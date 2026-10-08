7, 11, 22, 26, 52, 56: какое число продолжит ряд?

Семь, одиннадцать, двадцать два… На первых числах уже можно выдвинуть несколько версий. Но перед тем как продолжать, придётся разобраться, откуда в строке взялись 26, 52 и 56. Здесь достаточно обычной арифметики, а догадку удобно проверять прямо в уме.

Попробуйте найти число после 56 за 30 секунд. Можно устроить небольшое соревнование: каждый записывает свой ответ, а потом объясняет, как его получил. Так будет понятно, удалось ли обнаружить закономерность или только угадать продолжение.

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Что считать решением

Вам понадобятся только обычные действия с целыми числами. Калькулятор можно отложить: длинных вычислений в задуманном решении нет. Если удобнее писать, перенесите ряд на листок, оставив немного места для пометок.

Сформулируйте правило так, чтобы по нему другой человек смог восстановить всю строку с самого начала. Если для какого-то перехода требуется отдельное исключение, стоит ещё раз проверить догадку. Не меняйте числа в условии, даже когда другое значение кажется более удобным.

Какое число пропущено

7, 11, 22, 26, 52, 56, ?

Найдите закономерность и запишите следующее число. Ответ будет после небольшой истории о звуке, который мы слышим ежедневно и всё равно можем не сразу узнать.

Почему собственный голос в записи кажется чужим

Знакомые легко узнают ваш голос в аудиосообщении, а вам самому его звучание может показаться непривычным. Причина отчасти в том, что во время разговора вы слышите себя иначе, чем окружающие. До внутреннего уха звук доходит несколькими путями, и обычная запись не воспроизводит всё это сочетание.

Один путь проходит через воздух. Звуковые колебания достигают барабанной перепонки, затем через слуховые косточки передаются во внутреннее ухо. Там находится улитка, в которой механические колебания преобразуются в сигналы для слухового нерва. По этому пути к нам поступает и речь собеседника.

Когда мы говорим сами, к воздушной передаче добавляются колебания, которые достигают внутреннего уха через ткани и кости головы. Поэтому знакомое нам звучание собственного голоса включает костную проводимость. Когда вы слушаете запись через обычный динамик, этих вибраций от собственной речи уже нет. Разницу путей передачи объясняет исследовательница Токийского университета Мики Ёнемура.

В исследовании 2023 года Паво Орепич и его коллеги проверяли, помогает ли костная проводимость отличать свой голос от чужого. Они использовали записи, в которых смешивали голоса, и сравнивали предъявление звука через воздух и через костную проводимость. В части заданий костная проводимость помогала точнее отличать свой голос от чужого. При различении знакомого и незнакомого чужих голосов такого преимущества не обнаружили.

Это существенная подробность: эффект касался именно узнавания себя. Восприятие собственного голоса связано и со слуховым впечатлением, и с сопровождающими его вибрациями. Поэтому можно сразу узнать себя в записи и всё же удивиться её звучанию.

Решение: действия выполняются по очереди

В задуманной закономерности чередуются два действия: прибавить 4, затем умножить на 2. После этого порядок повторяется. Проверим все известные переходы:

7 + 4 = 11.

11 × 2 = 22.

22 + 4 = 26.

26 × 2 = 52.

52 + 4 = 56.

Последним действием было прибавление четырёх. Значит, теперь нужно удвоить число: 56 × 2 = 112.

Ответ по этому правилу: 112.

Полный ряд: 7, 11, 22, 26, 52, 56, 112.

Каждое действие даёт отдельное число в цепочке. Если после 56 сразу выполнить умножение и прибавление, получится 116. Это верное продолжение через два шага, но место вопросительного знака занимает промежуточный результат, 112.

Можно проверить и противоположную ошибку: 56 + 4 = 60. Арифметически всё верно, однако два прибавления подряд нарушают найденный порядок. Между ними должно стоять удвоение. После 112 действительно следует 116, а затем 232.

Конечный набор чисел допускает другие закономерности, если дополнительно задать их правила. Здесь приведён задуманный вариант: он объясняет все переходы двумя неизменными действиями и позволяет продолжать ряд без исключений.

Когда ответ уже найден

Если подписать действия между соседними числами, решение легко проверить за один просмотр. Такая запись особенно удобна, когда порядок уже понятен, но есть сомнение в последнем шаге. У каждого знака должно быть своё место между двумя числами.

Можно проверить себя и обратным ходом: вместо умножения делить, вместо прибавления вычитать. Если в результате удаётся вернуться к начальной семёрке через все заданные числа, вычисления согласуются с найденным правилом. Это ещё один способ заметить пропущенный шаг или арифметическую ошибку.