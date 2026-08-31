31 августа 2026, 13:38

Мемы про работу - это юмор, который бьёт точно в выгорание и предлагает «ещё один созвон на 15 минут»

Мемы про работу - это юмор, который бьёт точно в выгорание и предлагает «ещё один созвон на 15 минут»

Не знаю, как вы, а я уже слегка подгорел на работе! 😅 Конечно, работа - это круто, деньги, амбиции, всё дела. Но давайте честно: иногда хочется просто закинуть ноут в окно и уйти в закат. Для всех, кто чувствует себя на грани, мы собрали убойную подборку мемов про офисные будни, дедлайны и тот самый момент, когда кофе уже не спасает. Узнаете себя? Погнали ржать!

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