Эти ароматы пахнут как кашемировое пальто: 5 утонченных композиций на осень

С наступлением холодов особенно хочется ароматов, в которые можно буквально «укутаться». Не обязательно выбирать густую ваниль или приторные сладкие композиции: иногда гораздо интереснее звучат мускус, ирис, мягкие цветочные ноты и древесные аккорды. Есть парфюмы, которые создают именно такое впечатление. Они напоминают мягкое кашемировое пальто - теплое, дорогое и почти невесомое. При этом аромат не заполняет собой все пространство, а остается близко к коже.

Я выбрала пять композиций, которые хорошо передают это настроение. Среди них есть и чистый мускус, и пудровый ирис, и древесные ноты - варианты для тех, кому осенью хочется элегантности без излишней сладости.

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Narciso Rodriguez Pure Musc

Если представить кашемировое пальто в виде парфюма, Pure Musc окажется одним из самых очевидных вариантов. В центре композиции - мускус, который дополняют жасмин, иланг-иланг и цветок апельсина, а мягкая древесная нота кашемирового дерева завершает звучание.

Аромат получается чистым, спокойным и очень деликатным. Цветочные аккорды не спорят с мускусом, а делают его легче, поэтому композиция воспринимается скорее как мягкий аромат кожи, чем как заметный парфюмерный шлейф.

Верхняя нота: мускус.

Ноты сердца: жасмин, иланг-иланг, цветок апельсина.

Базовая нота: кашемировое дерево.

Gucci The Alchemist’s Garden Tears of Iris

Tears of Iris - выбор для тех, кому особенно нравится пудровое звучание ириса. Его соединяют с сандалом, мускусом и ангеликой, благодаря чему композиция становится кремовой и глубокой.

Ирис здесь звучит элегантно и сдержанно, без ощущения чрезмерной сладости. Сандал и мускус добавляют мягкости, а ангелика делает аромат интереснее и придает ему выразительную глубину.

Ноты аромата: цветок ириса, сандал, мускус, ангелика.

Chloé Atelier des Fleurs Iris

В Iris ирис встречается с розой, ванилью, мускусом и древесными нотами. Получается мягкая композиция с пудровым характером, в которой ваниль отвечает за тепло, но не превращает аромат в сладкий десерт.

Роза добавляет немного романтичности, а древесные аккорды делают звучание спокойнее. Такой парфюм легко представить рядом с осенним пальто, шерстяным свитером и кожаными аксессуарами.

Это универсальный вариант на каждый день - для офиса, встречи за кофе или обычного дня в городе.

Ноты аромата: ирис, роза, ваниль, мускус, древесные ноты.

Prada Infusion d’Iris Cèdre

Prada предлагает совершенно другую трактовку ириса. В Infusion d’Iris Cèdre он соединяется с кедром, тунисским нероли, ладаном и бензоином, благодаря чему аромат получается одновременно чистым, сухим и необычным.

Ирис здесь прохладный и пудровый, но лишен старомодности. Кедр добавляет сухую древесность, нероли делает композицию светлее, а ладан и бензоин придают ей глубину.

Получается сдержанный аромат с очень аккуратным характером. Особенно гармонично он звучит в прохладную погоду и хорошо сочетается с осенним или зимним гардеробом.

Ноты аромата: ирис, кедр, тунисский нероли, ладан, бензоин.

Viktor & Rolf Flowerbomb Dew Floral Musk

Flowerbomb Dew Floral Musk начинается с груши, бергамота и амбры, поэтому первые секунды звучат свежо и слегка фруктово. Затем композиция становится более пудровой: в сердце появляются роза и ирис.

В базе остаются белый мускус, кашмеран и гелиотроп. Именно они создают то самое ощущение кремовой мягкости и тепла, благодаря которому аромат напоминает уютную ткань.

Это очень женственная и спокойная версия Flowerbomb с пудровым характером. Здесь нет ощущения тяжести - композиция остается нежной, мягкой и достаточно универсальной для прохладного сезона.

Верхние ноты: груша, бергамот, амбра.

Ноты сердца: роза, ирис.

Базовые ноты: белый мускус, кашмеран, гелиотроп.