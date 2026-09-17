Проверьте холодильник: эти продукты рядом портятся гораздо быстрее

Иногда продукты портятся буквально на глазах, хотя еще вчера выглядели совершенно свежими. Бананы темнеют, груши становятся мягкими, а салат превращается в вялую массу. И дело может быть вовсе не в качестве продуктов или температуре в холодильнике - иногда проблема в том, кто лежит рядом.

Один невидимый газ способен все изменить

Некоторые фрукты и овощи выделяют этилен - бесцветный газ, который образуется в процессе созревания. Для самих плодов это естественная часть жизненного цикла, но чувствительные к этилену продукты рядом могут начать стареть и портиться значительно быстрее.

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Условно продукты можно разделить на две группы: активные производители этилена и те, которые особенно сильно на него реагируют. Если сложить их вместе в контейнер или положить в один ящик, процесс созревания у чувствительных соседей ускорится.

Именно поэтому привычка хранить все овощи и фрукты в одном месте иногда заканчивается довольно быстро.

Картофель и лук лучше расселить

Это одно из самых распространенных сочетаний на кухне. Лук выделяет этилен, который может ускорять прорастание картофеля, а картофель отдает влагу - из-за этого лук быстрее портится.

Лучше держать их отдельно, в прохладном, сухом и темном месте. Есть и любопытное исключение: яблоки в умеренном количестве могут соседствовать с картофелем, поскольку их этилен помогает замедлить прорастание.

Бананы - плохая компания для других фруктов

Бананы активно выделяют этилен. Если оставить их в одной вазе с яблоками, грушами, сливами или абрикосами, соседние плоды могут созревать заметно быстрее.

Проще всего хранить бананы отдельно. А чтобы немного замедлить их созревание, можно обернуть плодоножки пищевой пленкой или фольгой - именно через них выделяется значительная часть этилена.

Яблоки и зелень лучше не класть рядом

Нежные листья салата, укропа, петрушки и шпината чувствительны к этилену. Яблоки при этом активно его выделяют, и такое соседство способно ускорить увядание зелени.

Для листовых овощей лучше использовать герметичный контейнер или завернуть их во влажное бумажное полотенце. Хранить их стоит в холодном отделении холодильника, подальше от фруктов.

Помидоры и огурцы тоже требуют разного места

В салате они прекрасно сочетаются. При хранении ситуация другая.

Помидоры выделяют этилен, а огурцы чувствительны к нему: из-за соседства они могут быстрее желтеть, становиться водянистыми и покрываться слизью. Огурцам подходит прохладное место в холодильнике, а помидоры лучше оставить при комнатной температуре - так они сохраняют больше аромата и не становятся «ватными».

Кто выделяет этилен, а кто его боится

Чтобы не запоминать длинные списки, достаточно ориентироваться на две группы. Активно выделяют этилен бананы, яблоки, груши, помидоры, авокадо, персики, сливы, абрикосы и дыни. Их лучше не складывать рядом с чувствительными продуктами.

К этилену особенно чувствительны огурцы, кабачки, баклажаны, зелень, салат, шпинат, картофель, морковь и брокколи. Им желательно обеспечить отдельное место. Иногда для более долгого хранения продуктов достаточно не менять холодильник и не покупать специальные контейнеры. Нужно лишь немного изменить соседство. Разделив продукты с разной чувствительностью к этилену, можно дольше сохранить их свежесть, вкус и не выбрасывать то, что еще недавно казалось совершенно нормальным.