 минуты.

Сыр должен расплавиться, а середина - полностью прогреться. Внутри не должно оставаться влажной яичной массы; безопасный ориентир для блюда из яиц - не ниже 71 °C в самой толстой части.

Шаг 6. Дайте минуту отдохнуть

Переложите овсяноблин на тарелку и оставьте на 1 минуту. Начинка немного стабилизируется, поэтому сыр не вытечет целиком при первом разрезе. Разделите на две части и подавайте сразу.

Что важно

Берите обычные овсяные хлопья со временем варки 5–10 минут. Очень крупным хлопьям может не хватить короткого отдыха, а моментальные быстрее превращают основу в плотную кашицу. Если после пяти минут смесь всё ещё свободно растекается, добавьте 1 ст. л. хлопьев и подождите ещё 2 минуты.

Не прибавляйте огонь, чтобы ускорить приготовление. Низ успеет потемнеть раньше, чем схватится верх, и пласт порвётся при переворачивании. Лучше дождаться матовой поверхности под крышкой и только затем брать лопатку.

Яйца и молоко - основные аллергены, а сыр содержит молочный белок. Для безлактозного варианта подойдут соответствующие молоко и сыр, но растительное молоко лучше выбирать несладкое и без яркого аромата.

Готовый овсяноблин лучше есть сразу. Если он остался, уберите его в закрытый контейнер в холодильник при температуре не выше 4 °C не позднее чем через 2 часа. Храните до 3–4 дней и разогревайте нужную порцию до 74 °C в середине.

Подавайте овсяноблин горячим, пока корочка остаётся румяной, а сыр внутри мягко тянется. Для свежести рядом достаточно огурца или нескольких листьев салата.