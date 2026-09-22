Сливы сейчас особенно хороши: этот пирог стоит испечь хотя бы раз за осень

Осенью особенно приятно печь что-нибудь простое и домашнее. Пока пирог стоит в духовке, кухня наполняется ароматом слив, масла и корицы, а обычный вечер сразу становится уютнее. Этот вариант хорош именно своей незатейливостью: нежное рассыпчатое тесто, много сочной сливовой начинки и золотистая верхушка. Для рецепта не нужны сложные ингредиенты или особые кулинарные навыки.

Ингредиенты

Для теста:

150 г холодного сливочного масла

250 г муки

100 г сахара

1 яйцо

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Для начинки:

500 г слив, лучше тёмных сортов

2–3 ст. л. сахара

1 ч. л. корицы по желанию

Тесто

Сначала смешайте муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Холодное масло нарежьте небольшими кубиками, добавьте к сухой смеси и быстро разотрите всё руками до состояния мелкой крошки.

Затем вбейте яйцо и замесите мягкое тесто. Долго работать с ним не стоит: достаточно, чтобы масса стала однородной. Скатайте тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Сливы

Пока тесто охлаждается, займитесь начинкой. Сливы хорошо промойте, разрежьте пополам и удалите косточки, после чего каждую половинку можно разделить ещё на две части.

Переложите фрукты в миску, добавьте сахар и корицу и аккуратно перемешайте. Если сливы попались особенно кислые, количество сахара можно немного увеличить.

Сборка

Разогрейте духовку до 180 °C. Охлаждённое тесто достаньте из холодильника и отделите примерно треть - она понадобится для верхнего слоя.

Большую часть теста раскатайте и переложите в смазанную маслом форму, аккуратно сформировав небольшие бортики. Сверху равномерно распределите подготовленные сливы.

Верхний слой

Оставшееся тесто можно превратить в красивую решётку: раскатать, нарезать полосками и выложить поверх фруктов. Есть и более простой вариант - натереть тесто на крупной тёрке прямо на начинку.

Поставьте пирог в разогретую духовку примерно на 40–50 минут. Ориентир - румяная золотистая корочка.

После выпечки дайте пирогу немного остыть. Сливовая начинка станет плотнее, а тесто сохранит приятную рассыпчатость.