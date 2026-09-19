Парижанки снова достают лоферы: 5 осенних сочетаний, которые выглядят особенно актуально

Лоферы - та самая обувь, которая возвращается в гардероб практически каждую осень. В сезоне 2026/2027 они снова среди заметных трендов, но привычную пару необязательно носить с классическими брюками и строгой рубашкой. Гораздо интереснее освежить ее с помощью актуальных вещей сезона.

Причем для этого не обязательно покупать новую обувь. Хорошо знакомые лоферы легко вписываются в совершенно разные образы - от расслабленного сочетания с джинсами до более нарядного комплекта с эффектным пальто. Вот пять идей, которые помогут посмотреть на эту классику немного иначе.

Джинсы, пиджак и лоферы

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Сочетание джинсов, пиджака и лоферов давно стало одной из любимых формул парижского гардероба. Осенью 2026 года ее можно сделать чуть менее строгой, заменив привычный жакет на плотную модель, например в клетку.

Под пиджак подойдет простая белая футболка, а свободные рваные джинсы добавят образу расслабленности. Завершить комплект можно тонким свитером, небрежно перекинутым через плечи. Такой прием сразу делает привычное сочетание более собранным, но без ощущения чрезмерной нарядности.

Эффектное пальто и брюки в тон

Лоферы отлично смотрятся с костюмными брюками, однако классический офисный комплект этой осенью можно немного переосмыслить. Здесь акцент стоит сделать на верхней одежде.

Брюки могут быть с низкой посадкой, слегка укороченными и немного расклешенными книзу. Белая майка упростит образ, а просторное структурированное пальто с выраженными плечами и эффектными лацканами станет его главным элементом. Лоферы добавят нужную долю элегантности и свяжут весь комплект воедино.

Бермуды и свитер с короткой молнией

Первые прохладные дни еще не означают, что бермуды пора убирать подальше. Если погода позволяет, шорты до колена вполне можно оставить в осеннем гардеробе.

Особенно интересно они смотрятся с объемным свитером с короткой молнией на воротнике. Его можно надеть поверх белой футболки или небрежно перекинуть через плечи. Джинсовые бермуды подойдут для более расслабленного варианта, а модели со складками или плиссировкой - для элегантного. Лоферы сделают образ завершенным.

Длинная клетчатая юбка и водолазка

Тартан снова появляется в осенних коллекциях и легко становится главным акцентом образа. Особенно эффектно выглядит длинная юбка в клетку, если дополнить ее простой водолазкой и классическими лоферами.

Здесь работает именно контраст фактур и настроений: выразительная юбка задает характер, а базовый верх и лаконичная обувь не перегружают комплект. Когда станет холоднее, сверху можно добавить кожаную куртку. Получится практичный повседневный образ с заметным британским настроением.

Шорты, объемное пальто и заметные носки

Еще один прием, который осенью 2026 года снова оказался в центре внимания, - лоферы с видимыми носками. Причем речь идет не только о привычных белых моделях.

Белые носки подчеркнут классическое настроение комплекта, а красные добавят более заметный акцент. В качестве основы можно взять свободную полосатую рубашку-поло и короткие костюмные шорты, а сверху небрежно накинуть объемное пальто.

Получается интересное сочетание преппи-эстетики и парижской расслабленности. И именно в этом, пожалуй, главный плюс лоферов: одна и та же пара может совершенно по-разному выглядеть в зависимости от вещей вокруг.